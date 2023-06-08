ЕК признала начало рецессии в зоне евро

Еврокомиссия признала начало рецессии в зоне евро, но считает ее неглубокой

Еврокомиссия (ЕК) признала произошедшую в первом квартале 2023 года рецессию в зоне евро, она была выявлена после проверки статданных стран Евросоюза, однако пока считается незначительной, сообщила представитель ЕК Верле Нютс.

По ее словам, перерасчет экономического роста в ряде стран ЕС с понижением уровня привел к снижению роста в еврозоне до минус 0,1% в четвертом квартале прошлого года и первом квартале этого. Но существующие данные свидетельствуют: произошедшая в зимние месяцы рецессия была неглубокой, и ситуация на рынке труда остается позитивной. В целом ЕК заявила об экономической устойчивости зоны евро, передает ТАСС.

Ранее комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони заявил, что экономика Евросоюза находится в лучшей форме, чем прогнозировалось осенью 2022 года. По его словам, Евросоюз избежал рецессии и настроен на умеренный рост в 2023 и 2024 году.