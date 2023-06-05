Экс-разведчик США Риттер: Запад ненавидит Зеленского и ведет украинский народ на убой

Надежды президента Украины Владимира Зеленского на то, что его страну примут в НАТО, являются иллюзией, так как в тайне Запад ненавидит главу украинского государства и не уважает его, заявил бывший разведчик вооруженных сил США Скотт Риттер.

Риттер в эфире U.S. Tour of Duty на YouTube задался вопросом о том, неужели Зеленский не понимает, что Украине никогда не стать членом Североатлантического альянса, передает РИА «Новости».

Бывший американский разведчик считает, что президент Украины живет в вымышленном мире. Зеленский, по его мнению, не только питает иллюзии насчет членства в НАТО, но даже не понимает истинного отношения к нему западных государств.

В действительности, уверен Риттер, Запад ненавидит Зеленского. Западные страны ведут украинский народ «на убой», подчеркнул он. Зеленский им не нравится, они не испытывают к нему уважения и используют его, добавил экс-разведчик США.

Ранее Зеленский заявил, что вступление в НАТО – «лучшая гарантия» безопасности для Украины.