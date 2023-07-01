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Президент Палестины поддержал действия властей России во время мятежа
Президент Палестины Аббас заявил о полной поддержке действий руководства России во время событий 24 июня
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Президент Государства Палестины Махмуд Аббас в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил о полной поддержке действий российского руководства по защите конституционного строя и правопорядка во время событий 24 июня, сообщила пресс-служба Кремля.
Как сообщается на сайте Кремля, телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом состоялся по инициативе палестинской стороны. В ходе разговора палестинский лидер заявил о своей полной поддержке действий российского руководства по защите конституционного строя и правопорядка, предпринятых в ходе событий 24 июня.
В Кремле сообщили, что с российской стороны была подтверждена принципиальная позиция в пользу справедливого и устойчивого решения палестино-израильского конфликта на существующей международно-правовой основе.
Кроме того, лидеры России и Палестины выразили обоюдный настрой на дальнейшее поступательное развитие традиционно дружественных двусторонних отношений.
Напомним, в среду глава государства заявил об уверенности в поддержке жителями всей страны действий властей России во время мятежа 24 июня.
Путин вышел к собравшимся в центре Дербента людям
Журналист Зарубин: Путин во время поездки в Дагестан вышел к собравшимся в центре Дербента людям
Президент России Владимир Путин во время поездки в Дагестан вышел к собравшимся в центре Дербента людям, сообщил журналист Павел Зарубин.
Зарубин сообщил в своем Telegram-канале, что президент России Владимир Путин во время поездки в Дагестан вышел к собравшимся в центре Дербента людям. Жители встретили его восторженными возгласами, сообщает РИА Новости.
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Ранее в среду Путин прибыл в Дербент для участия в совещании по вопросам туризма, встречи с главой Дагестана Сергеем Меликовым и участия в других мероприятиях. В ходе рабочей поездки в Дагестан президент России посетил одну из древнейших мечетей в мире.
Песков ответил на вопрос о доверии Путина Суровикину
Песков переадресовал вопросы о Суровикине в Минобороны
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил задавать вопросы, связанные с ситуацией вокруг заместителя командующего объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина, министерству обороны.
На просьбу прояснить ситуацию вокруг Суровикина и его возможной отставки Песков рекомендовал обращаться в министерство обороны.
На вопрос о том, продолжает ли Путин доверять Суровикину, представитель Кремля ответил, что Верховный главнокомандующий в первую очередь работает с руководителями министерства обороны и генерального штаба, передает ТАСС.
Ранее Песков заявил, что сообщения в некоторых СМИ о том, что заместитель командующего объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин якобы мог заранее знать о вооруженном мятеже, являются спекуляциями и пересудами.
Херш: Разведка США заявила об усилившейся позиции Путина после мятежа
Разведывательное сообщество США полагает, что президент России Владимир Путин оказался в гораздо более сильной позиции после неудавшейся попытки мятежа в стране, написал американский журналист Сеймур Херш на платформе Substack со ссылкой на осведомленный источник.
По его словам, американская разведка осознала неизбежность конфликта между Министерством обороны России и ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина еще в январе. Источник считает, что силы «Вагнера» были готовы рисковать и платить высокую цену, что было очень полезно при наступательных операциях в ходе СВО, но армии приходилось терпеть их высокомерие и публичные нападки, передает РИА «Новости».
Вместе с тем Пригожин отказался принимать стратегию основной российской армии, которая перешла от завоевания к «защите того, что у них уже было». Глава ЧВК продолжил наступление на Артемовск. «Вместо создания общественного кризиса от отдачи под трибунал Пригожина Москва просто удержала ресурсы и позволила Пригожину израсходовать свои резервы живой силы и огневой мощи, обрекая его на отставку», – рассказал источник.
«Путин полностью поддержал армию, которая позволила Пригожину выставить себя дураком, а теперь с позором исчезнуть. И все это без лишних военных усилий и политического столкновения Путина с фундаменталистами, которые были ярыми поклонниками Пригожина. Довольно умно», – отметил источник.
События с участием ЧВК «Вагнер», которые произошли в ночь с пятницы на субботу в России, признаны попыткой вооруженного мятежа. Президент Владимир Путин озвучил три возможных сценария для солдат и командиров группы «Вагнер».
Байден заявил, что Путин «проигрывает войну в Ираке»
Российский президент Владимир Путин «проигрывает войну в Ираке», заявил президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, отвечая на вопрос о военном мятеже в России.
«Сложно сказать, но он явно проигрывает войну в Ираке, он проигрывает войну дома», – заявил Байден в ответ на вопрос о том, ослабил ли российского лидера мятеж 24 июня, передает РИА «Новости».
Ранее Байден на встрече с индийским премьером Нарендрой Моди в Вашингтоне перепутал гимн своей страны с гимном Индии.
Лавров дал оценку попытке мятежа Пригожина
Лавров о попытке мятежа Пригожина: Россия всегда из любых передряг выходила более крепкой и сильной
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Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал попытку мятежа Евгения Пригожина «передрягой», отметив, что из подобных ситуаций Россия всегда выходила более крепкой и более сильной.
Лавров на брифинге подчеркнул, что случившееся нельзя назвать «громче, чем передрягой», передает РИА «Новости».
Отвечая на вопрос журналиста западного информационного агентства Reuters о стабильности ситуации в России, Лавров заявил, что наша страна никому ничего не обязана объяснять и давать какие-то заверения. «За наши национальные интересы, спасибо, что вы беспокоитесь, но не стоит этого делать», – отметил он.
Россия, подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства, действует транспарентно. «Если у кого-то на Западе есть какие-то сомнения, ну, это ваши проблемы», – сказал министр.
При этом Россия, по словам Лаврова, испытывает серьезнейшие сомнения в адекватности многих западных руководителей. Он напомнил, что публично и официально эти политики говорят, что осознают страдания своих избирателей, однако считают себя обязанными продолжать вооружать Украину ради «украинской победы над Россией». Лавров задался вопросом о том, адекватно ли это, передает ТАСС.
Ранее американский журналист Сеймур Херш сообщил, что, по оценке американской разведки, президент России Владимир Путин оказался в гораздо более сильной позиции после неудавшейся попытки мятежа в стране.
ВЦИОМ: Действия Путина одобряют более 78% россиян
Уровень доверия россиян главе государства Владимиру Путину составляет 78,6%, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.
На сайте ВЦИОМ указано, что на вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,6% участников опроса, уровень одобрения деятельности президента сократился на 1,3 п. п. и составил 74,8%.
Также деятельность правительства России одобрили 50,1% опрошенных, а работу председателя правительства Михаила Мишустина – 51,7% респондентов, о доверии Мишустину заявили 60,9% опрошенных.
Уровень поддержки «Единой России» составил 37,9%, КПРФ – 10,4%, ЛДПР – 9,2%, «Справедливой России – За правду» – 5,6%, «Новых людей» – 4,3%.
В опросе приняли участие 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.
Глава Роскосмоса рассказал о судьбе МКС
Глава Роскосмоса Борисов: После 2030 года МКС перестанет существовать в нынешнем виде
Международная космическая станция (МКС) перестанет работать в ныне существующем виде после 2030 года, сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
Борисов напомнил, что по решению правительства работа российского сегмента МКС продлена до 2028 года, но после 2030 года станция «перестанет существовать в том виде, в каком сейчас есть».
Он допустил два возможных варианта: МКС либо будет управляемо затоплена, либо переориентирована для других целей, передает ТАСС.
Кроме того, Путин и Борисов обсудили работу в космосе частных компаний.
Путин: Из-за санкций и ухода западных компаний мир не рухнул
Антироссийские санкции и уход западных компаний из России не привели к критическим последствиям, при этом отечественные компании расширили свои возможности, для них высвободились новые направления, заявил президент Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени».
«Как уже говорил, и говорил не раз, из-за санкций, из-за ухода западных компаний мир не рухнул. Наоборот, кратно расширились возможности для российских предпринимателей. Они активно занимают освободившиеся ниши на рынке, осваивают новые, в том числе экспортные, направления. В результате вся экономика двигается вперед», – цитирует президента ТАСС.
Он подчеркнул, что для страны важен вклад каждого гражданина, коллектива предприятия, молодых творческих научных бизнес-команд, важны инициативы, направленные на укрепление и развитие промышленного, интеллектуального и технологического потенциала.
Путин: В России нет пустых полок в магазинах, хотя в некоторых странах на это надеялись
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Президент России Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени» заявил, что в России нет пустых полок в магазинах, хотя в некоторых государствах на это надеялись.
«Свои возможности для продвижения отечественных брендов уже задействуют крупные торговые сети, ведущие интернет-площадки. И неслучайно в ходе этого конкурса многие крупные компании поддержали этот конкурс, это неслучайно, не потому что они такие добренькие или у них лишние деньги, нет, просто вы им нужны, и нужно оправдать это, так скажем, бизнес-доверие и быстро заполнять эти все ниши и, естественно, полки. Но у нас, слава Богу, нет пустых полок, а на это очень некоторые надеялись», – цитирует его ТАСС.
Также Путин отметил, что России необходима целенаправленная политика продвижения отечественных брендов, такие программы должны быть во всех регионах.
«Считаю, что нам необходима целенаправленная политика всемерного продвижения отечественных брендов на всех уровнях – в средствах массовой информации, прежде всего государственных, социальных сетях и новых медиа. Конечно, свои программы продвижения местных торговых марок должны быть у каждого региона. Хочу, чтобы меня сейчас услышали мои коллеги в регионах Российской Федерации. Это важное направление совместной работы», – сказал Путин.
Ранее Путин заявил, что необходимо сделать все, чтобы основой были не импортные товары и услуги, а отечественные, чтобы создавалось свое, для этого в России все есть.
Путин: Неуважение к Корану в России является преступлением
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Россия глубоко уважает Коран и религиозные чувства мусульман, неуважение к этой священной книге в России является преступлением, заявил президент России Владимир Путин во время посещения мечети Джума в дагестанском Дербенте.
«Это святыня для мусульман и для всех других является святыней. Мы знаем, что в других странах поступают иначе – не уважают религиозные чувства людей и еще говорят, что это не преступление», – цитирует его ТАСС.
Путин добавил, что «в нашей стране это преступление – и по Конституции, и по 282-й статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Это преступление – неуважение и разжигание межконфессиональной розни».
Также он отметил, что взаимное уважение и отношение как к братьям христиан и мусульман скрепляет единство народа России.
«В стране прочный межрелигиозный, межконфессиональный мир. Патриарх Московский и всея Руси учит и православных христиан поддерживать это состояние и все время нам говорит: «Мусульмане – это наши братья». Так оно и есть, и это скрепляет единство нашего народа – многонационального, многоконфессионального, но единого», – заявил Путин.
Ранее Путин прибыл в Дербент, где он проведет совещание по вопросам туризма, встретится с главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым и примет участие в ряде других мероприятий.
Эксперт Клинцевич в программе «Дайте сказать!» назвал версии мятежа Пригожина
Военный аналитик Андрей Клинцевич в эфире программы «Дайте сказать!» ответил на вопрос о причинах военного мятежа Евгения Пригожина, а также проанализировал тактику, примененную ЧВК «Вагнер» при перемещении между городами.
Программа вышла в эфир телеканала LIFE.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров назвал попытку мятежа Евгения Пригожина «передрягой», отметив, что из подобных ситуаций Россия всегда выходила более крепкой и более сильной.
Ростовский губернатор: Ни один чиновник не покинул Ростов-на-Дону во время мятежа
Ростовский губернатор Голубев рассказал, что ни один чиновник не покинул Ростов-на-Дону во время заезда туда «Вагнера»
В ходе попытки военного мятежа, когда в Ростов-на-Дону зашли члены группы «Вагнер», город не покинул ни один чиновник, заявил глава Ростовской области Василий Голубев.
Голубев также заявил, что 24 июня находился на связи с президентом Владимиром Путиным и руководством Минобороны, передает ТАСС. Он доложил главе государства, что службы жизнеобеспечения работают, и все в порядке.
В этот момент ситуация складывалась сложная, продолжил губернатор. Глава региона признался, что не знает ни одного ростовского чиновника, который покинул бы город в тот момент.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как был остановлен вооруженный мятеж основателя группы «Вагнер» Евгения Пригожина.
Путин посетил в Дербенте одну из древнейших мечетей в мире
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Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Дагестан посетил мечеть Джума в Дербенте.
Это самая древняя мечеть в России и одна из старейших в мире. Согласно письменным источникам, ее строительство начал арабский полководец Маслама ибн Абдул-Малик в 733–734 годах н. э. Во внутреннем дворе мечети растут три многовековых дерева – платаны. В 2012 году эти тысячелетние деревья были признаны природными памятниками и теперь охраняются государством, сообщает ТАСС.
Все основные постройки комплекса дошли до наших дней: главное здание, медресе – школа при мечети и жилые строения. Длина мечети Джума составляет 68 метров, высота купола – 17 метров.
Мечеть является объектом культурного наследия народов РФ и объектом культурного наследия ЮНЕСКО. В 2019 году начата ее реставрация, которая продолжается в настоящее время.
В Дагестане отмечают один из двух главных праздников ислама – Ид аль-Адха (Курбан-байрам), или праздник жертвоприношения, который знаменует завершение обрядов хаджа – паломничества к священным местам ислама в Саудовскую Аравию.
Путин назвал перспективной программу по освоению «низкого» космоса частными компаниями
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Президент России Владимир Путин считает очень перспективной программу по освоению «низкого» космоса, на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени» он обещал обсудить эту тему с руководством Роскосмоса.
На форуме он пообщался с Вячеславом Темкиным, представляющим инновационное предприятие «Кипр» из Сергиева Посада. Темкин рассказал президенту о том, что занимается проблемой длительного удержания космических аппаратов в низком космосе на высотах до 200 км, в то время как все современные спутники работают на высотах от 500 км, передает ТАСС.
«Я обязательно с ним (с главой Роскосмоса Юрием Борисовым) поговорю. Это очень интересное и перспективное направление… Вы абсолютно правы, когда говорите, что ниша не занята и нужно активно здесь работать, пока она не занята. Поэтому обязательно переговорю с Юрием Ивановичем. Обещаю!» – сказал Путин.
Ранее Путин заявил, что любая монополия и доминирование не могут продолжаться вечно, российские компании уже готовы к конкуренции, необходимо помочь им раскрутиться.
Песков рассказал о предстоящей поездке Путина в Дагестан
Песков анонсировал поездку Путина в Дагестан
Президент России Владимир Путин отправляется в Дагестан, где проведет совещание по развитию туризма в СКФО, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков заявил, что вторую половину среды Путин будет работать в Дагестане, где выступит на совещании по развитию туризма в СКФО, передает РИА «Новости».
Кроме того, ожидаются доклады министра экономического развития России Максима Решетникова о реализации туристических проектов на территории СКФО, министра транспорта России Виталия Савельева об инфраструктурном обеспечении туризма на территории округа, а также главы Дагестана Сергея Меликова о развитии туристической инфраструктуры республики и реализации плана развития различных городов.
Также запланирована встреча Путина с Меликовым.