В ФСВТС ответили главе Минобороны Британии на критику оружия из России

В ФСВТС назвали проявлением недобросовестной конкуренции и зависти слова главы Минобороны Британии о российском оружии

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) расценивает заявление главы Минобороны Британии Бена Уоллеса о якобы неисправности российского вооружения как очередное навязчивое проявление недобросовестной конкуренции и зависти со стороны Запада, заявили в ведомстве.

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ (ФСВТС) отметили, что расценивают заявление британского министра обороны Бена Уоллеса как очередное навязчивое проявление недобросовестной конкуренции и зависти со стороны западных государств, которым на фоне роста популярности российского оружия в мире ничего не остается, как прибегать к политическому шантажу и медийным «вбросам», передает ТАСС.

В ФСВТС подчеркнули, что российские вооружения и военная техника всегда показывали высокую эффективность и надежность и продолжают успешно демонстрировать эти качества в ходе реального боевого применения, подтверждением чему является существенный рост интереса к отечественному вооружению за рубежом, в частности, к истребителям и боевым вертолетам, бронетехнике, реактивным системам залпового огня.

В федеральной службе заметили, что Россия фиксирует разумный прагматизм и резистентность традиционных партнеров, убедившихся в надежности и высокой эффективности российских вооружения и военной техники.

В ведомстве также выразили большую обеспокоенность по поводу бесконтрольности поставок западного оружия, а также незаконного реэкспорта из различных безответственных государств российского (советского) вооружения, которое под предлогом помощи киевскому режиму все чаще оказывается на черных рынках, потворствуя распространению международного терроризма и экстремизма.

Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес выступил с бездоказательным утверждением, что российское оружие якобы не соответствует высоким стандартам качества.