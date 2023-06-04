Средства ПВО перехватили за сутки две крылатые ракеты Storm Shadow

Минобороны: Российские средства ПВО перехватила две ракеты Storm Shadow и 14 снарядов HIMARS

Российские средства ПВО за сутки перехватили больше десятка различных снарядов, включая две крылатые ракеты Storm Shadow и 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», заявили в Минобороны России.

В Telegram-канале ведомства говорится, что в числе перехваченных оказались также две тактические ракеты «Точка-У». Отмечается, что ВС РФ поразили 21 украинский беспилотник в ЛНР, ДНР, Харьковской, Херсонской, Запорожской областях, а также над акваторией Черного моря.

Как указали в Минобороны, российскими войсками в течение прошедших суток поражены 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 73 районах.

В сообщении говорится, что в районе города Днепропетровска ВС РФ уничтожили цех по сборке украинских беспилотных летательных аппаратов, а в районах населенных пунктов Полтавка Запорожской области и Дзержинск ДНР поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 102-й бригады территориальной обороны и 24-й механизированной бригады ВСУ.

Ранее в Минобороны заявили, что в боях за Марьинку и Авдеевку ВС России за сутки уничтожено 200 украинских военнослужащих.