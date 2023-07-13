Певица МакSим призналась, что лечится от алкогольной зависимости

Певица МакSим призналась, что находится в клинике и лечится от алкогольной зависимости

Певица МакSим (творческий псевдоним Марины Абросимовой) сообщила поклонникам, что находится в клинике, где лечится от алкогольной зависимости уже довольно долгое время.

В своем Instagram* (запрещена в России как экстремистская) она отметила, что осознала свою зависимость и приняла решение действовать, передает РИА «Новости».

«Это не моя жизнь, не моя история, не моя игра, поэтому я сейчас нахожусь в клинике уже долгое время», – написала певица.

Также МакSим заверила, что ее поддерживает семья, команда и музыканты.

В апреле певица сообщила, что приняла решение перенести ближайшие концерты в связи с необходимостью лечения.

В середине марта МакSим извинилась перед фанатами за срыв концерта в Сочи, она призналась, что во время выступления у нее закружилась голова и пропал голос.

