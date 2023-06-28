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Песков: Во время попытки мятежа народ и армия сплотились вокруг Путина
Песков заявил, что во время попытки мятежа народ и армия сплотились вокруг Путина
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В момент вооруженного мятежа народ и армия России сплотились вокруг президента страны Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Армия, народ – все были рядом с президентом», – цитирует Пескова ТАСС.
Также представитель Кремля указал, что на встрече с президентом с военнослужащими и силовиками не случайно присутствовали люди с боевым опытом и государственными наградами.
Напомним, в ходе встречи с силовиками Путин заявил, что российские военные в момент вооруженного мятежа предотвратили хаос и гражданскую войну.
Путин назвал потери ВСУ с начала контрнаступления
ВСУ потеряли с начала контрнаступления 259 танков, 780 бронемашин, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими Минобороны.
«Сейчас только дали мне уточненные сведения. С 4 июня, то есть с момента начала так называемого контрнаступления, противник утратил 259 танков, бронемашин – 780», – приводит его слова ТАСС.
Также Путин заявил, что ВСУ только на Ореховском направлении за последние семь дней потеряли 280 единиц техники. «Только на Ореховском направлении, которое противник считает главным направлением удара, и только за последние семь суток противник потерял 280 единиц техники, из них 41 танк и бронемашин – 102», – сказал он.
Ранее на встрече Путин заявил, что государство полностью обеспечивало содержание группы «Вагнер».
Путин: Группу «Вагнер» содержало государство
Путин заявил, что группу «Вагнер» содержало государство
Государство обеспечивало полностью содержание группы «Вагнер», заявил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими Минобороны.
«Хочу отметить и хочу, чтобы все знали об этом: содержание всей группы «Вагнер» полностью обеспечивалось государством», – цитирует Путина ТАСС.
Он пояснил, что группа финансировалась за счет Минобороны, из государственного бюджета.
Собственник группы, компания «Конкорд» за год получила от государства, поставляя продукты питания, 80 млрд рублей.
С мая 2022 года Россия заплатила ЧВК «Вагнер» на денежное содержание и стимулирующие выплаты более 86 млрд рублей.
События с участием ЧВК «Вагнер», которые произошли в ночь с пятницы на субботу в России, признаны попыткой вооруженного мятежа. Путин озвучивал три возможных сценария для солдат и командиров группы «Вагнер».
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Российские дипломаты рассказали о реакции русофобов на провал мятежа
Дипломат Полянский: Русофобские силы разочарованы усилением поддержки президента России в результате провала мятежа
Русофобские силы разочарованы усилением поддержки президента России в результате провала попытки вооруженного мятежа, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Как отметил Полянский, после провала попытки вооруженного мятежа Россия сильна как никогда, потому что россияне объединились, чтобы отразить этот мятеж, наша страна вышла из этого испытания сильнее, поддержка президента укрепилась, передает ТАСС.
По его словам, для всех, кто свободно анализирует Россию, это очевидно, но не для тех, кто русофобски настроен – они разочарованы. «Думаю, мы будем их еще больше разочаровывать», – отметил дипломат.
Накануне президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими заявил, что российские военные в момент вооруженного мятежа предотвратили хаос и гражданскую войну, которые всегда и везде наступают после подобных инцидентов. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как был остановлен вооруженный мятеж Пригожина.
Псковский губернатор назвал имена двух погибших 24 июня вертолетчиков
Губернатор Псковской области Ведерников: Среди погибших 24 июня летчиков был экипаж вертолета Ка-52 из гарнизона Пскова
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал имена двух военнослужащих Псковского территориального гарнизона, которые оказались в числе военных летчиков, погибших при событиях 24 июня.
Глава региона отметил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, что среди военных летчиков, которых упомянул президент России Владимир Путин, были и военнослужащие Псковского территориального гарнизона: члены экипажа боевого вертолета Ка-52 подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников. Ведерников заявил, что пилоты были до конца верны присяге и сделали все для защиты страны.
Губернатор выразил соболезнования родным погибших. «Мы всегда будем помнить тех, кто олицетворяет славу и честь наших военных», – добавил он.
В понедельник российский президент Владимир Путин заявил в телеобращении, что мужество, самопожертвование павших во время вооруженного мятежа героев-летчиков уберегло Россию от трагических и разрушительных последствий.
Днем позже в ходе встречи с военными в Кремле глава государства предложил почтить минутой молчания память погибших во время мятежа летчиков, которые не дрогнули и с честью выполнили приказ и свой воинский долг.
Лукашенко о ЧВК «Вагнер»: Бояться их нечего, мы ухо востро держим
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бойцов ЧВК «Вагнер» не стоит бояться, а их боевой опыт будет полезен белорусской стороне.
«Мы прагматично к этому подходим. Если их командиры приедут к нам и помогут … Опыт, … расскажут, что сейчас важно», – заявил Лукашенко, принимая с докладом министра обороны Виктора Хренина.
«Вот мне (президент России Владимир Путин) в последний раз сказал: контрбатарейная борьба, без этого невозможно. Беспилотники. Они через это прошли. Расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от «вагнеровцев» надо взять», – заявил Лукашенко, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что «бояться их нечего». «Мы же ухо востро держим», – подчеркнул лидер Белоруссии.
Ранее Лукашенко заявил, что белорусам было больно наблюдать за событиями на юге России, потому что «Отечество одно».
Минченко назвал причины усиления Росгвардии
Политолог Минченко: Усиление Росгвардии связано с рисками, которые стоят перед нашей страной
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Росгвардия усиливается не случайно. Именно это ведомство является основным в вопросах внутренней безопасности страны и должно быть готово предотвращать любые противоправные действия с учетом новых рисков. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Евгений Минченко. Ранее стало известно, что танки и тяжелое вооружение может появиться в оснащении Росгвардии.
«Совершенно очевидно, что усиление Росгвардии напрямую связано с рисками, которые сегодня возникают перед нашей страной. Можно говорить о том, что такое решение – это часть выводов руководства страны после попытки вооруженного мятежа, которая, к счастью, не удалась», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».
«Что касается каких-либо еще управленческих решений, то я думаю, они не заставят себя ждать. Вполне возможно, что в ближайшее время мы увидим и какие-то кадровые перестановки. Кстати, я напомню, что не так давно дополнительные полномочия получила Федеральная служба охраны. Вместе с тем основной акцент сегодня сделан именно на Росгвардии, поскольку она является основным силовым ведомством в вопросах внутренней безопасности страны. И в случае чего, она будет вынуждена предотвращать аналогичные мятежи», – добавил он.
Рассуждая о необходимости анализа причин попытки вооруженного мятежа, Минченко отметил, что «проблемы в коммуникации между Минобороны и ЧВК «Вагнер» очевидно были». «Пригожин набрал высочайшую популярность за счет того, что в откровенной манере давал оценку тому, что происходит сегодня на фронте. Не понятно только, кто мешал то же самое делать нашим официальным структурам», – рассуждает собеседник.
Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн считает, что усиление Росгвардии планировалось давно. «Это решение не является ситуативным и было принято президентом по инициативе директора Росгвардии Виктора Золотова еще до событий 23-24 июня», – считает депутат, напоминая, что до начала 2000-х годов у внутренних войск было тяжелое вооружение.
Ранее директор Росгвардии Виктор Золотов заявил, что в оснащении Росгвардии могут появиться танки и тяжелое вооружение. По его словам, этот вопрос сейчас стоит очень остро, так как в организации нет подобного вооружения для ввода в войска. «У нас нет танков и дальнобойного тяжелого орудия. Будем вводить в войска в зависимости от финансирования», – подчеркнул Золотов.
В Южной Корее увидели угрозу для страны из-за мятежа ЧВК «Вагнер»
Ренхап: Власти Южной Кореи считают, что мятеж ЧВК «Вагнер» повлиял на национальные интересы страны
Администрация президента Республики Корея считает, что мятеж ЧВК «Вагнер» в России и его последствия оказывают влияние на интересы Сеула, сообщило в среду агентство Ренхап.
Сотрудник администрации выразил мнение, что мятеж «вагнеровцев» – не маленький инцидент, и добавил, что его последствия власти Южной Кореи продолжают оценивать. Власти страны считают, что события в России оказывают влияние на национальные интересы Южной Кореи, передает ТАСС.
Ранее президент Польши Анджей Дуда назвал «негативным сигналом» появление группы «Вагнер» в Белоруссии.
Накануне президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими заявил, что российские военные в момент вооруженного мятежа предотвратили хаос и гражданскую войну, которые всегда и везде наступают после подобных инцидентов.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как был остановлен вооруженный мятеж Пригожина.
Путин пообещал разобраться с заработками «Конкорда» на продуктах для военных
Глава государства Путин: Компания «Конкорд» за год заработала на продуктах 80 млрд рублей
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Собственник ЧВК «Вагнер» компания «Конкорд» за год получила от государства в связи с поставками продуктов питания около 80 млрд рублей, сообщает российский лидер Владимир Путин.
По его словам, собственник компании «Конкорд» заработал через государство, через «Военторг», поставляя продукты питания и оказывая услуги по питанию в армии, передает ТАСС.
Путин добавил, что обязательно разберется, почему компания «Конкорд» зарабатывала на поставках продуктов военным, хотя входящая в ее состав ЧВК «Вагнер» была полностью на финансировании государства.
«Надеюсь, что в ходе этих работ никто ничего не украл или, скажем так, украл поменьше. Безусловно, мы будет со всем этим разбираться», – заверил глава государства.
Ранее Путин заявил, что государство обеспечивало полностью содержание группы «Вагнер».
События с участием ЧВК «Вагнер», которые произошли в ночь с пятницы на субботу в России, признаны попыткой вооруженного мятежа. Путин озвучивал три возможных сценария для солдат и командиров группы «Вагнер».
Политолог: Президент дал высочайшую оценку действиям силовых органов по пресечению мятежа
Политолог Григорьев объяснил важность личного обращения Путина к силовикам, которые пресекли мятеж
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Благодаря максимально правильным действиям всех правоохранителей и общества, высшему российскому командованию не пришлось для устранения мятежа снимать с боевых позиций участников СВО, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев, комментируя обращение президента России Владимира Путина к силовикам, предотвратившим попытку вооруженного мятежа в России.
«Безусловно, важна как высочайшая оценка, которую президент дал действиям правоохранителей во время мятежа, так и сам факт личного обращения Верховного главнокомандующего к силовикам. Путин отметил всех: и тех, кто столкнулся лицом к лицу с угрозой, кто погиб в бою, и кто был готов принять на себя основной удар в случае развития мятежа», – отметил Максим Григорьев, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан.
«Также глава государства указал на сплоченность правоохранителей и общества, которое проявилось во время мятежа. Собственно, эта консолидация стала, наверное, важнейшим фактором, приведшим к остановке мятежа. Хотя Пригожин, вероятно, надеялся, что в ходе «марша» к нему будут присоединяться как военные, так и гражданские. Но ни того, ни другого, как мы знаем, не случилось. Более того – от происходящего отнекивались многие бойцы «Вагнера», – напомнил аналитик.
«В итоге, благодаря максимально правильным действиям всех правоохранителей и общества, высшему российскому командованию не пришлось для устранения мятежа снимать с боевых позиций участников СВО. Нам не пришлось оголять фронт, хотя мятеж все равно был бы подавлен. И об этих важных и грамотных с военной точки зрения решениях Путин тоже упомянул в сегодняшнем выступлении», – подчеркнул собеседник.
Во вторник президент России Владимир Путин на Соборной площади Кремля обратился к подразделениям Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые обеспечивали законность и порядок во время попытки вооруженного мятежа в минувшие выходные, сообщает РИА «Новости».
«Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан. Уберегли нашу родину от потрясений, фактически остановили гражданскую войну», – указал он. Народ и армия не встали на сторону мятежников, решимость и мужество военных, как и консолидация общества, сыграли решающую роль в подавлении мятежа, подчеркнул президент.
«Быстрое и четкое развертывание подразделений силовых структур позволило пресечь крайне опасное развитие обстановки в стране, не допустить жертв среди мирного населения», – сказал президент. Летчики, погибшие при подавлении мятежа, с честью выполнили свой долг, подчеркнул Путин, попросив собравшихся почтить их память минутой молчания.
Золотов заявил о готовности Росгвардии отразить любые провокации
Золотов заявил, что любые провокации в Москве будут отражены и подавлены
Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что его ведомство всегда готово к отражению любых провокаций, в том числе в столице.
«Всегда этого опасаемся и всегда к этому готовимся, это наша работа», – ответил Золотов на вопрос, не опасается ли он новых провокаций в Москве.
Он подчеркнул, что любые провокации и несанкционированные митинги, если они несут непосредственную угрозу стране, «будут отражены и подавлены», передает РИА «Новости».
Ранее Золотов заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» быстро продвигались по территории России, поскольку основные силы для отражения их действий были сосредоточены у Москвы, взять столицу они бы не смогли.
В Кремле оценили рассказ Лукашенко о мятеже в России
Песков заявил, что Кремль нормально относится к рассказу Лукашенко о мятеже
Российская сторона нормально относится к открытости формулировок президента Белоруссии Александра Лукашенко, рассказавшего о событиях в ходе военного мятежа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нормально абсолютно», – ответил Песков на вопрос о том, как Кремль относится к открытости Лукашенко в рассказе о событиях 24 июня, передает РИА «Новости».
Также он добавил, что не знает о планах наградить белорусского лидера за помощь в остановке мятежа.
Ранее Лукашенко рассказывал, что в ходе беседы с основателем группы «Вагнер» Евгением Пригожиным первые полчаса они разговаривали «на матерном языке».
Путин назвал Белоруссию главным торговым партнером России в СНГ
Путин: Россия и Белоруссия делают все для обеспечения устойчивости экономик на фоне санкций
Россия и Белоруссия делают все, чтобы обеспечить устойчивость своих экономик, в условиях санкций развивают кооперацию, заявил российский президент Владимир Путин, добавив, что республика является первым по объему торговли партнером России среди участников СНГ.
«Россия и Белоруссия делают все, чтобы обеспечить устойчивость своих экономик, их иммунитет к негативному воздействию санкций. И естественно, без тесного межрегионального партнерства успеха в этом деле добиться сложно, можно сказать, нереально», – заявил президент в обращении на сайте Кремля к участникам Десятого межрегионального форума России и Белоруссии в Башкирии.
Он отметил, что в ходе форума подписано свыше ста соглашений о сотрудничестве и коммерческих контрактов, назвав это впечатляющим результатом, который, безусловно, будет способствовать дальнейшему экономическому развитию России и Белоруссии и укреплению взаимосвязанности экономик двух стран.
По словам Путина, Белоруссия является первым по объему торговли партнером России среди участников СНГ и четвертым – во всем мире.
«В прошлом году товарооборот увеличился на 12 процентов и превысил три триллиона рублей. Такая позитивная тенденция укрепляется: за январь – апрель взаимная торговля прибавила еще одиннадцать процентов», – отметил Путин, добавив, что в условиях закрытия рынков недружественных государств российские и белорусские регионы интенсивно развивают встречную торговлю.
Более чем на 70 миллиардов рублей вырос экспорт в Россию из Белоруссии за счет машин и оборудования, продовольствия, химической, текстильной и иной продукции, ранее поставлявшейся на Запад. В ряде областей Белоруссии при российской поддержке начата реализация новых импортозамещающих инвестиционных проектов на общую сумму 80 млрд рублей в таких отраслях, как машиностроение, станкостроение, микроэлектроника и целый ряд других. Создается полный цикл конкурентных высокотехнологичных производств.
Особой оценки заслуживают совместные региональные инициативы, направленные на нарастающее взаимодействие в научных, образовательных и культурных сферах, на сохранение общей исторической памяти и борьбу с фальсификацией истории.
«Хочу также воспользоваться возможностью и поздравить всех белорусских друзей с государственным праздником – Днем независимости республики, который будет отмечаться 3 июля. От души желаем белорусскому народу счастья, мира и процветания», – заявил Путин.
Король Бахрейна выразил Путину поддержку мер по защите законности в России
Король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа в телефонной беседе с президентом России Владимиром Путиным заявил о поддержке мер российского руководства для защиты законности в стране, сообщили в пресс-службе Кремля.
В ходе беседы политики рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного российско-бахрейнского сотрудничества, сообщается на сайте Кремля.
Путин поздравил Хамада Бен Ису Аль Халифу и народ страны с праздником Курбан-байрам.
Стороны условились продолжать контакты.
Песков анонсировал посвященное туризму совещание Путина в Дагестане
В среду у президента Владимира Путина планируется совещание по вопросам туризма в Дагестане, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Президент будет заниматься вопросами развития туризма, в том числе туризма в Северо-Кавказском федеральном округе. Он проведет совещание», – цитирует Пескова ТАСС.
Он уточнил, что совещание пройдет в самом Дагестане, во второй половине дня.
Также у Путина планируется встреча с главой региона Сергеем Меликовым и несколько других мероприятий.
Песков анонсировал продолжение военного сотрудничества с ЦАР
Песков: Россия продолжит военное сотрудничество с ЦАР
Российские военные советники останутся в Центрально-Африканской Республике в необходимом количестве, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что по государственной линии сотрудничество России с ЦАР подкреплено необходимыми соглашениями, в необходимом и востребованном количестве российские военные советники продолжат свою деятельность, передает ТАСС.
Вместе с тем, он отметил, что работа «вагнеровцев» в Африке – это частный бизнес, к российскому государству он не имел отношения. Также Песков заявил, что Кремль пока не решил вопрос о законодательном регулировании ЧВК, идет соответствующее обсуждение.
Ранее военный эксперт Борис Рожин рассказал газете ВЗГЛЯД, какие изменения будут в российских ЧВК.