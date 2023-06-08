Песков заявил об ограблении российских предпринимателей Западом

Песков: Россия и ее предприниматели были ограблены Западом

Страны Запада ограбили Россию и ее бизнесменов, поэтому они пытаются найти пути борьбы за свои интересы, чтобы вернуть принадлежащие себе активы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, считают ли в Кремле допустимым использование замороженных средств европейских депозитариев для компенсации потерь российских инвесторов, Песков напомнил, что «российские предприниматели и само государство были ограблены» странами Запада, которые нарушили все основные правила и принципы и посягнули на права собственности.



«И государство, и предприниматели, группы предпринимателей пытаются придумать пути борьбы за свои интересы, отстаивания интересов, чтобы вернуть заблокированные, изъятые, но принадлежащие им активы», – добавил пресс-секретарь, передает ТАСС.

Он также напомнил, что сейчас российские предприниматели весьма ограничены в правах в европейских судах, но за свою собственность однозначно нужно бороться. «Только отдельным предпринимателям крупным удалось … достичь определенных успехов в европейских судах по отстаиванию своих прав», – сказал он, передает РИА «Новости».

Песков подчеркнул, что все эти усилия по отстаиванию своих прав абсолютно обоснованны.

Ранее представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд сообщил, что страны – члены Евросоюза сообщили ЕК об установлении местонахождения 200 млрд евро замороженных активов Центробанка России.