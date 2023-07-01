Президент Палестины поддержал действия властей России во время мятежа

Президент Палестины Аббас заявил о полной поддержке действий руководства России во время событий 24 июня

Президент Государства Палестины Махмуд Аббас в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил о полной поддержке действий российского руководства по защите конституционного строя и правопорядка во время событий 24 июня, сообщила пресс-служба Кремля.

Как сообщается на сайте Кремля, телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом состоялся по инициативе палестинской стороны. В ходе разговора палестинский лидер заявил о своей полной поддержке действий российского руководства по защите конституционного строя и правопорядка, предпринятых в ходе событий 24 июня.

В Кремле сообщили, что с российской стороны была подтверждена принципиальная позиция в пользу справедливого и устойчивого решения палестино-израильского конфликта на существующей международно-правовой основе.

Кроме того, лидеры России и Палестины выразили обоюдный настрой на дальнейшее поступательное развитие традиционно дружественных двусторонних отношений.

Напомним, в среду глава государства заявил об уверенности в поддержке жителями всей страны действий властей России во время мятежа 24 июня.