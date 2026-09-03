Путин потребовал от правительства разобраться с поборами для бизнеса

Tекст: Мария Иванова

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума обратил внимание на проблему избыточной финансовой нагрузки на предпринимателей, передает РИА «Новости».

Глава государства подчеркнул необходимость создания комфортных условий для работы небольших компаний.

«Может быть, слишком часто у нас происходят изменения не только в налоговой базе, но и в фискальной нагрузке. Но, кроме налогов, есть еще и другие сборы и, мягко говоря, поборы. Правительство должно нам над этим тоже подумать и поработать», – сказал Владимир Путин.

Президент добавил, что правительство стремится обеспечить не только защиту, но и эффективное развитие малого и среднего предпринимательства.

По словам российского лидера, ключевым фактором для бизнеса является ощущение стабильности и устойчивости, что позволит компаниям уверенно планировать свою деятельность в будущем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле глава государства поручил правительству усовершенствовать налоговые режимы.

В июне российский лидер предложил зафиксировать текущий порог выручки для уплаты НДС.

Зимой Владимир Путин поставил задачу обеспечить малому бизнесу плавный переход на оптимальную фискальную нагрузку.