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Страны НАТО приняли решение о немедленной переброске в Польшу 100 тысяч солдат
Президент Польши Дуда: Страны НАТО договорились о вводе в республику около 100 тыс. солдат в случае угрозы нападения
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Североатлантический альянс принял решения о немедленной переброске в Польшу около 100 тыс. солдат в случае возникновения угрозы нападения, заявил президент Польши Анджей Дуда по итогам саммита НАТО.
Дуда пояснил, что если бы случилось нападение, например, на Брестские ворота, то на территорию Польши могло бы быть направлено около 100 тыс. солдат НАТО для немедленной обороны. Президент Польши уточнил, что это положение утверждено в планах обороны альянса, передает ТАСС.
Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса утвердили план развертывания на восточном фланге 300 тыс. военных.
Медведев призвал «расчехлять» негуманное оружие России
Медведев призвал в ответ на украинский обстрел Токмака кассетными боеприпасами «расчехлять наши арсеналы»
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Комментируя украинский обстрел города Токмак в Запорожской области кассетными боеприпасами, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что «пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия».
Также Медведев оценил в Telegram «предварительные итоги саммита НАТО». Он указал, что на саммите решили отменить план действий по членству Украины в НАТО, «типа принимать быстрее». «Страну 404 в НАТО позвать. Но примут – неизвестно когда и на каких условиях», – отметил Медведев. Он считает «вполне вероятным», что Украина никогда не войдет в НАТО, но «реалисты в альянсе боятся сказать вслух» об этом.
Кроме того, НАТО решило усилить военную поддержку Украины «всем, чем возможно: ракетами, кассетными зарядами, самолетами». «Ничего другого окончательно сбрендивший Запад придумать и не мог. Предсказуемость высшего уровня, до идиотизма. По факту – тупик. Третья мировая все ближе», – заявил Медведев.
Как отметил зампредседателя Совета безопасности, для России это означает, что «специальная военная операция будет продолжена с прежними целями». «Одна из них – отказ киевской нацистской группировки от членства в НАТО, на чем мы настаивали с самого начала (что невозможно). Значит, эту группировку придется ликвидировать (что возможно и необходимо)», – говорится в сообщении.
Напомним, в оперативных службах Запорожской области сообщили, что вооруженные силы Украины обстреляли город Токмак с использованием кассетных боеприпасов. Обстрел произошел в 17.15, попадания зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки.
Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, отправка кассетных боеприпасов киевскому режиму послужит лишь затягиванию конфликта. По его словам, в случае получения кассетных боеприпасов Киевом Москва должна будет в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ.
Кремль счел гарантии G7 для Украины посягательством на безопасность России
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Намерение стран «Группы семи» предоставить Украине некие «гарантии» является ошибочным и опасным, поскольку тем самым G7 посягает на безопасность России, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что Россия очень негативно относится к теме вступления Украины в НАТО. Данный вопрос, по словам Пескова, коррелирует с прозвучавшим заявлением о том, что «семерка» в среду собирается предоставить киевскому режиму «гарантии безопасности».
«Мы считаем это чрезвычайно ошибочным и потенциально очень опасным», – приводит его слова ТАСС.
Страны «Группы семи», проводя такую политику, фактически игнорируют международный принцип неделимости безопасности, указал представитель Кремля, пояснив, что таким образом они посягают на безопасность России.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил ранее, что Евросоюз и Североатлантический альянс едины в желании поддерживать Киев и предоставить Украине необходимые гарантии безопасности.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь объяснила цену гарантий безопасности Запада для Киева.
Госдеп: Украину не примут в НАТО при Джо Байдене
Представитель Госдепа Миллер: Принятие Украины в НАТО во время боевых действий означало бы войну США с Россией
Вступление Украины в НАТО во время боевых действий не произойдет, это означало бы войну США с Россией, заявил на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.
Он добавил, что президент США Джо Байден с самого начала дал понять, что пока он руководит администрацией США, этого не произойдет, передает ТАСС.
По итогам первого дня саммита альянса в Вильнюсе Столтенберг объявил, что страны НАТО утвердили многолетнюю программу военной помощи Украине. Также НАТО объявило новые условия для принятия Украины.
Страны НАТО не хотят конфликта с Россией и надеются поддерживать работу каналов связи во избежание эскалации, говорится в итоговом заявлении альянса по итогам саммита в Вильнюсе.
Захарова об отказе НАТО позвать в альянс Украину: «Когда членство не стоит»
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что в случае поражения Киева в конфликте с Россией вопрос о членстве Украины в альянсе стоять не будет.
«Фейл-саммит, когда членство не стоит», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Напомним, Столтенберг заявил, что самой важной задачей является обеспечение победы Украины. При этом, по его словам, если она не победит, то вопрос о гарантиях и членстве в НАТО для Киева вообще не будет стоять.
По итогам первого дня саммита альянса в Вильнюсе Столтенберг объявил, что страны НАТО утвердили многолетнюю программу военной помощи Украине. Также НАТО объявило новые условия для принятия Украины.
Страны НАТО не хотят конфликта с Россией и надеются поддерживать работу каналов связи во избежание эскалации, говорится в итоговом заявлении альянса по итогам саммита в Вильнюсе.
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НАТО утвердило развертывание 300 тыс. военных на границах с Россией
Члены НАТО утвердили план развертывания 300 тыс. военных на восточном фланге альянса и расширили оборонные закупки, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
По его словам, союзники утвердили полный план для борьбы с главными угрозами – Россией и терроризмом, а численность войск высокой готовности составит 300 тыс. человек, передает ТАСС.
«Мы согласовали оборонный план, чтобы обеспечить закупки, повысить совместимость и увеличить инвестиции в оборону», – сказал он.
Ранее Столтенберг заявил, что НАТО утвердило многолетнюю программу военной помощи Киеву.
Историк: Польша спросит с Украины за Волынскую резню после поражения ВСУ
Историк Гаспарян объяснил, почему Польша пока не предъявляет претензии Украине за Волынскую резню
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Польша сейчас поддерживает Украину из-за ее противостояния с Россией. Но когда Украина проиграет, Польша предъявит ей претензии и за Волынскую резню, и за героизацию Бандеры, сказал газете ВЗГЛЯД историк Армен Гаспарян. Во вторник в Польше отмечается Национальный день памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами ОУН-УПА против жителей II Польской Республики (1918-1945)
«Польские политики, публично оплакивая жертв геноцида, на деле предали память погибших в Волынской резне, вооружая и обучая киевский режим, который является идеологическим наследником Степана Бандеры. У нормальных людей это называется «биполярное расстройство», а для поляков это политика», – пояснил историк, первый зампредседателя комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Армен Гаспарян.
«Сейчас Украина противостоит Москве, поэтому Варшава предпочитает закрыть глаза на массовые проявления откровенно нацистских настроений среди украинских военных – вплоть до поклонения Гитлеру и его приспешникам», – отметил собеседник.
«Когда же Украина проиграет, Польша мгновенно вспомнит и предъявит претензии ей за все: за Волынскую резню, за героизацию Бандеры, за многое другое. И польская общественность воспримет это с сильным ажиотажем и поддержкой. Но сейчас в публичном пространстве Польша и Украина братаются. Польское общество ворчит, но принимает правила игры своей власти, поскольку понимает, для чего это делается сейчас», – добавил эксперт.
Во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Варшава предает память жертв Волынской резни, продвигая нацистскую идеологию и снабжая оружием киевский режим. «Поляков сжигали заживо, забивали топорами и вилами, топили в колодцах», – написал он в своем Telegram-канале.
«Членам НАТО пора осознать, насколько чудовищную ошибку они совершают. Поддержка нацизма в 1930-е годы привела ко Второй мировой войне. Важно не допустить повторения трагедии», – указал депутат.
Ранее несколько сотен человек провели перед посольством Украины в Варшаве акцию памяти «Воскресенье украинской расплаты», организованную партией «Фронт» Кшиштофа Толвинского в сотрудничестве с другими организациями, сообщает Mysl Polska.
«Это был геноцид и этническая чистка», – напомнил Толвинский про Волынскую резню. «Американцы, немцы и прочие потирают руки и делят деньги. А мы вооружимся. Против кого вооружимся? Друг против друга?», – сказал он.
При этом в понедельник президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда вместе присутствовали на поминальной церемонии в костеле святых Петра и Павла в Луцке Волынской области на западе Украины. Волынская резня – один из самых болезненных вопросов во взаимоотношениях двух стран. Трагедия произошла во времена Второй мировой, когда подразделения ОУН-УПА (запрещена в России) при поддержке местного населения совершили акции массового убийства поляков.
В Польше события получили название Волынской резни, жертвами которой стали более 100 тыс. человек, в основном крестьян. Датой начала Волынской резни считается «кровавое воскресенье» 11 июля 1943 года, когда подразделения УПА провели скоординированную атаку на 99 польских поселений под лозунгом «Смерть ляхам!».
В 2016 году Сейм Польши признал 11 июля Днем памяти жертв геноцида, совершенного в отношении граждан Второй Речи Посполитой украинскими националистами (боевиками ОУН, УПА, дивизии СС «Галичина» и других украинских формирований во время Второй мировой войны).
НАТО утвердила многолетнюю программу военной помощи Киеву
Страны НАТО утвердили многолетнюю программу военной помощи Украине, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам первого дня саммита альянса.
Сообщается, что был согласован пакет из нескольких элементов, чтобы приблизить Украину к НАТО. Первым стала многолетняя программа для перестройки сектора обороны безопасности Украины. Второй элемент – создание нового Совета Украина – НАТО, передает ТАСС.
На первое заседание совета пригласят президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее НАТО объявило новые условия для принятия Украины.
Пекин: Отношения России и Китая превзошли модель военно-политического союза
МИД КНР о коммюнике НАТО: Отношения Москвы и Пекина превзошли модель военно-политического союза
Отношения Москвы и Пекина превзошли модель военно-политического союза времен холодной войны, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя положение из коммюнике НАТО о том, что углублении сотрудничества России и Китая якобы противоречит интересам альянса.
Вэньбинь подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина основаны на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны. По его словам, эта связь превзошла модель военно-политического союза времен холодной войны, что кардинально отличается от стран Североатлантического альянса, которые создают закрытые кружки и занимаются блоковым противостоянием, передает ТАСС.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя итоги первого дня саммита альянса, заявил, что страны – члены НАТО договорились совместно противодействовать усилению влияния и военной мощи Китая, передает РИА «Новости». При этом в коммюнике саммита говорится, что политика Китая представляет собой вызов интересам, безопасности и ценностям альянса, но он остается открытым взаимодействию с Пекином.
Зеленский согласился, что Украина сейчас не может присоединиться к НАТО
Президент Украины Зеленский согласился, что Украина не может присоединиться к НАТО во время конфликта
В Киеве есть понимание того, что страна не может стать членом НАТО, пока продолжается конфликт, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
По его словам, дружественные Украине страны помогают оружием, и это в Киеве ценят, на Украине понимают, что не страна не может стать частью альянса, пока не закончится конфликт, передает РИА «Новости».
«Я хочу, чтобы все понимали, мы цивилизованные, адекватные люди. Украина борется при этом, точно понимает, что не может быть членом НАТО, пока идет война», – сказал Зеленский.
Ранее Зеленский оценил результаты саммита «хорошими», хотя Киев так и не получил приглашение в состав НАТО.
В США объяснили отказ НАТО пригласить Украину в альянс
Помощник Байдена по нацбезопасности Салливан: НАТО не пригласила Украину, так как альянсу не нужна война с Россией
Североатлантический альянс не предложил Киеву членство, поскольку это втянуло бы альянс в войну с Россией, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
По его словам, в НАТО был широкий консенсус по вопросу принятия Украины в разгар войны. Однако, отметил Салливан, это приведет альянс к войне с Россией, а она «в данный момент не имеет смысла», передает ТАСС.
Салливан также признал, что Украина проделала «значительный путь в реформах» с точки зрения безопасности и политики. При этом помощник президента США добавил, что есть еще шаги, которые нужно сделать Киеву, чтобы «соответствовать критериям и стать членом НАТО».
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не понимает, какие еще условия следует выполнить Киеву, чтобы получить приглашение в Североатлантический альянс.
Столтенберг: Если Украина проиграет, вопрос о ее членстве в НАТО потеряет актуальность
Если Киев не сможет одержать победу в конфликте с Россией, то вопрос о членстве Украины в НАТО потеряет актуальность, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
По его словам, самой важной задачей является обеспечение победы Украины, если она не победит, то вопрос о гарантиях и членстве в НАТО вообще не будет стоять, передает РИА «Новости».
Ранее страны НАТО утвердили многолетнюю программу военной помощи Украине, заявив, что членство в альянсе может быть предоставлено только при выполнении всех условий.
Политолог: Украина признает вину в Волынской резне только после смены власти в Киеве
Политолог Ткаченко: Украина признает вину в Волынской резне только после смены власти в Киеве
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Зеленский, находясь под покровительством США, уверен, что может игнорировать призыв Польши. Однако, когда к власти в Киеве придут адекватные люди, вопрос виновных в Волынской резне урегулируется сам собой, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Сейм Польши призвал Украину признать вину в Волынской резне.
«Признание вины в Волынской резне – не самая большая уступка, которую Польша могла попросить от Украины. Более того, многое по этому направлению уже сделано – например, восстановлены мемориальные кладбища», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Однако Варшава не добьется признания до тех пор, пока Зеленский является президентом Украины. А вот когда этот пост займет другой, более адекватный человек, ситуация может быть урегулирована сама собой», – рассуждает собеседник.
«Зеленский, пользуясь покровительством США, решил, что может быть принципиальным по столь важному для Польши вопросу. У президента есть даже иллюзия, что в случае опасности со стороны Варшавы Штаты вступятся за Украину и накажут обидчиков», – замечает политолог.
Эксперт также обратил внимание на то, что заявление Сейма было сделано на фоне саммита НАТО, где страны – члены альянса активно высказываются в поддержку Украины. «Западные страны научили себя спокойно относиться к нацизму, ультранацизму и ультранационализму», – отметил он.
«Для них подъем украинских националистических организаций открывает новые возможности для противостояния с Россией. А Зеленский здесь выступает инструментом достижения целей. Пока президент Украины полезен НАТО, ему многое будет прощаться», – заключил Ткаченко.
Ранее Сейм Польши в восьмидесятую годовщину Волынской резни призвал Украину признать вину в Волынской резне. Речь идет о действиях Организации украинских националистов и ее военного подразделения – Украинской повстанческой армии (ОУН–УПА*, запрещена в России).
В голосовании приняли участие 440 депутатов, все они поддержали постановление, в котором указывается, что 11 июля 1943 года войска под знаком ОУН–УПА, «неоднократно поддерживаемые украинским гражданским населением, атаковали 99 пунктов, населенных поляками». В постановлении Волынская резня названа «геноцидом, спланированным руководителями» ОУН*. Указывается, что в Польше с 2016 года «отмечают Национальный день памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Второй Польской республики».
В документе высказывается «особое признание» в адрес украинцев, которые, «рискуя жизнью, противостояли преступлению, которое совершали их соотечественники». Сейм считает, что «польско-украинское объединение должно включать в себя признание вины и почтение памяти жертв времен Второй мировой войны». Сейм призвал к эксгумации и «достойному захоронению всех жертв геноцида».
Напомним, в День памяти жертв Волынской резни – уничтожения польского населения бандеровцами, когда за 1943–1944 годы были зверски убиты десятки тысяч человек – спикер Госдумы Вячеслав Володин указывал, что Варшава предает память жертв Волынской трагедии, продвигая нацистскую идеологию.
В воскресенье перед посольством Украины в Варшаве прошла акция «Воскресенье расплаты», направленная против военной поддержки Украины. Сотни людей собрались в польской столице чтобы почтить память поляков, погибших от рук ОУН-УПА во время Волынской резни. В знак памяти о жертвах они расставили обувь перед зданием посольства.
Участники акции также выступили против поддержки Украины и поставок оружия Киеву через территорию Польши. Протестующие отправили посольству символический вексель с указанной суммой в 75 млрд евро – именно столько, по их данным, Киев задолжал Варшаве по разным причинам.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, когда и как Варшава может предъявить «волынский счет» Киеву за один из самых болезненных вопросов в отношениях Польши и Украины. Политический аналитик Олег Хавич полагал, что это произойдет осенью, когда до выборов в Польше останется несколько месяцев.
США отказались называть возможные условия завершения конфликта на Украине
Глава пресс-службы Госдепа Миллер не назвал возможные условия завершения конфликта на Украине и срок ее принятия в НАТО
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Руководитель пресс-службы госдепартамента США Мэттью Миллер отказался указывать возможные условия завершения конфликта на Украине, а также прогнозировать сроки ее вступления в НАТО.
Миллер заявил, что США не считают целесообразным «назначать какие-либо временные сроки». По его словам, когда члены НАТО согласятся, что «обозначенные условия выполнены, они будут готовы направить Украине приглашение», передает ТАСС.
В Госдепе подчеркнули, что для вступления Украины в НАТО требуется завершение боевых действий. Тогда у него спросили, что США подразумевают под этим, в частности, в связи с «вероятностью заморозки конфликта». Миллер сказал, что на данный вопрос трудно дать ответ, «не углубляясь в гипотетические предсказания в отношении ситуации, которая очень непредсказуема». Он заявил, что не хочет «делать каких-либо предсказаний в отношении того, как и при каких условиях может завершиться» конфликт.
Напомним, Миллер заявил, что вступление Украины в НАТО во время боевых действий не произойдет, это означало бы войну США с Россией. Он добавил, что президент США Джо Байден с самого начала дал понять, что пока он руководит администрацией США, этого не произойдет.
Лавров подчеркнул необходимость помешать срежиссированным США сценариям
Лавров призвал не допустить в Азиатско-Тихоокеанском регионе срежиссированных США сценариев
Нельзя допустить, чтобы в Азиатско-Тихоокеанском регионе повторились негативные сценарии, которые были срежиссированы США и НАТО в других частях света, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров назвал Россию «надежным единомышленником» АСЕАН, работающим «на укрепление созданной вокруг АСЕАН архитектуры обеспечения стабильности и сотрудничества», передает ТАСС со ссылкой на индонезийскую газету Kompas.
Министр отметил, что США и НАТО «упорно ведут линию на запуск альтернативных блоковых структур», которые нужны для «сдерживания и конфронтации», а не для кооперации. Из-за этого «асеаноцентричная система подвергается серьезнейшему испытанию на прочность», сказал Лавров.
Он также сообщил, что Россия выступает за запуск консультаций по вопросам использования национальных валют во взаимных расчетах с государствами АСЕАН, включая Индонезию.
Напомним, Лавров заявлял, что США и НАТО желают освоить Азиатско-Тихоокеанский регион и милитаризируют его. В Минобороны России заявили о целенаправленной работе США по дестабилизации ситуации в АТР.
Болтон счел разговоры о вступлении Украины в НАТО пустой тратой времени
Болтон раскритиковал разговоры о вступлении Украины в НАТО из-за «сигнала о разногласиях в альянсе»
Переговоры на высоком уровне о вступлении Украины в НАТО – это «пустая трата времени», они посылают России «сигнал о разногласиях в альянсе», заявил экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.
По мнению Болтона, «еще несколько месяцев назад» следовало указать Киеву, что не нужно «поднимать этот вопрос». Он пояснил, что в НАТО «нападение на одного является нападением на всех», поэтому альянс «никогда не принимал в свой состав страны», участвующие в вооруженном конфликте, ведь это означало бы втягивание в конфликт и остальных государств НАТО, передает ТАСС. со ссылкой на LBC.
Как считает Болтон, если бы Германия и Франция, а также другие страны Европы согласились принять Украину в НАТО в период президентства в США Джорджа Буша-младшего, то сейчас на Украине не шли бы боевые действия. Но в условиях боевых действий нет смысла обсуждать вступление Украины в НАТО, сказал Болтон.
Напомним, руководитель пресс-службы госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что включение Украины в НАТО во время боевых действий не произойдет, это означало бы войну США с Россией.