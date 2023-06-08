Генерал США рассказал, на что пойдет Киев ради захвата Крыма

Генерал США в отставке Ходжес: Если Киеву ради захвата Крыма придется убить каждого россиянина, он это сделает

Украинские вооруженные силы ради «захвата» Крыма будут готовы убить или пленить всех россиян, находящихся на полуострове, считает бывший главнокомандующий армии США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес.

Ходжес в статье для британской газеты Telegraph пишет, что «захват» Крыма является для Киева стратегической целью. По его словам, если Украина сможет добиться этого путем вывода россиян без единого выстрела, «тем лучше». Но если для достижения этой цели придется «убить или взять в плен каждого россиянина на полуострове», Киев пойдет на это, уверен американский генерал.

Автор статьи считает, что «захват» Крыма имеет для киевского режима «решающее значение». Таким образом, пояснил он, Киев смог бы «вытеснить российский флот из центральной и западной части Черного моря» и «открыть доступ из Одессы к мировым торговым путям по океанам», передает РИА «Новости».

Ранее министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес высказывал предположение, что украинские войска «смогут захватить» Крым в этом году.

Напомним, в Киеве ранее заявляли о планах «захватить» Крым за семь месяцев, искоренить все русское на полуострове и снести мост. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в этой связи отметила, что такие планы вынашивают «нацисты в полный рост».

Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия сделает все для пресечения угроз безопасности Крыма. Воссоединение полуострова с Россией глава государства назвал историческим выбором.