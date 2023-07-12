Возраст мигрантов решили проверять в Британии рентгеном

Миграционные службы Британии с этого года начнут проверять реальный возраст мигрантов с помощью МРТ и рентгена, чтобы они не выдавали себя за несовершеннолетних, сообщил замглавы британского МВД по вопросам иммиграции Роберт Дженрик.

Как приводит газета британская газета Daily Mail слова замглавы МВД, проверки начнутся до конца года. Дженрик добавил, что наиболее взрослому человеку, который выдавал себя за несовершеннолетнего, как в последствии удалось установить, был 41 год. Он также напомнил, что в прошлом году 21-летний мигрант из Афганистана, выдававший себя за несовершеннолетнего, смертельно ранил королевского морского пехотинца, передает РИА «Новости».

По информации газеты, ранее реальный возраст мигрантов можно было лишь по «поведению и языковым особенностям».

Нововведение будет включать применение рентгена и магнитно-резонансной томографии (МРТ), рентген-снимки зубов мудрости, рук или запястий, а также МРТ-снимки коленей или ключиц. При этом медики выступили против использования рентгена и МРТ в немедицинских целях, а в 2021 году Британская стоматологическая ассоциация решительно выступила против использования рентгена для определения возраста просителей убежища.

Ранее иммигранты, проживающие в центре временного содержания в деревне Хармондсворт неподалеку от Хитроу в Британии, устроили бунт из-за отключения воды и электричества.