В России продлили прием заявок на конкурс бесплатного размещения соцрекламы

В России продлили прием заявок на конкурс для НКО на бесплатное размещение соцрекламы в Сети

Институт развития интернета (АНО «ИРИ») продлил прием заявок на конкурс на бесплатное размещение социальной рекламы в Сети для некоммерческих организаций.

Так, заявки на конкурс 2023 года негосударственные НКО могут подать до 16 июня включительно на обновленном сайте Оператора социальной рекламы (АНО «ИРИ» осуществляет функции оператора с 2021 года).

Предполагается, что итоги отбора будут подведены в августе 2023 года, а социальная реклама НКО-победителей будет размещаться в сети с сентября 2023 года по март 2024 года.

Проекты должны соответствовать одному из тематических направлений. А именно: оказание поддержки людям в трудной жизненной ситуации, поддержка семей участников спецоперации и граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации, а также беженцам и гражданам новых субъектов.

Также организаторы ждут присутствие повестки изменения отношения общества к людям с ограниченными возможностями здоровья, их поддержки, а также развитие внимания к пожилым людям, изменение отношения общества к проблемам пожилых людей.

Проекты могут соответствовать теме профилактики социального сиротства, изменение отношения общества к теме сиротства, развитию добровольчества (волонтерства), а также развитию донорского движения по разным направлениям донорства.

Кроме того, важными темами стали духовно-нравственное и патриотическое воспитание, продвижение семейных ценностей, поддержка детства и материнства, развитие филантропии и благотворительности как системного явления, развитие культуры ответственного отношения к окружающей среде.

Организаторы отмечают присутствие темы заботы о здоровье граждан (профилактика болезней, алкоголизма, наркомании, ЗОЖ), а также повышения уровня финансовой, правовой и иной грамотности населения.