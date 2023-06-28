Путин вышел к собравшимся в центре Дербента людям Путин заявил об уверенности в поддержке всей России во время мятежа Президент Путин заявил об уверенности в поддержке жителями Дагестана и всей России во время мятежа 24 июня

Фото: Сергей Савостьянов/РИА Новости

Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин заявил, что был уверен в поддержке жителями Дагестана и всей страны действий властей РФ во время мятежа 24 июня. Глава Дагестана Сергей Меликов во время встречи с главой государства подчеркнул, что «в Дагестане нет ни одного человека, который бы не поддержал решения руководства Российской Федерации, которые были приняты 24 июня этого года». «Не сомневался в том, какая будет реакция в Дагестане, да и во всей стране», – приводит ответ президента ТАСС. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что в момент вооруженного мятежа народ и армия России сплотились вокруг президента. Российские дипломаты рассказали о реакции русофобов на провал мятежа Дипломат Полянский: Русофобские силы разочарованы усилением поддержки президента России в результате провала мятежа 28 июня 2023, 01:04 Текст: Антон Никитин

Русофобские силы разочарованы усилением поддержки президента России в результате провала попытки вооруженного мятежа, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Как отметил Полянский, после провала попытки вооруженного мятежа Россия сильна как никогда, потому что россияне объединились, чтобы отразить этот мятеж, наша страна вышла из этого испытания сильнее, поддержка президента укрепилась, передает ТАСС. По его словам, для всех, кто свободно анализирует Россию, это очевидно, но не для тех, кто русофобски настроен – они разочарованы. «Думаю, мы будем их еще больше разочаровывать», – отметил дипломат. Накануне президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими заявил, что российские военные в момент вооруженного мятежа предотвратили хаос и гражданскую войну, которые всегда и везде наступают после подобных инцидентов. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как был остановлен вооруженный мятеж Пригожина. Псковский губернатор назвал имена двух погибших 24 июня вертолетчиков Губернатор Псковской области Ведерников: Среди погибших 24 июня летчиков был экипаж вертолета Ка-52 из гарнизона Пскова 28 июня 2023, 03:39 Текст: Антон Никитин

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал имена двух военнослужащих Псковского территориального гарнизона, которые оказались в числе военных летчиков, погибших при событиях 24 июня. Глава региона отметил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, что среди военных летчиков, которых упомянул президент России Владимир Путин, были и военнослужащие Псковского территориального гарнизона: члены экипажа боевого вертолета Ка-52 подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников. Ведерников заявил, что пилоты были до конца верны присяге и сделали все для защиты страны. Губернатор выразил соболезнования родным погибших. «Мы всегда будем помнить тех, кто олицетворяет славу и честь наших военных», – добавил он. В понедельник российский президент Владимир Путин заявил в телеобращении, что мужество, самопожертвование павших во время вооруженного мятежа героев-летчиков уберегло Россию от трагических и разрушительных последствий. Днем позже в ходе встречи с военными в Кремле глава государства предложил почтить минутой молчания память погибших во время мятежа летчиков, которые не дрогнули и с честью выполнили приказ и свой воинский долг. Новости СМИ2 Байден заявил, что Путин «проигрывает войну в Ираке»

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Российский президент Владимир Путин «проигрывает войну в Ираке», заявил президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, отвечая на вопрос о военном мятеже в России. «Сложно сказать, но он явно проигрывает войну в Ираке, он проигрывает войну дома», – заявил Байден в ответ на вопрос о том, ослабил ли российского лидера мятеж 24 июня, передает РИА «Новости». Ранее Байден на встрече с индийским премьером Нарендрой Моди в Вашингтоне перепутал гимн своей страны с гимном Индии.

В Южной Корее увидели угрозу для страны из-за мятежа ЧВК «Вагнер» Ренхап: Власти Южной Кореи считают, что мятеж ЧВК «Вагнер» повлиял на национальные интересы страны 28 июня 2023, 08:29 Текст: Вера Басилая

Администрация президента Республики Корея считает, что мятеж ЧВК «Вагнер» в России и его последствия оказывают влияние на интересы Сеула, сообщило в среду агентство Ренхап. Сотрудник администрации выразил мнение, что мятеж «вагнеровцев» – не маленький инцидент, и добавил, что его последствия власти Южной Кореи продолжают оценивать. Власти страны считают, что события в России оказывают влияние на национальные интересы Южной Кореи, передает ТАСС. Ранее президент Польши Анджей Дуда назвал «негативным сигналом» появление группы «Вагнер» в Белоруссии. Накануне президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими заявил, что российские военные в момент вооруженного мятежа предотвратили хаос и гражданскую войну, которые всегда и везде наступают после подобных инцидентов. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как был остановлен вооруженный мятеж Пригожина. Новости СМИ2 Путин вышел к собравшимся в центре Дербента людям Журналист Зарубин: Путин во время поездки в Дагестан вышел к собравшимся в центре Дербента людям

Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин во время поездки в Дагестан вышел к собравшимся в центре Дербента людям, сообщил журналист Павел Зарубин. Зарубин сообщил в своем Telegram-канале, что президент России Владимир Путин во время поездки в Дагестан вышел к собравшимся в центре Дербента людям. Журналист опубликовал видео с президентом в центре Дербента, в Дагестане. Ранее в среду Путин прибыл в Дербент для участия в совещании по вопросам туризма, встречи с главой Дагестана Сергеем Меликовым и участия в других мероприятиях. В ходе рабочей поездки в Дагестан президент России посетил одну из древнейших мечетей в мире.

Путин: Неуважение к Корану в России является преступлением

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Россия глубоко уважает Коран и религиозные чувства мусульман, неуважение к этой священной книге в России является преступлением, заявил президент России Владимир Путин во время посещения мечети Джума в дагестанском Дербенте. «Это святыня для мусульман и для всех других является святыней. Мы знаем, что в других странах поступают иначе – не уважают религиозные чувства людей и еще говорят, что это не преступление», – цитирует его ТАСС. Путин добавил, что «в нашей стране это преступление – и по Конституции, и по 282-й статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Это преступление – неуважение и разжигание межконфессиональной розни». Также он отметил, что взаимное уважение и отношение как к братьям христиан и мусульман скрепляет единство народа России. «В стране прочный межрелигиозный, межконфессиональный мир. Патриарх Московский и всея Руси учит и православных христиан поддерживать это состояние и все время нам говорит: «Мусульмане – это наши братья». Так оно и есть, и это скрепляет единство нашего народа – многонационального, многоконфессионального, но единого», – заявил Путин. Ранее Путин прибыл в Дербент, где он проведет совещание по вопросам туризма, встретится с главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым и примет участие в ряде других мероприятий. Новости СМИ2 Песков рассказал о предстоящей поездке Путина в Дагестан Песков анонсировал поездку Путина в Дагестан 28 июня 2023, 15:21 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин отправляется в Дагестан, где проведет совещание по развитию туризма в СКФО, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Песков заявил, что вторую половину среды Путин будет работать в Дагестане, где выступит на совещании по развитию туризма в СКФО, передает РИА «Новости». Кроме того, ожидаются доклады министра экономического развития России Максима Решетникова о реализации туристических проектов на территории СКФО, министра транспорта России Виталия Савельева об инфраструктурном обеспечении туризма на территории округа, а также главы Дагестана Сергея Меликова о развитии туристической инфраструктуры республики и реализации плана развития различных городов. Также запланирована встреча Путина с Меликовым. Лавров: Вашингтон приказал Киеву не использовать ситуацию с «Вагнером» Лавров выразил доверие к версии об указе Вашингтона Киеву не использовать ситуацию с «Вагнером»

Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Данные об указании Вашингтона Киеву о том, чтобы не использовать ситуацию с группой «Вагнер» для диверсий и провокации, вызывают доверие, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Есть основания верить сведениям о том, что Госдеп США до начала военного мятежа в России или сразу после указал своим загранпредставительствам не комментировать ситуацию так, чтобы ее могли привязать к действиям Вашингтона, сказал Лавров, передает ТАСС. Такие же указания пошли в Киев, украинской стороне было приказано не использовать ситуацию для организации диверсий и провокаций на российской территории, добавил министр. По его словам, это очень надежные сведения, они «похожи на правду». Ранее политолог-американист Малек Дудаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что в случае, если ситуация с мятежом сложилась бы иным образом, США попробовали бы ей воспользоваться. Новости СМИ2 В Кремле оценили рассказ Лукашенко о мятеже в России Песков заявил, что Кремль нормально относится к рассказу Лукашенко о мятеже 28 июня 2023, 13:50 Текст: Алексей Дегтярев

Российская сторона нормально относится к открытости формулировок президента Белоруссии Александра Лукашенко, рассказавшего о событиях в ходе военного мятежа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Нормально абсолютно», – ответил Песков на вопрос о том, как Кремль относится к открытости Лукашенко в рассказе о событиях 24 июня, передает РИА «Новости». Также он добавил, что не знает о планах наградить белорусского лидера за помощь в остановке мятежа. Ранее Лукашенко рассказывал, что в ходе беседы с основателем группы «Вагнер» Евгением Пригожиным первые полчаса они разговаривали «на матерном языке». Кадыров рассказал о встрече с Путиным 28 июня 2023, 16:59 Текст: Алексей Дегтярев

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным доложил о социально-экономической обстановке в регионе. Также на встрече обсуждались перспективные планы и достижения Чечни, сообщил глава региона в своем Telegram-канале. Он также опубликовал совместное фото с президентом и отметил, что Путин поздравил всех мусульман в связи с наступлением праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам). Глава государства пожелал им счастья, добра, мира и благополучия. Также Путин попросил Кадырова отдельно поздравить чеченских бойцов, несущих службу на СВО, пожелал военнослужащим успехов, удачи и скорейшего выполнения поставленных задач. Новости СМИ2 Путин посетил в Дербенте одну из древнейших мечетей в мире

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Дагестан посетил мечеть Джума в Дербенте. Это самая древняя мечеть в России и одна из старейших в мире. Согласно письменным источникам, ее строительство начал арабский полководец Маслама ибн Абдул-Малик в 733–734 годах н. э. Во внутреннем дворе мечети растут три многовековых дерева – платаны. В 2012 году эти тысячелетние деревья были признаны природными памятниками и теперь охраняются государством, сообщает ТАСС. Все основные постройки комплекса дошли до наших дней: главное здание, медресе – школа при мечети и жилые строения. Длина мечети Джума составляет 68 метров, высота купола – 17 метров. Мечеть является объектом культурного наследия народов РФ и объектом культурного наследия ЮНЕСКО. В 2019 году начата ее реставрация, которая продолжается в настоящее время. В Дагестане отмечают один из двух главных праздников ислама – Ид аль-Адха (Курбан-байрам), или праздник жертвоприношения, который знаменует завершение обрядов хаджа – паломничества к священным местам ислама в Саудовскую Аравию. Путин прибыл в Дербент 28 июня 2023, 18:27 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин прибыл в Дербент, где он проведет совещание по вопросам туризма, встретится с главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым и примет участие в ряде других мероприятий. Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на совещании ожидается доклад министра экономического развития Максима Решетникова о реализации туристических проектов на территории Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), министра транспорта Виталия Савельева об инфраструктурном обеспечении туризма в СКФО и доклад Меликова о развитии туристической инфраструктуры Дагестана и реализации плана развития городов, передает ТАСС. Напомним, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, президент призывал динамично развивать инфраструктуру для отдыха в стране. Ранее Песков анонсировал поездку Путина в Дагестан. Новости СМИ2 Путин: Санкции и русофобия вычеркнули ряд стран из туристических направлений для россиян 28 июня 2023, 21:15 Текст: Ольга Иванова

Страны, вводящие против России санкции и поощряющие русофобию, вычеркнули себя из списка туристических направлений, привлекательных для россиян, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития туризма. «Уже говорил, что в последние годы внутренний туризм у нас активно развивается. Динамика здесь очень хорошая. Конечно, сыграли свою роль внешние факторы – разного рода санкции и ограничения со стороны властей некоторых государств, поощряемая ими русофобия. По сути, они сами вычеркнули себя из списка туристических направлений, привлекательных для наших граждан, и тем самым теряют и доходы, и репутацию, и доверие партнеров», – цитирует его ТАСС. Также Путин добавил, что Россия готова принимать туристов из-за рубежа, поэтому все формальности для иностранных туристов должны быть максимально удобными, электронные визы должны заработать как можно быстрее. «Наши курорты посещают и граждане других стран. Все формальности для них должны быть максимально удобными. Мы заинтересованы в этом. В том числе речь о возможности оформить электронную визу по основным туристическим направлениям… Этот востребованный, современный, удобный механизм должен заработать как можно скорее», – подчеркнул он. Ранее Путин прибыл в Дербент, где он встретится с главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым и примет участие в ряде других мероприятий. Песков анонсировал продолжение военного сотрудничества с ЦАР Песков: Россия продолжит военное сотрудничество с ЦАР 28 июня 2023, 14:08 Текст: Вера Басилая

Российские военные советники останутся в Центрально-Африканской Республике в необходимом количестве, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что по государственной линии сотрудничество России с ЦАР подкреплено необходимыми соглашениями, в необходимом и востребованном количестве российские военные советники продолжат свою деятельность, передает ТАСС. Вместе с тем, он отметил, что работа «вагнеровцев» в Африке – это частный бизнес, к российскому государству он не имел отношения. Также Песков заявил, что Кремль пока не решил вопрос о законодательном регулировании ЧВК, идет соответствующее обсуждение. Ранее военный эксперт Борис Рожин рассказал газете ВЗГЛЯД, какие изменения будут в российских ЧВК. Новости СМИ2 Песков: Во время попытки мятежа народ и армия сплотились вокруг Путина Песков заявил, что во время попытки мятежа народ и армия сплотились вокруг Путина 28 июня 2023, 13:42 Текст: Алексей Дегтярев

В момент вооруженного мятежа народ и армия России сплотились вокруг президента страны Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Армия, народ – все были рядом с президентом», – цитирует Пескова ТАСС. Также представитель Кремля указал, что на встрече с президентом с военнослужащими и силовиками не случайно присутствовали люди с боевым опытом и государственными наградами. Напомним, в ходе встречи с силовиками Путин заявил, что российские военные в момент вооруженного мятежа предотвратили хаос и гражданскую войну.