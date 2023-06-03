Эрдоган побеседовал с Володиным на инаугурации

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3 июня, суббота  |  Последнее обновление — 18:27  |  vz.ru
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Как Запад мешает российским газовым проектам

Западные турбины используются в процессе производства СПГ и для выработки электроэнергии на наземной электростанции, которая питает завод Максим Блинов/РИА Новости
Новый крупный газовый проект в России «Арктик СПГ – 2» должен запуститься уже в этом году. Однако проект испытывает проблемы с критически важным газовым оборудованием. Это может серьезно затормозить сроки запуска завода. Тогда как России важно наращивать экспорт газа на фоне обвала его продаж в европейском направлении. Есть ли выход из сложной ситуации? Подробности...
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Россия начала наказывать Украину за срыв зерновой сделки

Поставки украинского зерна в Европу приносят прибыли Киеву, но не Москве REUTERS/Vincent Mundy
Похоже, Россия впервые сделала нечто, что доказывает реальные намерения Москвы прекратить так называемую зерновую сделку. По крайней мере, в ООН утверждают, что введены «ограничения в регистрации судов, направляющихся в одесский порт Южный». Это прямо противоречит всему, что еще недавно требовала Украина. При чем здесь аммиакопровод Тольятти – Одесса и возможность возобновления активных наступательных действий в рамках спецоперации? Подробности...
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«Наливкин за народ». Как сатирики из Уссурийска работают на СВО

«Виталий Наливкин» теперь полностью переключился на производство защитных изделий для бойцов СВО Monolith-armor/Youtube
Создатели вымышленного сатирического персонажа Виталия Наливкина годами высмеивали то, что им не нравилось в российской действительности и в родном городе. Находились в конфронтации с властями – в погонах и без. Теперь они придумали и открыли производство изделий, необходимых для бойцов СВО, – при поддержке тех самых властей. О том, как спецоперация выявляет в людях главное во имя общего дела — репортаж газеты ВЗГЛЯД из Уссурийска, Приморский край. Подробности...
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Зачем Зеленский начал обратный отсчет до разгрома ВСУ

ВСУ ждут команды к началу наступления SERHII NUZHNENKO/Reuters
Президент Украины Зеленский заявил о готовности начать контрнаступление. Он признал, что в ходе этой операции ВСУ потеряют большое количество солдат. В экспертной среде уверены: после неоднократных обещаний Киева начать наступление оно, видимо, все-таки произойдет летом, потому что именно этого хотят США. Но ВСУ, которые в ходе атаки будут использовать методы и тактику НАТО, станут легкой мишенью для российской армии. Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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ЮАР пытается избавиться от колониального «ордера»

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Достижение подлинной независимости в случае с Африкой станет, наверное, наиболее сложным и длительным процессом. Южно-Африканская Республика, как страна-участница БРИКС, уже стала лидером этого движения. Подробности...

Сербии надо брать пример с России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Да, это может кончиться большой войной – но может и не кончиться. Может привести к очередному военному поражению Сербии – а может завершиться и компромиссом, где страны-члены НАТО, завязшие в украинском конфликте, предпочтут избежать войны на втором фронте и договорятся, например, о разделе Косова. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Или твой ребенок потенциальный трансгендер, или беги обратно в Россию

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Если ты живешь в Европе и собрал фулл-хаус: ты и чеченец, и мусульманин, и семья у тебя большая, и ты учишь детей жить, как жили родители – ты под прицелом со всех сторон. И один выход – бежать обратно на родину. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
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Выгоды США от конфликта на Украине

НАТО и ЕС обломали Зеленского

Новая битва за Косово: главное

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Москву атаковали восемь украинских беспилотников

Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастопольскую бухту

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Как вы относитесь к инициативе отменить домашние задания для школьников?
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Нужно ли ограничить распространение фото- и видеоматериалов последствий ударов ВСУ по территории России?
  • Да, во всех случаях

  • Да, только последствий ударов по объектам армии и критической инфраструктуры

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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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    Эксперт предсказал ВСУ полный разгром в случае начала наступления

    спецгруппа ГУР


    Военкоры сообщили о ликвидации диверсантов из числа российских предателей в Белгородской области

    Результаты опроса


    В Чехии назвали «самую русофильскую» страну Восточной Европы

    Видео

    битва за Киев


    Зеленский начал травлю одного из главных своих конкурентов

    «партия мира»


    Украинское контрнаступление раскалывает Европу

    саммит в Кишиневе


    Зеленский получил от ЕС и НАТО пощечину

    «Арктик СПГ – 2»


    Как Запад мешает российским газовым проектам

    Новый кризис


    В Косово показали будущее Украины

    один выход


    Игорь Мальцев: Или твой ребенок потенциальный трансгендер, или беги обратно в Россию

    все ради победы


    Геворг Мирзаян: Сербии надо брать пример с России

    вклад в будущее


    Алексей Ярошенко: Рожают за себя и за ту семью

    карикатура


    Байден вымолил для себя спасительный глоток

    Эрдоган побеседовал с Володиным на инаугурации

    3 июня 2023, 17:58

    Текст: Кристина Цыцура

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе инаугурации в субботу в Анкаре побеседовал с председателем Госдумы России Вячеславом Володиным, который представляет Россию на мероприятии, сообщил телеканал TRT Haber.

    Президенту вручили протокол Высшего избирательного совета о победе во втором туре президентских выборов, далее турецкий лидер начал присягу в Великом национальном собрании (парламенте) Турции и официально вступил в должность главы страны, передает РИА «Новости».

    Перед церемонией Эрдоган вместе с супругой поприветствовали глав государств и делегаций. Турецкий лидер через переводчика пообщался с председателем Госдумы России Вячеславом Володиным.

    Церемонию открыло выступление президентского симфонического оркестра.

    Премьер Люксембурга неприличным жестом унизил Зеленского
    Премьер Люксембурга Беттель показал Зеленскому неприличный жест и велел замолчать
    		   
    3 июня 2023, 09:14
    Фото: кадр из видео
    Текст: Вера Басилая

    Во время саммита Европейского политического сообщества премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель показал президенту Украины Владимиру Зеленскому унизительный жест рукой, призвав замолчать.

    Президент Украины Зеленский пытался поговорить с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Люксембурга Ксавье Баттелем. После нескольких фраз Баттель показал неприличный жест рукой, намекнув на «болтливость» украинского президента.

    Зеленский при этом улыбкой пытался показать журналистам, что не оскорблен поступком премьера Люксембурга, передает РИА «Новости».

    Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что украинский президент Владимир Зеленский во время краткого разговора на полях саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе не поднимал тему санкций против России.

    Коментарии (19)
    ФСБ задержала известных белгородских бизнесменов
    Белгородские бизнесмены Тебекин и Бобрицкий задержаны ФСБ

    2 июня 2023, 23:57

    Текст: Антон Антонов

    Известных белгородских бизнесменов Владимира Тебекина и Геннадия Бобрицкого задержала ФСБ, они подозреваются в серии экономических преступлений, сообщил источник в силовых структурах.

    Источник РИА «Новости» назвал Тебекина «авторитетным» предпринимателем. В задержании участвовали сотрудники как регионального управления ФСБ, так и столичного.

    В открытых источниках сообщается, что Тебекин является почетным президентом Федерации бокса Белгородской области, президентом благотворительного фонда содействия здоровому образу жизни «Айсберг». Раньше он владел рядом предприятий в Белгородской области. Бобрицкий владеет организациями в Белгородской, Воронежской, Курской областях. В частности, ему принадлежит компания «Приосколье» – один из крупнейших производителей птицы в России.

    Коментарии (14)
    В Белоруссии сообщили о прибытии из России танковых соединений
    		   
    2 июня 2023, 21:46
    Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    В Белоруссию в рамках ротации прибывает личный состав, вооружение и техника общевойсковых и танковых соединений ВС России, сообщило белорусское министерство обороны.

    Для повышения обороноспособности Союзного государства проводятся мероприятия по повышению возможностей соединений и частей в Белоруссии, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    Также сообщается, что в ВС Белоруссии из России поставлен очередной зенитный комплекс С-400, проводится плановая ротация воинских частей и подразделений.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко в октябре 2022 года заявил о формировании в рамках договоренностей с Россией региональной группировки войск, основу которой составят белорусские военные. Тогда же сообщалось о прибытии в страну первых эшелонов с российскими военнослужащими.

    Коментарии (12)
    Доцент Института истории СПбГУ уволен после открытой поддержки ВСУ
    СПбГУ уволил доцента Белоусова после поддержки ВСУ на фоне траура по погибшему в ходе спецоперации на Украине студенту
    		   
    3 июня 2023, 02:59
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Антонов

    Уволен доцент Института истории СПбГУ Михаил Белоусов, который выразил поддержку украинской армии на фоне траура по погибшему в ходе спецоперации на Украине студенту Федору Соломонову, сообщил университет.

    В сообщении говорится, что ректор Николай Кропачев уволил Белоусова «за совершение аморального поступка», который несовместим с деятельностью «работника, выполняющего воспитательные функции», передает РИА «Новости».

    Напомним, Белоусов высказался против специальной военной операции России на Украине и заявил о поддержке украинской армии. При этом заявления историка прозвучали на фоне траура по погибшему в ходе СВО студенту СПбГУ Федору Соломонову, который ушел на фронт добровольно, взяв академический отпуск.


    Коментарии (49)
    Пугачева осталась без пособия в Израиле
    Из-за пенсии в России Пугачева осталась без пособия в Израиле
    		  
    2 июня 2023, 23:11
    Фото: МУЗ PRO-Новости/Youtube

    Советская и российская певица Алла Пугачева, уехавшая в Израиль, продолжает получать пенсию в России, поэтому не может рассчитывать на социальное пособие пенсионера в Израиле, сообщают СМИ.

    Речь идет об израильских выплатах «ашламат ахнаса» и «кицват зикна», которые зависят от дохода, в частности, есть ли у репатрианта пенсия или иной доход в стране происхождения. Пугачева остается гражданкой России и получает положенные выплаты – за звание народной артистки СССР и как ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС. В результате ее пенсия составляет 55 тыс. рублей. Из-за этого она не может рассчитывать на дополнительные выплаты в Израиле в 49 тыс. рублей, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на Woman.ru.

    Напомним, Пугачева заявила, что чувствует себя счастливой в Израиле. Однако появились сообщения, что у нее возникли финансовые проблемы, а также проблемы со здоровьем. В пресс-службе мэрии Солнечногорска сообщили, что Пугачева два года не платила арендную плату за пользование участком в городе, и комитет по управлению имуществом подал в суд.

    Пугачева в 1986 году была одним из инициаторов проведения благотворительного концерта в Москве для помощи пострадавшим и ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Также она выступила с концертом под Припятью.

    Коментарии (22)
    Военкоры сообщили о ликвидации диверсантов из числа российских предателей в Белгородской области
    Военкоры сообщили о ликвидации спецназом ВС диверсантов из числа российских предателей в Белгородской области
    		   
    3 июня 2023, 13:28
    Фото: Антон Вергун/РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Военкоры «Русской весны» сообщили о ликвидации спецназом ВС России атаковавшей Белгородскую область спецгруппы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, состоявшей из российских предателей.

    Военкоры «Русской весны» сообщили в своем Telegram-канале, что спецназ ВС России уничтожил атаковавшую Белгородскую область спецгруппу Главного управления разведки Минобороны Украины, состоявшую из российских предателей.

    По имеющимся у военкоров данным, российские спецназовцы обнаружили выдвижение диверсионного отряда «Русского Добровольческого Корпуса» вблизи границы с Белгородской областью у населенного пункта Новая Таволжанка, в ходе скоротечного боя значительная часть боевиков была уничтожена, выжившие убежали, утаскивая раненых.

    Накануне оперативный штаб Белгородской области назвал недостоверной информацию о якобы новой попытке прорыва украинских диверсантов в регион.

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    Министр обороны Британии оценил качество российского оружия на Украине
    Министр обороны Британии Уоллес: Бои на Украине показали, что российское оружие «не соответствует стандартам качества»
    		   
    3 июня 2023, 11:48
    Фото: Luka Dakskobler/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Министр обороны Британии Бен Уоллес выступил с утверждением, что российское оружие «не соответствует стандартам качества», что якобы показали бои на Украине.

    В своем выступлении на форуме «Диалог Шангри-Ла» по безопасности министр обороны Британии призвал страны, которые закупали оружие и вооружение у России, вернуть его обратно, так как большинство экземпляров якобы «не соответствует стандартам качества». Он выступил с утверждением, что на поле боя российское оружие якобы демонстрирует себя не с лучшей стороны и может «не очень хорошо работать», передает РИА «ФАН».

    Напомним, в четверг зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал фантастическим достигнутый уровень производства вооружений в России. Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия уверенно сохраняет за собой статус одного из лидеров мирового рынка вооружений и военной техники, несмотря на санкции и недобросовестную конкуренцию США.

    Коментарии (43)
    Боррель назвал условие окончания конфликта на Украине за несколько недель
    Глава дипломатии ЕС Боррель: Без поддержки Запада конфликт на Украине кончится за несколько недель
    		   
    3 июня 2023, 09:48
    Фото: Christine Olsson/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Война на Украине закончится за несколько недель, как только Запад перестанет оказывать Киеву военную поддержку, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на проходящем в Сингапуре форуме «Шангри-Ла диалог».

    Боррель отметил, что важно, чем именно в таком случае завершится конфликт на Украине. По его словам, Запад не может  прекратить военную поддержку Киева, потому что не хочет мира «капитуляции», который сделает Украину второй Белоруссией, передает РИА «Новости».

    Ранее обозреватель издания The Atlantic Кори Шейк заявил, что жители Украины осознают, что страна давно проиграла бы в конфликте с Россией, если бы не оказываемая США военная помощь.

    До этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны Европейского союза отправили на Украину в 2023 году 220 тыс. артиллерийских снарядов и 1300 ракет на общую сумму 800 млн евро за время СВО.

    Также Боррель заявил, что Россия не будет вести переговоры, пока не победит в конфликте.

    Коментарии (31)
    Вучич рассказал о разговоре с Зеленским
    Вучич сообщил, что Зеленский в разговоре с ним не призывал к санкциям против России
    		   
    3 июня 2023, 05:53
    Фото: Pool/Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Украинский президент Владимир Зеленский во время краткого разговора на полях саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе не поднимал тему санкций против России, сообщил президент Сербии Александр Вучич.

    «Почему я должен вводить санкции, потому, что стоял четыре минуты с Зеленским?» – заявил Вучич. Он указал, что Зеленский санкции «даже не упомянул, был корректным». По его словам, речь шла «о других вещах, о целостности, об ООН, обо всем остальном».

    Вучич также заявил, что участники саммита «говорили только о Сербии, Путине, санкциях против России». «Это у них единственный разговор», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на TV Prva.

    Напомним, Вучич заявил, что встреча с президентом Украины не отразилась на позиции Сербии по санкциям против России.

    Коментарии (7)
    Минобороны сообщило об ожесточенных боях «Ахмата» в центре Марьинки
    		   
    3 июня 2023, 14:29
    Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    На Донецком направлении наиболее ожесточенные бои ведутся штурмовыми группами отряда спецназначения «Ахмат» в центральной части Марьинки, сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, «Ахмат» ведет серьезные бои в центре Марьинки, кроме того, подразделения 1-го армейского корпуса ожесточенно сражаются в районе Авдеевки ДНР.

    На донецком направлении поражены подразделения противника возле Ласточкино, Химика, Тоненького и Победы Донецкой народной республики (ДНР), уничтожено более 220 военнослужащих, танк, машина пехоты, гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также самоходная артустановка «Гвоздика», рядом с Отрадным – склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ.

    В то же время на Купянском направлении ВС России нанесли поражение противнику в районе пунктов Крахмальное, Берестовое, Двуречное Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР). Также недалеко от Синьковки и Тимковки Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), ликвидированы порядка 90 военнослужащих, танк и две боевые машины РСЗО «Град».

    На Красно-Лиманском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах пунктов Червоная Диброва, Невское ЛНР и Григоровка ДНР. Пресечены действия украинской ДРГ под Кузьмино ЛНР, уничтожены до 85 военнослужащих, два пикапа, самоходные артустановки «Гвоздика» и «Акация», а также гаубицы Д-20 и Д-30, склад боеприпасов в Серебрянке в ДНР.

    В Минобороны сообщили, что на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за последние сутки потери противника составили до 145 военнослужащих. Также ВСУ потеряли танк, бронемашину, 13 автомобилей, самоходную артустановку Krab, две гаубицы Д-30, одну гаубицу «Мста-Б» и артиллерийскую установку «Гвоздика».

    Кроме того, на Херсонском направлении за минувшие сутки уничтожены 45 военнослужащих, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация». А у Веселого противник лишился склада боеприпасов 126-й бригады теробороны.

    Коментарии (46)
    Глава Белгородской области назвал опасной ситуацию в Шебекино
    Гладков: Обстрелы ВСУ Шебекино сократилось, но ситуация беспокойная
    		   
    3 июня 2023, 09:58
    Фото: t.me/vvgladkov

    Количество обстрелов Шебекино значительно сократилось, но все равно ситуация остается опасной, ночь прошла беспокойно, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Глава региона написал в своем Telegram-канале, что ситуация в Шебекино по-прежнему опасная, несмотря на сократившиеся обстрелы. Также, по его словам, всю ночь работала ПВО над Белгородом, пострадали автомобили в Разумном, а самые тяжелые последствия – в Соболевке Валуйского округа, там погибли люди, есть раненые.

    Гладков добавил, что в течение дня продолжит работать с отселенными жителями Шебекинского округа. Он отметил, что вопросов очень много, подчеркнув, что информационные центры создали в каждом пункте временного размещения.

    Ранее Гладков сообщил, что в результате устроенного украинскими войсками обстрела Шебекино пострадали два человека, которые ехали по городу на автомобиле, когда перед ними разорвался снаряд.

    Напомним, две женщины погибли при украинском обстреле поселка Маслова Пристань Шебекинского округа, еще два человека стали жертвами обстрела села Соболевка Валуйского городского округа. В поселке Новая Таволжанка в Шебекинском округе при обстреле также пострадали два мирных жителя.

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    Житель Севастополя подручными средствами сбил квадрокоптер
    Губернатор Развожаев рассказал о сбившем подручными средствами квадрокоптер жителе Севастополя

    3 июня 2023, 00:13

    Текст: Антон Антонов

    Севастополец подручными средствами сам сбил квадрокоптер, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, напомнив, что полеты коптеров в городе запрещены.

    Развожаев рассказал в Telegram, что инцидент произошел на улице Шевкопляса в Инкермане. Губернатор подчеркнул, что речь идет не о «дроне со взрывчаткой», а о «коптере с камерой». «Кто и зачем его запустил – выясняют оперативные службы, которые сейчас работают на месте», – сообщил Развожаев, поблагодарив жителей за бдительность.

    Напомним, многие регионы в России ввели запрет на использование беспилотников. Севастополь уже не раз подвергался атакам украинских БПЛА.

    Коментарии (17)
    Генерал Милли: ВСУ пойдут в контрнаступление без истребителей F-16 и танков Abrams
    		   
    2 июня 2023, 19:22
    Фото: GIANLUCA VANNICELLI/Zuma/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Американские F-16 и американские же Abrams не планируется использовать в контрнаступлении ВСУ, заявил глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

    Подготовка к работе бойцов ВСУ на танках Abrams проводится, но их не успеют подготовить к контрнаступлению, сказал Милли, передает RT со ссылкой на Daily Mail.

    Поставка истребителей F-16 займет еще больше времени, указал он.

    Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал Милли о планах киевского режима по наступлению и просил поставить Украине вооружения. В Белом доме сообщали, что Украина намерена начать контрнаступление летом и может рассчитывать на американское вооружение.

    Коментарии (27)
    Военкоры показали первые фото танков Leopard вблизи линии фронта
    		   
    3 июня 2023, 10:34
    Фото: Sven Eckelkamp/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    В Сети опубликованы первые фото переданных ВСУ немецких танков Leopard якобы вблизи линии фронта. сообщили военкоры.

    Сделанные украинскими военными фотографии танков Leopard опубликованы в Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    Украинские источники утверждают, что фото сделано вблизи линии фронта, но пока в реальности их никто не видел, пишут военкоры.

    Ранее российские танкисты в ДНР впервые столкнулись с экипажем украинской армии на немецком танке Leopard во встречном бою, он отступил после первого же выстрела в его сторону.

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    Канадский бренд решил прикрыть ягодицы наклонившихся во время работы мужчин
    Канадский бренд Canac нашел способ прикрыть мужские ягодицы, когда джинсы сползают с наклонившегося работника
    		   
    3 июня 2023, 06:26
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Антонов

    Канадский бренд Canac выпустил джинсы Dignity Denim, которые должны прикрывать ягодицы в ситуациях, когда мужчина наклоняется во время работы и джинсы частично сползают с него.

    В рекламном ролике показаны фотографии мужчин, занятых работой во время которой им пришлось наклониться, стоя на коленях – например, при ремонте сантехники. Из-за этого джинсы сползают с них, частично оголяя ягодицы. Джинсы Dignity Denim имеют волнообразный элемент, который прикрывает ягодицы в такие моменты.

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