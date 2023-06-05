Арбатова призвала разобраться в значении термина «чайлдфри»

«Если люди не хотят иметь детей, то родившись, ненужные дети окажутся в списке жертв родительской ненависти», – заявила газете ВЗГЛЯД писательница, общественная деятельница Мария Арбатова, комментируя призыв перевести на русский язык термин «чайлдфри» и запретить его пропаганду.

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая предложила перевести в ближайшее время на русский язык термин «чайлдфри», а не ждать 2025 года, когда вступит в силу соответствующий закон, а также появятся нормативные словари, передают РИА «Новости». Кроме того, она заявила о необходимости запретить «распространение среди детей информации с пропагандой чайлдфри».



«Заменить данный термин на русскоязычное слово, в общем, логично, но невозможно, коротких и емких аналогов в нашем языке не существует. Тем более, что Буцкая вкладывает в это понятие негативную коннотацию и публично оскорбляет и обесценивает людей, решивших не иметь детей: «С такой женщиной мужчине даже знакомиться будет страшно, каким-то холодом от нее веет». Подобные слова – прямая дискриминация конкретной группы людей, недопустимая российским законодательством», – говорит Арбатова.

Она подчеркивает, что Татьяна Буцкая – педиатр по профессии. Для начала писательница предлагает перевести на русский греческое слово «педиатр», а затем подумать, что когда педиатры занимаются филологией, да еще и двуязычной, это получается примерно также, как когда филологи начинают лечить детей.

«Если Татьяна Буцкая, будучи зампредом комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, действительно, хочет улучшить нашу демографическую ситуацию, где ее инициативы по декриминализации домашнего насилия, от которого погибают и инвалидизируются тысячи детей в год? Где ее работа по распространению беби-боксов, чтобы спасти ненужных родителям младенцев? Где реакция Татьяны Буцкой на забитую вчера до смерти в Сочи семилетнюю девочку? Где ее депутатский запрос в Ингушетию по поводу умершей от физического и сексуального насилия четырехлетней Самиры Мульцоговой?» – задается вопросами собеседница.

«Если откроем статистику, то увидим, сколько детей погибает. Вместо этого Дума считает, что надо охотиться на репродуктивные органы тех, кто не хочет иметь детей, оскорблять их и принуждать к размножению. Но если люди не хотят иметь детей, то родившись, ненужные дети окажутся в списке жертв родительской ненависти. Поэтому я советовала бы тем, кто хочет улучшить демографию, добавить в стратегию побольше логики», – заключила Арбатова.

В марте прошлого года в Совете Федерации призвали законодательно запретить пропаганду чайлдфри среди несовершеннолетних, как запретили пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. А сентябре в Госдуму был внесен соответствующий законопроект. По словам депутатов, распространение данной идеологии «ведет к деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров, формирует обстоятельства для депопуляции населения».