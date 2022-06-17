Агроном рассказал, какие растения еще не поздно посадить на даче

При наличии свободного участка под посев все еще не поздно посадить зеленные культуры, редьку, редис и дайкон, а также возможно получить урожай с огурцов, кабачков и томатов, рассказал газете ВЗГЛЯД агроном и специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов.

«Если сейчас в огороде есть свободный кусочек, то, само собой, можно сеять несколько сроков зеленные культуры. В принципе, не поздно получить корнеплоды, например редис, редьку, дайкон. Их, как и зелень, можно сеять в несколько приемов, в том числе в августе, и получать урожай», – говорит Викулов.

Также все еще есть время либо посеять либо посадить рассаду, утверждает агроном. Так возможно получить неплохой урожай огурцов, кабачков, и в меньшей степени это относится к помидорам.

«Все это мы говорим про посев в открытом грунте. В теплице же все иначе: можно посадить томаты и огурцы», – заключил специалист.

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