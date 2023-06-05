Названы условия возвращения Саакашвили из больничной палаты в тюрьму

Бывший президент Грузии, гражданин Украины Михаил Саакашвили, отбывающий с 1 октября 2021 года 6-летнее заключение за коррупцию и превышение служебных полномочий, будет возвращен в тюрьму из больничной палаты, где он находится больше года, как только это позволят сделать соответствующие медицинские показания, заявил в понедельник министр юстиции Рати Брегадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«У нас установлен регулярный контакт с персоналом клиники «Вивамеди», где находится Саакашвили. Конечно, Саакашвили переведут (обратно в тюрьму), когда это позволят медицинские показания – как и по любому другому заключенному», – сказал Брегадзе.

Саакашвили утверждает, что его пытают и травят, однако ЕСПЧ на запрос адвокатов бывшего президента не нашел оснований для экс-руководителя Грузии для вывоза на лечение за границу.

Власти Грузии считают, что тот просто должен начать нормально питаться.

«Страсбургский суд постановил, что именно поведение Саакашвили является причиной его нынешнего состояния здоровья, – сказал в понедельник председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. – Все, в том числе международные партнеры Грузии, должны призвать Саакашвили смириться с тюремными условиями и достойно отбывать срок, а не стимулировать его на самовредительство».

По его словам, «у Саакашвили нет никаких ограничений по вопросу получения мединской помощи в заключении в Грузии».