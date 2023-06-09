Уполномоченный по правам ребенка Львова-Белова подвела итоги работы «Родительской платформы» за год

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова провела заседание консультативно-совещательного общественного органа «Родительская платформа», обсудив с его участниками промежуточные результаты работы.

Львова-Белова, открывая встречу, поблагодарила коллег за продуктивную работу и отметила активность участников. Так, она уточнил, что Всероссийская организация родителей детей-инвалидов регулярно предоставляет информацию о проблемах в сфере детства, а юристы аппарата уполномоченного конструктивно взаимодействуют по обращениям Союза приемных родителей усыновителей, опекунов и попечителей и их объединений и других родительских организаций, говорится в сообщении на сайте детского омбудсмена.



Детский омбудсмен также добавила, что руководители и эксперты членов «Родительской платформы» выступают ведущими вебинаров в рамках проекта «Федеральный лекторий», на которых обсуждают особенности развития детей, трудности подросткового возраста, профилактику зависимого поведения. Также в вопросах профилактики и борьбы с буллингом в детских учебных учреждениях институт уполномоченных плодотворно сотрудничает с ВОО «Союз отцов».

Кроме того, с Национальной родительской ассоциацией соцподдержки семьи и защиты семейных ценностей проводится Всероссийский фестиваль семейных любительских театров. «Первый фестиваль прошел в декабре в Калуге, второй планируется провести в августе в Москве. Будем рады снова видеть вас в числе партнеров», – добавила Львова-Белова.

Также она рассказала о реализации стратегических программ «Подростки России», «Дети в семье», «Сопровождение через всю жизнь» и «Страна для детей» и призвала принимать в них более активное участие.

В свою очередь родительские организации представили свои предложения. Одно из них – создать базу региональных нормативно-правовых актов в сфере социальной защиты, чтобы другие регионы могли воспользоваться наработками коллег. Например, в Московской области установлена такая мера поддержки семьи с ребенком-инвалидом как компенсация родителям за бензин при автомобильных поездках к месту лечения детей-инвалидов, если это удобнее, чем на поезде и самолете. Среди предложений также – введение специальных наград для семей с детьми-инвалидами и организация мастер-классов против травли.

Отдельной темой стало взаимодействие родительских объединений с уполномоченными по правам ребенка в субъектах России. Участники предложили создавать представительства «Родительской платформы» в регионах, чтобы улучшить качество взаимодействия при решении проблем детства.

Консультативно-совещательный общественный орган «Родительская платформа» при детском омбудсмене создан в 2021 году. Его первоочередной задачей было содействие развитию родительских сообществ, формирование площадки для обмена опытом, взаимодействие с институтом уполномоченных по правам ребенка.