Байден решил изучить возможность передачи ракет большой дальности Киеву

Захарова «перевела» на украинский заявление фон дер Ляйен о желании Киева войти в ЕС

Захарова «перевела» на украинский заявление фон дер Ляйен о желании Киева присоединиться к ЕС

Официальный представитель МИД Мария Захарова сыронизировала, «переведя» на украинский язык заявление председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о желании Украины войти в состав Европейского союза.

Фон дер Ляйен в среду выразил восхищение тем, с какой скоростью Киев стремится присоединиться к Евросоюзу. «Мы видим, с каким энтузиазмом и интенсивностью Украина проводит реформы и стремительно движется к членству в ЕС. Я твердо уверена: если Киев будет продолжать в том же духе, вскоре добьется успеха», – заявила она.



На это заявление обратила внимание Захарова. Она сыронизировала, предположив, как фраза фон дер Ляйен звучит в переводе на украинский язык.

«Граждане, украинцы, пейте море! То, как вы сейчас пьете море, прекрасно и поразительно. Мы уверены, что вы стремительно двигаетесь к заветной цели. Если допьете, значит, вы добились успеха», – написала Захарова в Telegram.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз и Североатлантический альянс едины в желании поддерживать Киев и предоставить Украине необходимые гарантии безопасности.