ФФККР разрешила Дэвис и Смолкину перейти в сборную Грузии

Чайковская сообщила, что фигуристам Дэвис и Смолкину разрешили перейти в сборную Грузии

Исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) одобрил переход в сборную Грузии Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, которые выступают в танцах на льду, сообщила главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская.

По ее словам, заявлений на переход от самих Дэвис и Смолкина не поступало, однако пришел релиз из Грузии с просьбой дать им такую возможность. В итоге бюро исполкома 25 мая постановило отпустить спортсменов, передает ТАСС.

После Олимпийских игр они не принимали участий в соревнованиях, на них не тратились деньги, более того они даже не приезжали в Россию.

Ранее The Skating Lesson сообщил, что фигуристка Диана Дэвис и ее партнер по танцам на льду Глеб Смолкин будут выступать за США. Дэвис родилась в США и является дочерью российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. В дуэте со Смолкиным на Олимпиаде 2022 года в Пекине она заняла 14-е место.