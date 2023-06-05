Российская теннисистка Грачева получила французское гражданство

Названа численность населения Украины

Украинский институт будущего привел данные о сокращении населения страны до 29 млн человек

Украинский институт будущего сообщил, что по состоянию на май население страны сократилось с 37,6 млн до 29 млн человек после начала спецоперации, из них работают только чуть более 9 млн граждан.

По данным организации, после начала СВО на Украине территорию страны покинули более 20 млн человек, из них 8,6 млн украинцев так и не вернулись на родину, передает РБК.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев указало, что на 23 мая в европейских странах находятся более 8,2 млн беженцев с Украины, из них только чуть более 5,1 млн человек имеют официальный статус.

Из тех 29 млн человек, которые сейчас проживают на Украине, отмечает институт, работают только 9,1–9,5 млн украинцев. В сообщении говорится, что если отнять бюджетников, остается около 6–7 млн человек, «они и есть упряжка», которая везет на себе других – 22–23 млн человек, в том числе пенсионеров, детей, учащихся, безработных, иждивенцев, тех же работников бюджетной сферы.

Аналитики пояснили, что если ситуация не изменится, то в перспективе нескольких лет пенсионеров на Украине будет вдвое больше, чем работающих, предупреждают аналитики.

В конце мае министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВСУ за минувший месяц потеряли свыше 16 тыс. военнослужащих, также они лишились 400 танков и других бронемашин, а кроме того, 16 самолетов.