В Киеве объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде других регионов Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога в ночь на воскресенье, 4 июня, объявлена в Киеве и еще ряде украинских регионов.

По данным на официальном украинском сайте для оповещения населения, в украинской столице сирены зазвучали после 01.48 мск. Также тревога объявлена в Винницкой, Житомирской и Киевской областях.

Ранее тревога была объявлена в большинстве регионов Украины.

Между тем украинское издание «Зеркало недели» сообщает, что в городе Запорожье прогремел взрыв, передает РИА «Новости».

В ночь на пятницу в Киеве прогремел мощный взрыв.