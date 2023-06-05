Министр транспорта Савельев доложил Путину о работе пунктов пропуска в новых регионах

Глава Минтранса Виталий Савельев в ходе доклада президенту Владимиру Путину о пунктах пропуска в новых российских регионах сообщил, что в 2022 году реализовали мероприятия на шести пропускных пунктах – «Весело-Вознесенка», «Джанкой», «Донецк», «Армянск», «Волошино», «Перекоп».

После выполнения работ пропускная способность увеличилась с 5,7 до 13,2 тыс. транспортных средств в сутки, сказал министр главе государства.

В 2023 году также планируется модернизация шести пунктов пропуска. Кроме пунктов пропуска «Весело-Вознесенка» и «Джанкоя», где продолжится работа по расширению, будут обновлены пункты «Шрамко-Ульяновское», «Матвеев Курган», «Быково» и «Куйбышево».

На наиболее загруженных пунктах пропуска («Джанкой», «Весело-Вознесенка» и «Матвеев Курган») будут использовать отечественные инновационные инспекционно-досмотровые комплексы портального типа российского производства. В этом году их установят также в пункте пропуска «Тагиркент-Казмаляр» на российско-азербайджанской границе. Первые два таких комплекса стоят в пункте пропуска «Маштаково» на российско-казахском участке границы.

Как подчеркнул министр, благодаря таким комплексами пропускная способность уже увеличилась в три раза. При этом водителю не нужно выходить из автомобиля, он проезжает сквозь специальный портал в течение пяти минут. Это существенно экономит время.

Министр также отметил, что в течение ближайших трех лет планируется установить еще 42 инспекционно-досмотровых комплекса.

Савельев проинформировал президента о восстановлении транспортной инфраструктуры в новых регионах. По его словам, в 2022 году было капитально отремонтировано 594 километра дорог, 16 объектов искусственных сооружений, првоедена укладка 6,5 млн квадратных метров дорожного покрытия. В прошлом году на эти цели потрачено 53 млрд рублей. В этом году планируется ремонт 761 км дорог и 26 объектов. Запланированная сумма расходов – 75 млрд рублей. Примерно такой же объем средств планируется выделить в 2024 и 2025 годах.

Глава Минтранса сообщил, что определена опорная дорожная сеть протяженностью 2,5 тыс. километров – в нее входят как федеральные, так и региональные дороги. К 1 марта 2024 года уровень нормативного состояния федеральных дорог планируется довести до 85%.

Кроме того, в морских портах Мариуполя и Бердянска обследованы территории, сейчас там ведутся восстановительные работы. Эти два порта вошли в общий перечень портов Российской Федерации.

В порту «Мариуполь» из 22 причалов 14 находятся в рабочем состоянии. Текущая мощность – 3,4 млн тонн, но в 2014 году, по статистике, он переваливал 15,5 млн тонн грузов. Мощность порта «Бердянск» – 1,5 млн тонн, работают семь причалов из девяти. В 2014 году порт обеспечивал перевалку 3,5 млн тонн грузов.

В части организации пассажирских перевозок Савельев отметил, что в прошлом году Минтранс передал в регионы 1606 единиц специальной техники, транспортных средств и оборудования. Всего передано 394 автобуса, 461 школьный автобус, 351 единица дорожно-строительной техники и 371 единица легковых автомобилей и спецтехники для органов правопорядка, а также 30 магистральных и маневровых локомотивов.

«В этом году планируется передать 434 единицы техники, 300 автобусов, 10 единиц дорожно-строительной техники, 23 локомотива и 11 составов электропоездов для пригородного сообщения», – уточнил министр.

Он подчеркнул, что задача по обеспечению транспортной доступности выполняется в полном объеме. Все программы готовятся совместно с Минпромторгом, Минсельхозом, Минстроем, Минэнерго.