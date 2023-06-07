В СПЧ объяснили необходимость введения квот в школах для детей мигрантов

Правозащитник Брод разъяснил необходимость предварительной работы с мигрантами до их приезда в Россию

Детям мигрантов необходимы подготовительные курсы перед приемом в российские школы. Для этого можно использовать в том числе современные цифровые технологии, сказал газете ВЗГЛЯД правозащитник Александр Брод. Ранее в СПЧ призвали рассмотреть возможность введения квот в школах для детей мигрантов.

«Крайне важно, что на государственном уровне стали подниматься вопросы адаптации детей мигрантов. Правозащитники говорили об этом давно, на днях тему актуализировала детский омбудсмен. Убежден, что миграция в Россию не должна быть хаотичной, как отчасти это происходит сейчас. Необходим адресный подход – на основе запроса экономики и рынка труда», – сказал Александр Брод, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

По его мнению, каждый регион должен озвучить четкую потребность в той или иной сфере: ЖКХ, в строительном или аграрном секторе. Под эти нужды специальные подразделения Минтруда смогут организовывать набор иностранных граждан. Но самое главное, по мнению правозащитника, заключается в предварительной подготовке мигрантов и членов их семей, если они приезжают вместе с ними. Причем работа должна вестись еще на территории той страны, откуда прибывает человек. «Для этого можно подключить, например, площадки Россотрудничества», – предлагает Брод.

«Что касается обучения детей мигрантов в России, здесь необходимы подготовительные курсы перед приемом в школы, использование цифровых технологий. Есть, например, интернет-проект «Дети здесь», который охватывает порядка 40 тысяч несовершеннолетних. Надо организовать широкое экспертное обсуждение относительно организации учебного процесса детей мигрантов», – подчеркивает собеседник.

По словам правозащитника, есть случаи, когда родители жалуются на то, что якобы учителя львиную долю времени уделяют на уроках детям приезжих в ущерб остальным. Мигранты же рассказывают, что их дети испытывают травлю в школах. «Мы также знаем о случаях жалоб на агрессивное поведение детей мигрантов», – добавил он.

«Стоит отметить, что ранее президент говорил, что доля детей мигрантов в школах должна позволять адаптировать их к российской среде. Назрел экспертный разговор на эту тему, который должен быть максимально профессиональным и тактичным», – заключил Брод.

Ранее глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев призвал изучить возможность введения в школах квот для учеников, не владеющих русским языком. Директора учебных заведений считают, что 20% детей мигрантов – предельный уровень, когда возможно «нормальное обучение», не нарушающее «естественный ход» учебы, сказал Фадеев, передает ТАСС.

Мигранты нередко концентрируются в отдельных микрорайонах, заполняя местные школы, и в связи с этим нужно рассмотреть вопрос введения квот, либо учить этих детей русскому языку так, чтобы они знали его хорошо. Мера с введением квот может показаться жестокой и нарушающей права человека, но это не так, поскольку нарушаются права детей и учителей, которым мешают работать, указал Фадеев.

В Подмосковье и Петербурге доля учеников с миграционной историей доходит до 20% и 10% соответственно, есть школы, где до 50% детей – дети семей мигрантов, многие из них не знают русский язык, и обучение становится невозможным.

Накануне вопрос поднял и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он сообщил, что в школы часто попадают ученики, которые совершенно не владеют русским языком. Их доля в некоторых случаях составляет 10–20%. Более того, такие ученики нередко собираются в этнические группы и агрессивно себя ведут.