Лавров назвал «враньем чистой воды» обвинения в адрес России о подготовке провокации на ЗАЭС

Обвинения Киева в адрес Москвы в том, что Россия якобы готовит провокации на Запорожской АЭС (ЗАЭС), являются «враньем чистой воды», заявил на онлайн-брифинге глава МИД Сергей Лавров.

По его словам, то, что Украина говорит, что россияне будут взрывать себя, находясь на ядерном объекте – это вранье чистой воды, которое вписывается в стиль действий нынешнего украинского руководства, которое любой бред выдает как самую актуальную задачу на сегодня и требует от Запада поддерживать вот эти бредовые инициативы, передает ТАСС.

Лавров заявил также, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прекрасно знает, кто обстреливает Запорожскую АЭС.

«На все наши увещевания, чтобы они эту позицию сформулировали официально и доложили о том, что они видят своими глазами на этой Запорожской станции, нам, к сожалению, говорят, что у них в мандате нет функции установления виновных, поэтому они просто пишут – обстрелы», – сообщил министр.

Он добавил, что «мы сейчас просим от них, хотя бы указывайте географическое направление – это же не установление виновных».

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что обвинениями в адрес России Киев пытается создать дымовую завесу, чтобы скрыть приготовления к реальной диверсии на Запорожской АЭС со стороны Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Россия якобы хочет подорвать Запорожскую АЭС. Глава МИД России Сергей Лавров назвал его слова «бурным потоком сознания» и заявил о неадекватности Зеленского.