Агроном дал совет по защите урожая в грядущие заморозки

Агроном Викулов рассказал, как сберечь всходы на дачных участках от надвигающихся заморозков

Защитить огород и сад от надвигающихся на ряд российских регионов заморозков можно с помощью укрытия нетканым материалом лутрасилом и обильного вечернего полива, рассказал газете ВЗГЛЯД агроном и специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что семь российских регионов в ближайшие три ночи подвергнутся заморозкам до минус 2–3 градусов, в связи с чем объявлено штурмовое предупреждение. Такой прогноз он высказал для Новгородской, Тверской, Костромской, Ивановской, Мурманской, Псковской областей и Карелии на 10–12 июня.



«Сейчас в нашем распоряжении есть замечательный нетканый материал лутрасил. Он используется как укрывной материал для сада и огорода и отлично защищает от такого рода заморозков. Поскольку он достаточно легкий, в некоторых случаях можно укрыть огород сразу несколькими слоями. К тому же он дышащий, это не пленка садовая, поэтому на урожае будущем он никак негативно не скажется», – говорит Викулов.

По его словам, для укрытия огорода лутрасилом не требуется устанавливать дуги, а достаточно закрепить его по бокам колышками прямо в землю либо просто накрыть им сверху грядки. Также он обращает внимание на то, что материал можно оставить даже на длительный период, а не только на время ночных заморозков. Опытные дачники, например, применяют его не только для защиты, но и для получения более раннего урожая.

«Саду такие заморозки вряд ли могут навредить. Однако, если все-таки есть опасения и желание максимально защитить сад, то можно устроить в вечернее время дождевание – обильно разбрызгивать воду в виде дождя. А лучше, если есть такая возможность, включить в ночные часы автоматический полив. Вода очень хорошо сохраняет тепло, поэтому тоже будет отличной защитой», – делится специалист.

Ягодники, например, смородина, малина или крыжовник, по словам агронома, очень хорошо переносят небольшие заморозки, поэтому никаких дополнительных средств защиты им не требуется.

Ранее Викулов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что еще не поздно посадить в июне, чтобы получить летом урожай. Так он порекомендовал высадить на свободном участке зеленные культуры, редьку, редис и дайкон. Кроме того, не поздно в июне высаживать огурцы, томаты и кабачки при наличии рассады.