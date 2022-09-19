Стало известно о решении дочери Тутберидзе выступать за США

Фигуристка Диана Дэвис и ее партнер по танцам на льду Глеб Смолкин будут выступать за США, сообщает The Skating Lesson.

По информации источника, они стали представителями Ассоциации фигурного катания США (USFS), передает РИА «Новости».

Ранее The Skating Lesson сообщал, что Дэвис и Смолкин пройдут просмотр в USFS. Позднее фигуристы в своем обращении заявили, что остаются членами сборной России и ожидают контрольных прокатов национальной команды, которые состоятся в сентябре в Москве.

Дэвис родилась в США и является дочерью российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. В дуэте со Смолкиным на Олимпиаде 2022 года в Пекине она заняла 14-е место. В декабре прошлого года Дэвис и Смолкин завоевали серебро чемпионата России.

Ранее американский журналист Дэйв Лиз со ссылкой на Тутберидзе сообщил, что Дэвис якобы будет представлять США.

Напомним, Этери Тутберидзе назвала фейком информацию о переходе своей дочери Дианы Дэвис, выступающей в танцах на льду, в сборную США.