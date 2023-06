Пентагон предсказал «очень кровавое» наступление ВСУ Украина полностью исчерпала квоту во Всемирном банке Источник в российской дирекции группы Всемирного банка сообщил об исчерпании Украиной страновой квоты в ВБ

Фото: World Bank/Youtube

Текст: Антон Антонов

Украина полностью исчерпала страновую квоту во Всемирном банке, новые проекты будут финансироваться за счет грантов и гарантий стран-доноров, сообщил источник в российской дирекции группы ВБ. В основном речь идет о странах ЕС и G7. Источник РИА «Новости» отметил, что ВБ осознает связанные с финансированием Киева риски, считает их недопустимыми для себи и «перекладывает на заинтересованные государства». По словам источника, в рамках «Бреттон-Вудских институтов» Украина финансируется в основном через МВФ, а ВБ только следит за «целевым расходованием». Напомним, совет директоров Всемирного банка одобрил предоставление Украине кредита на 1,5 млрд долларов. Кредит Украина получит «под гарантии правительства Японии». Россия выступила против нового кредита Киеву. Как заявил источник в российской дирекции, если произойдет дефолт Украины, «Япония полностью покроет убытки» Международного банка реконструкции и развития, в том числе процентные платежи.

Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Фото: Janine Schmitz/photothek/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Фото: Markiian LyseikoUkrinform/Global Look Press

Текст: Дарья Волкова

В Киеве прогремел сильный взрыв, в некоторых районах города нет света, сообщили очевидцы. Сообщается, что взрыв хорошо слышали в Голосеевском районе на юге Киева. При этом воздушная тревога не объявлялась, передает ТАСС.

Фото: U.S. Army

Текст: Евгений Поздняков

США не в первый раз отправляют ВСУ вооружения, которые якобы способны изменить ход СВО. Тем не менее ВС РФ всегда приспосабливаются к изменчивой ситуации на фронте. Так будет и в этот раз, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Айтеч Бижев. Напомним, в США обсуждается возможность поставки оперативно-тактических ракет ATACMS для Украины. «ATACMS – современные тактические ракеты класса «земля – земля». Пусковыми установками ракет ATACMS являются РСЗО M270 MLRS и M142 HIMARS. Обладают достаточно большой скоростью – 1500 метров в секунду. При этом полет может осуществляться по разным траекториям. Вкупе с эффективной отражающей поверхностью, это серьезно усложняет противодействие данному снаряду», – сказал Айтеч Бижев, генерал-лейтенант, экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО государств – участников СНГ. «Дальность поражения ATACMS может достигать 300 километров, однако это зависит от вида модификации. Не думаю, что украинцам передадут самые мощные системы. Кроме того, ATACMS отличается особой мобильность: развертывание происходит за несколько минут, что усложняет противодействие данным вооружениям», – подчеркивает эксперт. «Используются ATACMS для стрельбы по разным целям. Под удар может попасть как техника, так и важные здания или аэродромы. Неоспоримое преимущество данных снарядов – возможность их интеграции с разведывательными дронами и спутниками. То есть военные получают необходимую информацию в режиме реального времени», – считает собеседник. «В боевой части ракеты размещается около 560 кг взрывчатки. При этом сама головка снаряда кассетная. Соответственно, данный боеприпас отличается внушительными характеристиками. Но я не думаю, что ВСУ удастся достичь с его помощью кардинального изменения ситуации на полях СВО», – акцентирует Бижев. «Это не первый случай, когда в руки противника попадает оружие, которое якобы способно переломить ход конфликта. Достаточно вспомнить, какого размаха достигла информационная кампания в период передачи Украине HIMARS. Тогда каждый второй западный аналитик писал, что России с подобной техникой не совладать», – считает собеседник. «Тем не менее мы приспособились к новым условиям на фронте. Нам удалось выстроить глубокоэшелонированную систему ПВО. В связи с этим могу с уверенностью заявить, что наши солдаты вполне способны побороть и новую угрозу. Конечно, первое время ВС РФ придется привыкать к ATACMS, но это стандартная для армии практика», – акцентирует Бижев. «К тому же военно-политическое руководство России достаточно трезво оценивает ситуацию на полях СВО. Уверен, что подготовка к передаче ВСУ данного типа ракет уже ведется. Скорее всего, в настоящий момент в наших научно-исследовательских центрах проектируют пробную модель для организации тренировок служащих ВС РФ», – уточняет собеседник. «Кроме того, совсем недавно Украина получила ракеты Storm Shadow. Коренного перелома не произошло. ВС РФ демонстрируют внушительную способность адаптации к изменчивой ситуации на фронте. Необходимо с должной ответственностью и доблестью встречать те испытания, которые преподносит нам противник, и тогда русский солдат обязательно одержит победу», – резюмирует Бижев.Ранее стало известно, что Вашингтон в скором времени может одобрить поставку оперативно-тактических ракет ATACMS для ВСУ. Об этом сообщает издание Wall Street Journal. Газета пишет, что вопрос о поставках данной модели вооружений находится на стадии согласования на самом высоком уровне. Отмечается, что Украина в последние недели получила несколько положительных сигналов о том, что США пришли к согласию по поводу системы ATACMS. При этом пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что ему не известно о каких-либо «неизбежных решениях», касающихся передачи ВСУ этих ракет. Он отметил, что видел сообщения СМИ о планах отправки новых боеприпасов в зону СВО, однако подчеркнул, что ему «нечего объявлять» по данному вопросу. Ранее в военном ведомстве усомнились в практической надобности предоставления ВСУ ракетных комплексов ATACMS. При этом заместитель помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лаура Купер отметила, что недавно отправленные Украине снаряды Storm Shadow действуют вполне эффективно. Напомним, в мае министр обороны Британии Бен Уоллес подтвердил факт передачи ВСУ авиационных ракет Storm Shadow с дальностью поражения около 250 км. Использование данного боеприпаса, по мнению аналитиков, усилило атакующий потенциал украинских военных. В частности, с помощью новых снарядов, противник сумел обстрелять Бердянск и Мариуполь. Как отметил врио главы ДНР Денис Пушилин, Storm Shadow способны достигать любой точки в Донецкой народной республике. Кроме того, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ готовы применить новый боеприпас для нанесения удара по Крымскому мосту в том случае, если они будут уверены в успехе своих действий. Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Ольга Никитина

Посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра в пятницу, 30 июня, был приглашен в МИД России в связи с заявлениями колумбийского руководства относительно трех граждан этой страны, пострадавших в Краматорске. Как сообщается в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства, российская сторона заявила дипломату, что пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ является законной целью для ВС России. Как уточняет МИД России, в момент удара колумбийцы находились в ресторане, которое расположено в том же здании. При этом, как отмечает ведомство, граждане были осведомлены о нахождении в непосредственной близости к линии огня в зоне СВО и связанных с этим рисках. МИД пожелал колумбийским гражданам скорейшего восстановления и возвращения в безопасное место. В заявлении говорится, что для России ценна жизнь каждого человека. Колумбийскому дипломату в этой связи напомнили о тысячах мирных жителей, погибших и раненых с 2014 года в Донбассе, а также о диверсиях и терактах, совершенных украинской стороной. Москва выразила сожаление, что колумбийское руководство не отреагировало на данные события. Также послу было заявлено о настоятельной необходимости рекомендовать колумбийским гражданам воздержаться от посещения территорий, которые находятся в зоне боевых действий. Ранее посольство России в Колумбии назвало безрассудной поездку трех пострадавших в Краматорске в результате ракетного удара колумбийцев в зону боевых действий в Донецкой народной республике.

Фото: Francisco Seco/AP/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Текст: Антон Антонов

Фото: кадр из видео

Текст: Александра Юдина

Член Палаты представителей Конгресса США республиканка Марджори Тейлор Грин назвала лицемерной встречу украинского президента Владимира Зеленского с экологами. В своем Twitter (запрещен в России) она указала, что «особенно много смысла говорить об экологии имеет актеру, который каждый день носит армейскую зеленую форму, полностью финансируется американскими поджигателями войны, который совсем недавно отменил выборы, контролирует государственные СМИ и имеет нацистскую армию», передает РИА «Новости». Накануне Зеленский обсудил последствия разрушения Каховской ГЭС с экоактивисткой Гретой Тунберг. Правозащитница оценила заявление Киева о готовности украинцев воевать долгие годы Политолог Шеслер: Даже ярые патриоты Украины не готовы сражаться за нее долгие годы

Фото: Ukrainian Presidency/Reuters

Текст: Дарья Волкова

Сегодня на Украине невозможно провести объективные соцопросы. Но отношение граждан к мобилизации наглядно показывает неготовность жителей страны к конфликту на долгие годы. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала правозащитница Лариса Шеслер. Ранее в украинском МИД заявили, что жители страны якобы согласны на продолжение вооруженного конфликта в течение многих лет. «Сегодня на Украине не существует независимых социологических служб, которые реально бы замеряли настроения граждан. Вместе с тем, в украинском обществе, конечно, есть определенная часть людей, одурманенных пропагандой», – сказала Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины. «Они действительно верят в то, что Украина может победить, и, возможно, согласны на продолжение этого конфликта в течение многих лет. Но подавляющее большинство украинских граждан понимают, что эта война не сулит Украине никаких побед. Независимо от размеров западной помощи ВСУ и страны не удастся выйти из конфликта без огромных потерь – экономических, демографических и социальных», – отметила она. «30 лет русофобской пропаганды не прошли даром. Все это время в школах рассказывали, что 300 лет Россия угнетала Украину, поработила свободолюбивый народ, уничтожала население путем голодомора, геноцида и так далее. В таком нарративе были выращены те молодые люди, которые сегодня преимущественно призываются в армию», – добавила собеседница. «Как проходит на Украине мобилизация – мы прекрасно видим. Практически никто не хочет идти в армию, даже те, кто считает себя патриотами. Мужчины всеми возможными способами избегают призыва, скрываются. Украинские власти прибегают к насильственным, чудовищным методам, чтобы только выполнить свои планы по мобилизации», – акцентировала Шеслер. «Таким образом, можно сделать вывод об абсурдности заявлений Кулебы про готовность жителей Украины на продолжение этого конфликта в течение многих лет. Если бы это действительно было так, они бы не боялись призыва, а наоборот – с воодушевлением шли бы воевать», – заключила она. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что жители страны якобы согласны на продолжение вооруженного конфликта в течение многих лет. Он уверяет, что таковы результаты проведенного «опроса». По его словам, 58% жителей выразили готовность «сопротивляться годами», чтобы у ВСУ «было место для победы». Как утверждает Кулеба, украинцы считают это «экзистенциальным вопросом». Он не стал давать прогноз относительно окончания боевых действий, но заявил, что ежедневно работает, «чтобы конфликт закончился как можно скорее». Кроме того, Кулеба подчеркнул, что Украина «никогда не просила о вмешательстве иностранных войск» в отличие от других стран. Он заявил, что у Украины «простые» потребности – ей требуется оружие. «Мы сделаем всю остальную работу, не подвергая ваши жизни опасности. Мы не просим и не хотим, чтобы какая-либо другая страна вступала в конфликт», – сказал министр. Кулеба также заявил, что его страна «заслуживает приглашения в НАТО после окончания конфликта». По его словам, «никто не может подумать, что НАТО не хочет видеть в своем составе Украину». Ранее Кулеба заявил, что Украина получила приглашение принять участие только во встрече «на полях» июльского саммита НАТО в Вильнюсе, но не на сам саммит. Кулеба также посетовал на отсутствие в НАТО однозначной позиции относительно членства Украины. По его мнению, имеются все условия для приглашения Киева в НАТО, и если альянс «не примет сильного решения» по поводу членства Украины, то «возобладает логика страха». Политолог Станислав Ткаченко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что нежелание руководства НАТО торопиться с принятием Украины свидетельствует о реальном отношении альянса к стране. На примере Швеции и Финляндии мы видим, как ведет себя альянс, когда действительно хочет принять в свой состав новые страны. Позднее замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, если НАТО не продемонстрирует «мужество» в вопросе членства Украины, украинский президент Владимир Зеленский не поедет на саммит альянса в Вильнюс. Политолог Владимир Корнилов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что НАТО продолжают искать возможные формы взаимодействия с Украиной, не принимая ее в состав альянса. При этом поведение Украины начинает утомлять руководство альянса. Напомним, саммит стран НАТО пройдет с 11 по 12 июля в Вильнюсе. На данном мероприятии решится судьба дальнейших поставок вооружений Украине, в связи с чем офис Зеленского отчаянно нуждается в наглядной демонстрации результатов контрнаступления. Фото: IMAGO/Szilard Voros/EST&OST/Global Look Press

Текст: Ольга Никитина

Нет шансов на то, что Еврокомиссия добьется выделения Украине нового пакета финансовой помощи от стран ЕС в размере 50 млрд евро, а также средств на принудительное размещение мигрантов в Европе, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Нам ясно одно: мы, венгры, не дадим Украине больше денег, пока они не скажут, на что ушли предыдущие 70 млрд евро», – приводит слова Орбана «Интерфакс» со ссылкой на европейские СМИ. Выступая из Брюсселя, где в эти дни проходит саммит ЕС, в эфире венгерской радиостанции Kossuth, Орбан сообщил, что в четверг участники саммита обсуждали тему миграции, а в пятницу проходили дебаты по бюджету. Еврокомиссия, сказал он, подготовила поправки в бюджет ЕС, однако, подчеркнул Орбан, «нет никаких шансов на то, что они будут приняты», передает ТАСС. Премьер Венгрии добавил, что ЕК просит все 27 стран сообщества «пополнить семилетний бюджет», ведь уже к середине лета средства в бюджете закончатся. Деньги, пояснил он, содружеству нужны, чтобы выделить 50 млрд евро Украине. Орбан напомнил, что за последние полтора года ЕС уже выделял Киеву 70 млрд евро на эти цели, однако куда пошли эти средства, неизвестно. Неясно также, как будет контролироваться и новый пакет помощи, который собирается выделить Украине ЕК, добавил Орбан. По его словам, Еврокомиссия хочет от всех государств-членов оплаты возросшей процентной нагрузки по совместному кредиту. При этом Венгрия и Польша «не получили ни копейки» из этих средств, подчеркнул он. Третья крупная сумма, которую собирается запросить ЕК, необходима для облегчения прибытия мигрантов в Европу, что, как подчеркнул Орбан, «совершенно абсурдно». По словам премьера Венгрии, ЕК должна ответить на вопрос о том, куда были потрачены деньги и кто ответственен за то, что Евросоюз окажется на грани банкротства через два с половиной – три года. Ранее политический советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что Венгрия не станет поддерживать поправки в бюджет Евросоюза, в соответствии с которыми планируется оказать Киеву помощь на 50 млрд евро.

Восточноевропейские фермеры бьют тревогу из-за наплыва зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины, сообщает издание Parlamentni listy. По информации издания, вместе с приближающейся жатвой грядет и возможная катастрофа, так как фермеры и политики по-прежнему обеспокоены ситуацией на Украине – есть риск того, что соглашение с Россией об экспорте зерна прекратится, а Украина станет житницей Европы, передает РИА «Новости». Parlamentni listy указывает, что при отсутствии соглашения по продлению зерновой сделки украинскую пшеницу направят либо через, либо прямо в Европу, однако второй вариант не выгоден остальным европейским аграриям. «Хотя Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния добились, чтобы украинское зерно не продавалось на европейском рынке, но при этом оставалась возможность экспортировать его на мировой рынок, но запрет пока действует только до середины сентября», – подчеркивается в статье. По словам фермера Вислава Грына, аграрии опасаются, что проблема с наплывом украинского зерна останется. «Сегодня мы, по сути, не знаем, что нам выращивать, чтобы потом это можно было продать… Сейчас распадаются давно выстроенные отношения в цепочке поставщиков», – отметил он. Как добавил президент Аграрной палаты Чехии Ян Долежал, через несколько недель в Европе начнется уборка урожая, а при том, что расходы на топливо и удобрения были высокими, закупочные цены остались низкими. «Украинский урожай уже более полугода скапливается в регионе, и состояние запасов перед новым урожаем определенно не соответствует предыдущим годам. У аграриев в Центральной и Восточной Европе не лучшие перспективы», – заметил он. Кроме того, по мнению президента палаты, есть сомнения, что правительство Чехии что-либо компенсирует отечественным фермерам, так как до выборов далеко, а фермеры властей не интересуют. Напомним, аграрии в Молдавии, как и в других странах Европы, недовольны ввозом зерновых с Украины на фоне засухи, высокой инфляции и увеличения ставок по кредитам. Когда Молдавия собралась ввести ограничения на импорт с Украины, Киев пригрозил «запретом всего импорта из Молдавии», и Кишинев отказался от такого шага. Тем временем Европейская комиссия официально продлила до 15 сентября запрет на поставки зерна с Украины в пять стран ЕС.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Текст: Алексей Дегтярев

Фото: t.me/mod_russia

Текст: Ольга Никитина

На Донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделениями Южной группировки войск успешно отражены пять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Красное, Северное, Первомайское и Каменка (ДНР), сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Конашенков, слова которого приводятся в Telegram-канале МО РФ, сообщил на брифинге, что ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки уничтожено до 160 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 германского производства, а также самоходная гаубица «Гвоздика». На Краснолиманском направлении российские силы группировки «Центр» при поддержке авиации и артиллерии отразили атаку ВСУ в направлении населенного пункта Кузьмино (ЛНР), добавил Конашенков. Кроме того, украинским военным нанесено поражение в районах населенных пунктов Терны, Торское ДНР, Червонопоповка, Невское, Червоная Диброва ЛНР. Также в районе населенного пункта Червоная Диброва пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. В результате уничтожены более 50 украинских военных, две БМП, три автомобиля, две гаубицы Д-30 и одна Д-20, а также САУ «Гвоздика». «На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа мужественными и слаженными действиями подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» отражена атака мотопехотной роты противника в направлении населенного пункта Старомайорское Донецкой народной республики», – сообщил Конашенков. В районе населенного пункта Левадное Запорожской области нанесено огневое поражение скоплению живой силы и техники ВСУ. Группировка «Восток» на Запорожском направлении пресекла попытку украинских националистов провести силами до мотопехотного взвода разведку боем. Также была уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Потери противника на данных направлениях составили до 120 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20, сообщил генерал. Западная группировка на Купянском направлении отразила две атаки подразделений ВСУ в районе Новоселовского (ЛНР). Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Каменка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской народной республики. В районе населенного пункта Ольшана Харьковской области пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ. В результате, по данным российского военного ведомства, уничтожено до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также два автомобиля. На Херсонском направлении за прошедшие сутки уничтожено до 45 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубица «Мста-Б». Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России в течение суток нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 108 районах. Средствами противовоздушной обороны перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Токмак, Мирное, Новое, Чумацкое и Червоноармейское Запорожской области, а также Голая Пристань Херсонской области. «Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 444 самолета, 240 вертолетов, 4833 беспилотных летательных аппарата, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 413 танков и других боевых бронированных машин, 1134 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5281 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 11 292 единицы специальной военной автомобильной техники», – заключил Конашенков. Накануне в Минобороны сообщали, что российские военные поразили пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске Донецкой народной республики. Новости СМИ2 В ЕС назвали количество поставленных Киеву артиллерийских снарядов ЕС поставил Киеву 220 тыс. артиллерийских снарядов с начала СВО 30 июня 2023, 16:33 Текст: Кристина Цыцура

Евросоюз в рамках помощи в марте 2023 года уже отправил Украине 220 тыс. артиллерийских снарядов и свыше 2 тыс. ракет, в планах отправить Киеву всего 1 млн снарядов и ракет в 2023 году. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС. Решение об отправке в течение года Киеву 1 млн снарядов было принято в марте 2023 года. По словам фон дер Ляйен, ЕС «на пути к выполнению этой цели». ЕС выделил из Европейского фонда мира 2 млрд евро за последние три месяца. Ранее ЕС выразил готовность помочь Киеву с последствиями прорыва дамбы Каховской ГЭС.