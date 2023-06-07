Движение Первых объявило грантовый конкурс для детских организаций

Российское движение детей и молодежи объявило 7 июня о старте заявочной кампании своего первого грантового конкурса. Благодаря конкурсу Движения Первых у авторов полезных инициатив появился уникальный шанс найти поддержку.

В конкурсе могут принять участие школы, колледжи и вузы, детские оздоровительные лагеря, музеи и библиотеки, спортивные клубы, центры профессиональной ориентации, дома культуры и творчества, молодежные и детские некоммерческие организации.

«Грантовый конкурс Движения Первых позволит участникам получить от 500 тыс. до 15 млн рублей для реализации инициатив, направленных на воспитание, развитие и самореализацию детей и молодежи. Мы предоставляем отличную возможность предложить проекты, которые помогут вовлечь в активную общественно значимую деятельность тех детей и подростков, которые прежде в ней не участвовали», – отметил председатель правления Российского движения детей и молодежи Григорий Гуров.

Представленные проекты должны соответствовать одному из 12 направлений Движения: образование и знания; наука и технологии; труд, профессия и свое дело; культура и искусство; волонтерство и добровольчество; патриотизм и историческая память; спорт; здоровый образ жизни; медиа и коммуникации; дипломатия и международные отношения; экология и охрана природы; туризм и путешествия.

Самые интересные, актуальные и проработанные идеи, отвечающие интересам и потребностям детей и молодежи в возрасте от 6 до 18 лет, получат поддержку, а сопровождением проектов-победителей займутся региональные отделения Движения.

Конкурс построен на принципах открытости и прозрачности: каждый проект по девяти критериям изучат по три представителя Экспертного совета, сформированного из специалистов разных отраслей.

Подать заявку можно до 7 июля на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки. Результаты конкурса будут подведены 28 июля.