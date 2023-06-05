ВСУ выпустили по Белгородской области 650 снарядов за сутки

Губернатор Белгородской области Гладков: ВСУ выпустили по региону 650 снарядов за последние сутки

Украинские военные выпустили по Белгородской области за последние сутки 650 снарядов, 185 из них пришлись по Новой Таволжанке, где предприняла попытку пройти диверсионно-разведывательная группа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В своем Telegram-канале он отметил, что по Шебекинскому городскому округу выпущено 611 единиц различных боеприпасов, в Грайворонском городском округе по селу Глотово выпущено 14 минометных снарядов, в Валуйском городском округе 10 минометных снарядов выпущено по селу Вериговка, а в селе Новая Таволжанка зафиксировано 185 прилетов.

Ранее стало известно, что нападение диверсантов в Белгородской области координировал 17-летний российский подросток, в его смартфоне нашли фотографии военных и силовиков, а также подозрительные переписки.