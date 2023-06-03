Эрдоган побеседовал с Володиным на инаугурации

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе инаугурации в субботу в Анкаре побеседовал с председателем Госдумы России Вячеславом Володиным, который представляет Россию на мероприятии, сообщил телеканал TRT Haber.

Президенту вручили протокол Высшего избирательного совета о победе во втором туре президентских выборов, далее турецкий лидер начал присягу в Великом национальном собрании (парламенте) Турции и официально вступил в должность главы страны, передает РИА «Новости».

Перед церемонией Эрдоган вместе с супругой поприветствовали глав государств и делегаций. Турецкий лидер через переводчика пообщался с председателем Госдумы России Вячеславом Володиным.

Церемонию открыло выступление президентского симфонического оркестра.