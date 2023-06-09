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В США предъявили обвинения двум россиянам по делу о взломе криптобиржи
Минюст США: Двум россиянам предъявлены обвинения по делу о взломе криптобиржи
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Гражданам России Алексею Билюченко и Александру Вернеру предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с криптобиржами, сообщил Минюст США.
По его сведениям, Билюченко и Вернер обвиняются в преступном сговоре с целью отмывания 647 тыс. биткоинов, полученных в результате взлома в 2011 году криптобиржи Mt. Gox. Отмечается, что дело будет рассматриваться в суде южного округа штата Нью-Йорк, передает ТАСС.
Помимо этого, Минюст США указал, что Билюченко предъявлены обвинения в суде северного округа штата Флорида в преступном сговоре с другим россиянином – Александром Винником, которого в свою очередь американские власти обвиняют в отмывании средств через уже не существующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е.
Ранее сообщалось, что россиянина Анатолия Легкодымова, которого власти США считают основателем гонконгской криптовалютной биржи Bitzlato, решили судить в Нью-Йорке за ее работу.
Генерал США рассказал, на что пойдет Киев ради захвата Крыма
Генерал США в отставке Ходжес: Если Киеву ради захвата Крыма придется убить каждого россиянина, он это сделает
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Украинские вооруженные силы ради «захвата» Крыма будут готовы убить или пленить всех россиян, находящихся на полуострове, считает бывший главнокомандующий армии США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес.
Ходжес в статье для британской газеты Telegraph пишет, что «захват» Крыма является для Киева стратегической целью. По его словам, если Украина сможет добиться этого путем вывода россиян без единого выстрела, «тем лучше». Но если для достижения этой цели придется «убить или взять в плен каждого россиянина на полуострове», Киев пойдет на это, уверен американский генерал.
Автор статьи считает, что «захват» Крыма имеет для киевского режима «решающее значение». Таким образом, пояснил он, Киев смог бы «вытеснить российский флот из центральной и западной части Черного моря» и «открыть доступ из Одессы к мировым торговым путям по океанам», передает РИА «Новости».
Ранее министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес высказывал предположение, что украинские войска «смогут захватить» Крым в этом году.
Напомним, в Киеве ранее заявляли о планах «захватить» Крым за семь месяцев, искоренить все русское на полуострове и снести мост. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в этой связи отметила, что такие планы вынашивают «нацисты в полный рост».
Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия сделает все для пресечения угроз безопасности Крыма. Воссоединение полуострова с Россией глава государства назвал историческим выбором.
В США назвали три мировые сверхдержавы
Глава комитета начштабов ВС США Милли заявил о существовании трех сверхдержав
Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли заявил о существовании трех сверхдержав на современной политической карте мира – США, Китая и России.
Милли, выступая перед выпускниками в Национальном университете обороны, заявил, что мир находится в многополярной международной среде, это становится все более очевидным, передает ТАСС.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что эпоха неоспоримого доминирования Соединенных Штатов закончилась, возврата к ней больше нет.
Такер Карлсон в первом выпуске своего шоу обвинил Киев в подрыве Каховской ГЭС
Такер Карлсон перезапустил свое шоу в Twitter и заявил о вероятной ответственности Киева за подрыв Каховской ГЭС
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В первой после перезапуска серии своего авторского шоу американский тележурналист Такер Карлсон заявил, что «справедливо настроенный человек» увидит, что ответственность за подрыв Каховской ГЭС, вероятно, лежит на Украине.
Карлсон выпустил свое шоу в Twitter (соцсеть заблокирована в России). Он подчеркнул, что если подрыв был умышленным, то «речь идет не о военной тактике, а об акте терроризма», передает ТАСС.
Карлсон признал, что последствия подрыва могут навредить Украине, но России «наносят больше вреда», в связи с чем Киев прежде и «рассматривал возможность уничтожения» дамбы. Он указывает, что Washington Post «цитировала украинского генерала, который говорил, что его личный состав обстреливал ракетами американского производства затворы дамбы в качестве пробного удара».
Как заявил Карлсон, «когда начинают поступать факты, произошедшее с дамбой уже в меньшей степени кажется загадкой». По его мнению, «справедливо настроенный человек пришел бы к выводу, что украинцы, вероятно, ее взорвали».
«Так же, как они, как вы бы предположили, взорвали прошлой осенью «Северный поток» – российский трубопровод. В действительности украинцы сделали это, как мы теперь знаем», – заявил он.
В декабре 2022 года Washington Post писала, что генерал-майор вооруженных сил Украины Андрей Ковальчук «задумался о затоплении реки». «Украинцы, по его словам, даже нанесли пробный удар из HIMARS по одному из шлюзов Новокаховской плотины, проделав три пробоины в металле», – сообщило издание. По словам Ковальчука, «испытание прошло успешно».
Кроме того, Washington Post утверждает, что европейцы делились с ЦРУ планом Киева по взрывам на «Северных потоках». Еще до подрыва «Северных потоков» США узнали о намерении Украины устроить диверсию с использованием дайверов, заявило издание.
Байден отреагировал на разрушение Каховской ГЭС
Байден в связи с разрушением Каховской ГЭС заявил о намерении США помочь Украине
Глава американского государства Джо Байден прокомментировал разрушение Каховской ГЭС, заявив, что США собираются помочь Украине.
Перед заседанием американского правительства Байдену был задан вопрос о том, что он планирует заявить Москве по поводу ситуации с Каховской ГЭС. Президент США ответил: «Мы не уйдем. Мы собираемся помочь Украине», – передает РИА «Новости».
Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби сказал, что американская сторона пока не может назвать ответственных за подрыв Каховской ГЭС. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что началась кампания по дезинформации, в рамках которой ответственность пытаются возложить на Москву. Он заявил, что Украина, разрушив ГЭС, совершила «военное преступление или теракт», генсек ООН Антониу Гутерриш должен осудить террористические действия украинских властей.
Белый дом назвал потери ВСУ при контрнаступлении «ожидаемыми»
Спикер Белого дома Кирби назвал ожидаемыми потери украинских сил при наступлении
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Представитель Белого дома Джон Кирби считает потери украинских вооруженных сил в ходе наступления «ожидаемыми». Он заверил, что Киеву будут предоставлена поддержка со стороны США и их полусотни союзников.
Кирби в интервью CNN прокомментировал сообщения СМИ о «тяжелых потерях» украинцев в живой силе и вооружении, поставленном США. «Разумеется, можно ожидать потерь в этих активизировавшихся боях», – приводит его слова РИА «Новости».
В России ранее неоднократно подчеркивали, что США готовы воевать с Россией до последнего украинца.
По словам координатора стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности, США намерены сосредоточиться на предоставлении Киеву всей необходимой помощи, «если, когда и как» президент Украины Владимир Зеленский «захочет воевать вдоль этой линии или любой другой». Поддержка, подчеркнул Кирби, будет предоставлена не только Вашингтоном, но и 50-ю его партнерами.
Также Кирби сообщил, что США готовы направить помощь пострадавшим при разрушении Каховской ГЭС.
Американские СМИ ранее писали, что Запад продолжит направлять военную и экономическую помощь Киеву, если вооруженным силам Украины удастся достичь успехов в контрнаступлении.
WSJ: Китай разместит секретную базу на Кубе для слежки за США
WSJ: На Кубе появится секретная разведывательная база Китая для слежки за США
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Китай договорился с Кубой о размещении на острове разведывательного объекта, который позволит прослушивать и перехватывать электронные сообщения юго-восточной части США, сообщила газета The Wall Street Journal.
По информации издания, база будет расположена в 160 км от Флориды. Разведслужбы КНР будут следить за движением американских военных кораблей и перехватывать спутниковые сообщения на юго-востоке США, где расположены военные базы, передает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.
Источники издания сообщили, что власти Китая заплатили Кубе несколько миллиардов долларов в обмен на согласие на строительство базы.
Информация о сделке Китая и Кубы вызвало беспокойство в Белом доме. По словам Кирби, США внимательно следят за ситуацией и готовы принять меры по противодействию.
Ранее в воскресенье канадские СМИ опубликовали видео сближения китайского военного корабля с американским эсминцем в Тайваньском проливе. Как утверждает телеканал, маневр «едва не привел» к их столкновению.
Министр обороны КНР Ли Шанфу заявил, что Китай намерен бороться с использованием свободы судоходства в качестве предлога для гегемонии на море.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему Китай решился на такой резкий шаг.
Мирошник объяснил заявление США об «ожидаемых» потерях ВСУ при контрнаступлении
Экс-посол ЛНР Мирошник: США назовут «ожидаемым» любой сценарий развития контрнаступления ВСУ
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Американцы всегда просчитывают несколько вариантов развития событий на Украине. И судя по всему, нынешние потери ВСУ были предусмотрены одним из сценариев, сказал газете ВЗГЛЯД сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее в Белом доме назвали «ожидаемыми» потери ВСУ в ходе наступления.
«США к военной аналитике подходят довольно системно. Американские специалисты всегда составляют минимум три возможных сценария развития событий: положительный, нейтральный и негативный. В связи с этим они могут назвать любой исход «ожидаемым». Но это никак не упрощает жизнь европейцам и украинцам, которые долгое время надеялись на «разгром России», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«В западных соцсетях все эти месяцы разгонялись фейки о недееспособности ВС РФ. Все возможные паблики буквально кричали о том, что наша армия деморализована, состоит из дилетантов, впервые взявших в руки оружие. И что они увидели в реальности? Мощные подразделения военных, которые готовились к обороне», – отмечает эксперт.
«Российские бойцы не испугались западной техники, не побежали врассыпную перед противником, как того хотели увидеть в Штатах. Мы стойко выдерживаем напор ВСУ и отражаем многочисленные атаки на южном участке фронта. Думаю, разведка США вполне трезво оценивала нашу подготовку, в связи с чем результаты недавних боев и признаются прогнозируемыми», – подчеркивает собеседник.
«К тому же никто не говорил о том, что цели Вашингтона и Украины должны совпадать. Штаты вполне могли подводить офис Зеленского к началу наступления, понимая, что оно не принесет ощутимых успехов. Американцам нужна не победа ВСУ, а максимальное затягивание текущего конфликта», – акцентирует Мирошник.
«Они не думают о человеческих жертвах. Для них вся территория Украины – лишь поле для решения собственных задач. Вместе с тем даже если допустить, что в Вашингтоне не ожидали подобного развития событий, то слова о «предсказуемых потерях» – попытка сохранить «хорошую мину при плохой игре», – считает эксперт.
«Также не стоит забывать, что поражение Украины может отрицательно сказаться на ходе избирательной кампании в США. В связи с этим Белый дом пытается развернуть информационную повестку в пользу того, что «все идет по плану». Так они планируют избежать недовольства со стороны населения. Нечто подобное офис Зеленского пытался провернуть после потери Артемовска», – резюмирует Мирошник.
Ранее представитель Белого дома Джон Кирби назвал потери ВСУ в ходе наступления «ожидаемыми». Он заверил, что США и их союзники продолжат поддерживать Украину. В частности, он подчеркнул, что Вашингтон готов сосредоточиться на предоставлении необходимой помощи, «если, когда и как» Владимир Зеленский «захочет воевать вдоль этой линии или любой другой».
Между тем в России неоднократно подчеркивали, что США готовы воевать с Москвой до последнего украинца. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что текущие события хорошо укладываются в рамки западной теории о «золотом миллиарде». Она подчеркивала, что сокращение населения Земли является приоритетной задачей для западных стран.
По мнению Захаровой, сторонники идеи сокращения населения считают, что у них это здорово получается, так как они уничтожают людей, набивают карманы за счет производства вооружений и тех коррупционных схем, по которым эта техника поставляется.
Официальный представитель МИД России в этой связи озвучила слова немецкого политолога Вольфа Меркеля, который отмечал, что люди у ВСУ закончатся раньше, чем оружие.
Напомним, в понедельник украинский институт будущего сообщил о сокращении населения страны к маю 2023 года до 29 млн человек. В свою очередь правозащитница Лариса Шеслер назвала новые данные завышенными. По ее мнению, на территории государства проживает около 20 млн человек.
Патрушев: Конфликт на Украине не выгоден никому, кроме США
Патрушев заявил о планах США получить максимальную выгоду из кризиса на Украине
Вашингтон использует украинский конфликт для получения максимальной выгоды для собственной экономики и для ослабления ЕС, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на встрече с секретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем.
Продолжение кризиса вокруг Украины выгодно одним лишь США, они «поставили на колени» всю Европу, заставив подчиниться, заявил Патрушев, передает ТАСС.
Целью американской стороны является получение максимальной выгоды, ослабление Евросоюза, который мог бы стать одним из центров многополярного мира.
Народы России и Украины не ведут никакой войны между собой, налицо агрессия США, и украинскую сторону используют как орудие в руках Запада.
Москва же защищает свой народ и свои территории, и Россия уверена в своей победе, заключил он.
Пентагон подготовил пакет военной помощи Киеву на 2 млрд долларов
Bloomberg: Пентагон может в пятницу объявить о новом пакете военной помощи Украине
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Пентагон собирается в пятницу объявить о новом пакете военной помощи Украине общим объемом более 2 млрд долларов, сообщают западные информагентства.
Источники Bloomberg утверждают, что новый пакет помощи будет включать средства, предназначенные для покупки пусковых установок и ракет зенитного комплекса Hawk и двух типов усовершенствованных ракет для системы ПВО Patriot, передает ТАСС.
Уточняется, что речь идет о зенитных управляемых ракетах Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3), произведенных концерном Lockheed Martin, и ракетах улучшенного наведения GEM-T компании Raytheon Technologies, передает РИА «Новости».
Ранее американские СМИ со ссылкой на представителей администрации США высокого ранга сообщали, что Запад продолжит направлять военную и экономическую помощь Киеву при условии, что вооруженным силам Украины удастся достичь успехов в контрнаступлении.
Министр обороны России Сергей Шойгу ранее подчеркивал, что военная поддержка Украины только затягивает боевые действия. Повлиять на исход специальной военной операции это не может, указывал глава военного ведомства.
Россия напомнила об угрозах Вашингтона покончить с «Северными потоками»
Советник-посланник посольства России Леденев заявил о попытке США предать забвению угрозы «Северным потокам»
Советник-посланник посольства России в США Андрей Леденев прокомментировал сообщения американских СМИ о том, что ЦРУ знало о планах Киева, который якобы и несет ответственность за подрыв «Северных потоков».
Леденев, слова которого приводятся в Telegram посольства, обвинил Белый дом в попытках «тиражировать новые версии» через подконтрольные СМИ. По его словам, такие попытки уже стали притчей во языцех. Однако сейчас «в качестве «эксклюзива» подается конфиденциальная информация» о том, что США знали о намерении Киева «подорвать европейскую энергобезопасность».
По мнению Леденева, кампания Запада по запутыванию международного сообщества «шита белыми нитками». Советник-посланник объяснил «множащиеся теории» желанием «предать забвению скандальные обещания» Вашингтона «положить конец» трубопроводам. Он указал, что на площадке СБ ООН не дали организовать транспарентное расследование.
Леденев выразил уверенность, что «справедливость восторжествует». Российская сторона намерена при поддержке единомышленников «добиваться установления истинных обстоятельств произошедшего» и наказания как исполнителей, так и заказчиков теракта.
Напомним, Washington Post утверждает, что европейская разведка поделилась с ЦРУ планом Киева по диверсии на «Северных потоках» в июне 2022 года, за три месяца до их подрыва. Подробности планов собрала одна из европейских разведывательных служб, далее данные попали на платформу Discord. Их выложил бывший американский военный Джек Тейшейра.
В Палате представителей США выделение средств Украине сочли глупым
Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин назвала глупым выделение средств Украине Вашингтоном
Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что не собирается голосовать за выделение средств Украине.
Грин заявила в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что намерена «выступать против этого». Она осудила американских политиков, которые «бьют в барабаны войны и требуют», чтобы народ США платил за это. По ее мнению, «Вашингтон глуп в подобных делах», передает ТАСС.
«Я думаю, что это смешно. И стыдно за них», – сказала она. Кроме того, Грин «не понимает, почему Вашингтон не может сосредоточиться на мире во всем мире и сближении» России и Украины. Грин осудила финансирование Украины в то время, как в самих США миллионы людей страдают от наркотической зависимости, не имеют дома.
Грин подчеркнула, что в Вашингтоне «зависимы от убийств» и «продолжают требовать денег для Украины», даже когда «речь зашла о потолке госдолга». По ее словам, «однопартийные неоконсерваторы, такие как Линдси Грэм и Никки Хейли, больше заботятся о финансировании Украины, чем о помощи страдающим американцам», передает РИА «Новости».
Напомним, в предоставленной Киевом видеозаписи посетивший Украину Грэм заявил об «удачных» вложениях США, в результате которых «умирают русские». Агентство Reuters со ссылкой на полную запись беседы заявило, что слова Грэма смонтировали. Между тем Грэм заявил, что его обрадовал тот гнев, который вызвала в России его «приверженность Украине».
Посол заявил о кампании в американской прессе по дезинформации вокруг Каховской ГЭС
Посол Антонов: В американской прессе идет кампания по дезинформации вокруг Каховской ГЭС
В американской прессе развернулась кампания по дезинформации общественности о том, что произошло на Каховской ГЭС, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.
Антонов, слова которого приводит Telegram-канал российского диппредставительства, заявил, что кампания по дезинформации в США носит целенаправленный характер. Он указал на то, что в американских СМИ появилось множество инсинуаций о том, что Россия якобы сама подорвала важнейший инфраструктурный объект. По словам дипломата, американские власти выстроили риторику так, словно на России лежит ответственность за все инциденты, происходящие во время конфликта на Украине.
Налицо, подчеркнул посол, очередная отчаянная попытка «обелить» киевский режим, который на протяжении многих месяцев намеренно обстреливал станцию.
Украина, говорится в заявлении Антонова, вновь грубо нарушила международное гуманитарное право, осуществив теракт, приведший к экологической катастрофе, масштабному затоплению населенных пунктов и сельхозугодий.
Тем не менее, покровители в Вашингтоне никогда не критикуют Киев, указал Антонов. Все действия киевского режима одобряются американской стороной, а удары, от которых страдают россияне, поощряются, подчеркнул посол России. По его словам, такая непродуманная, ущербная позиция уже привела к серьезным потрясениям в мире, однако террористические деяния Украины продолжают получать поддержку со стороны Вашингтона.
Главная мысль в американской логике – не сбавлять помощь Киеву и обеспечить его иллюзорную победу, и к этой задаче привлекают не только военных специалистов, но также политтехнологов, заключил Антонов.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала, как разрушение Каховской ГЭС повлияло на поддержку киевского режима Западом.
Госдеп: Поставки электронных компонентов в Россию достигли уровня до спецоперации
Представитель Госдепа О’Брайен: Поставки электронных компонентов в Россию достигли уровня до спецоперации
Уровень поставок микрочипов и ключевых электронных компонентов в Россию, которые западные страны стремились заблокировать санкциями, вернулся на показатель до начала спецоперации на Украине, заявил глава управления по координации санкций госдепартамента Джим О’Брайен.
По его словам, Россия совершенствует свои возможности противодействия западным санкциям, передает ТАСС со ссылкой на Politico.
Ранее российский лидер Владимир Путин поблагодарил российский бизнес за усилия по преодолению последствий санкций.
ФБР помогало СБУ в цензуре российских сообщений в Twitter
Журналист Аарон Мэйт: ФБР помогало СБУ цензурировать российских политиков, общественников, журналистов и СМИ в Twitter
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Федеральное бюро расследований (ФБР) США помогало Службе безопасности Украины (СБУ) цензурировать публикации российских политиков, общественных деятелей, журналистов и СМИ в социальной сети Twitter, сообщил канадский писатель и журналист Аарон Мэйт на платформе Substack.
Согласно одному из писем, которое было обнародовано канадским журналистом, спецагент ФБР Александр Кобзанец, прикомандированный к посольству США в Киеве, получал от СБУ списки лиц, которых украинские власти обвиняли в распространении «дезинформации», после чего пересылал эти списки руководству соцсети Twitter для цензурирования, передает РИА «Новости».
Канадский журналист обнародовал список аккаунтов в соцсети Twitter, которые подозреваются СБУ в распространении дезинформации. Мэйт уточнил, что список он получил от Службы безопасности Украины в последние несколько недель.
В списке фигурируют, в частности, РИА Новости, Первый канал, РЕН-ТВ, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян, журналист Владимир Соловьев, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, писатель и политик Захар Прилепин, военный эксперт Игорь Коротченко, певец Олег Газманов, экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Также в списке указан украинский блогер Анатолий Шарий.
В публикации говорится, что из 163 аккаунтов Twitter, внесенных в список, администрация соцсети заблокировала 34.
Напомним, в декабре минувшего года владелец Twitter Илон Маск рассказал, что правительство США платило социальной сети за цензуру. Ранее Маск объявил «революцию» против онлайн-цензуры в США.
Медведев посоветовал «закрыть рты» политикам из США за критику СВО
Критикующим Россию за защиту своих людей в ходе СВО американским политикам лучше закрыть рот и помнить, что после Второй мировой США стали участниками большинства крупных войн со множеством жертв, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Президенту США Джо Байдену и другим политикам после всего этого «хватает наглости» критиковать Россию за ее действия по защите соотечественников и исторических территорий, заявил Медведев в Twitter, передает ТАСС.
«Кто вы такие, чтобы открывать свои грязные рты? Просто закройте их!» – обратился зампред СБ России к ним. Пост опубликован на английском языке.
Ранее Медведев заявлял, что у киевского режима не осталось другого выхода, кроме начала «великого контрнаступления», чтобы оправдать полученные от США деньги и оружие.