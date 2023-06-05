В Челябинске решили наладить выпуск гидроабразивных станков

Челябинские промышленники запланировали запуск единственного в стране производства станков гидроабразивной резки и комплектующих к ним, сообщили в региональном министерстве промышленности.

Производство готово предложить продукцию с качественными характеристиками, «не уступающими» западным аналогам, покинувшим российский рынок, запчасти же должны превосходить те, что произведены в Китае, заявили в ведомстве, передает Ura.ru.

Изготовлением станков займется Центр развития гидроабразивных технологий (ЦРГТ), проект финансируется на средства льготного займа Фонда развития промышленности Челябинской области. На эти цели выделено 30 млн рублей по программе «Импортозамещение».

На эти деньги компания закупит сырье для пробных партий и токарно-фрезерное оборудование, производственный цех уже возведен. Главный инженер ООО «ЦРГТ» Максим Коклеев указал, что первый станок выйдет в 2024 году.