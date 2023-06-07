Опрос: Большинство европейцев выступили за сохранение отношений с Россией

Опрос: Большинство европейцев выступили за сохранение отношений и сотрудничество с Россией

Большинство жителей европейских стран считают, что отношения с Россией необходимо сохранить, при этом каждый пятый уверен, что сотрудничество с Россией должно быть полноценным, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Европейским советом по международным отношениям.

Участникам опроса предложили представить ситуацию, что конфликт на Украине завершился мирным путем. После этого их спросили о том, как бы они хотели, чтобы развивались отношения их страны с Россией, передает ТАСС.

В среднем по всем странам, жители которых участвовали в исследовании, 21% респондентов заявили, что их государство должно иметь «полностью взаимодействующие отношения» с Россией. 48% респондентов считают, что отношения с Россией должны быть сохранены, однако в некоем «ограниченном» формате. 18% хотели бы полного разрыва связей с Россией. 13% ответить на вопрос затруднились.

Больше всего за полное сотрудничество с Россией выступают жители Болгарии и Венгрии. А респонденты из Польши больше всего выступают за полный разрыв связей.

Исследование проводилось в апреле 2023 года в 11 европейских странах: Австрии, Болгарии, Дании, Франции, Германии, Венгрии, Италии, Нидерландах, Польше, Испании и Швеции. Принимали участие в опросе 16 тыс. 168 человек. Возможная статистическая погрешность не указана.

Напомним, в Венгрии ранее призвали не допустить контрнаступления ВСУ.

Как отметил германский политолог Александр Рар, с одной стороны, все западные страны едины во мнении, что Украине и дальше надо помогать. С другой стороны, все больше государств сомневаются в успешности контрнаступления ВСУ и видят в нем риски для себя, отметил он.