Всероссийский фестиваль «Движения Первых» завершился в Москве

Участники всероссийского фестиваля «Движения Первых» установили рекорд России, обсудили программу воспитательной работы, встретились и пообщались с известными людьми.

За два дня участниками фестиваля в разных форматах стали свыше 5 млн ребят по всей стране.

Все дни фестиваля работали экспозиции, посвященные проектам и направлениям Движения, проводились мотивационные дискуссии и встречи с государственными деятелями, спортсменами, звездами российской эстрады и представителями научного сообщества. Экспозиции представили более 80 партнеров, среди которых федеральные министерства, ведомства, структуры, движения и СМИ.

Фестиваль стал не только площадкой развлекательных активностей для ребят, но и местом обсуждения ценностей, которые будут формироваться в детских коллективах Движения.

«Организация детского движения должна стать альянсом между взрослым и ребенком. Когда мы обсуждаем программу воспитательной работы, во-первых, стремимся вернуть в детские коллективы ценность быть воспитанным человеком, а во-вторых, – найти слова, чтобы говорить о воспитании с детьми, их родителями и взрослыми. Современное детское движение должно видеть партнером не только государство, но и семью», – сказала первый зампредседателя правления «Движения Первых» Наталия Мандрова.

Проект программы воспитательной работы движения нацелен на укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также сохранение культурного и исторического наследия народов России.

2 июня для гостей и участников Фестиваля устроили насыщенную программу. Она стартовала с массового танцевально-вокального флешмоба у главной сцены: 2275 ребят под летний трек вместе с Василисой Суюновой и Максом Путиным установили рекорд, официально зафиксированный главным редактором Книги рекордов России Станиславом Коненко.

Участница фестиваля из Севастополя Марина Лозина заявила, что она получила незабываемые эмоции, встретила единомышленников, талантливых ребят, которые любят свою страну, и хотят быть первыми во всем.

Помощник президента России Максим Орешкин, выделил разнообразие полезных занятий, особенно в летнее время, отметил великолепную атмосферу на фестивале.

«Хочу отметить, что все вопросы, заданные мне сегодня в лектории «100 вопросов взрослому», заставили задуматься. Вопросы были живые, и ребята классные», – добавил Максим Орешкин.

Участники движения встретились и пообщались с известными людьми. Телеведущие Тутта Ларсен, Тимур Соловьев, Юлия Барановская, актер театра и кино Константин Хабенский, режиссер монтажа фильма «Вызов» Тим Павелко, актер и телеведущий Станислав Ярушин, артистка балета и прообраз близняшек-персонажей игры Atomic Heart Анита Пудикова, а также народный артист России Владимир Машков рассказали о профессиях и ответили на вопросы подростков.

Фестиваль завершился праздничным концертом с участием популярных артистов, ярким финалом которого стало выступление певицы Елки. Несмотря на проливной дождь, никто из зрителей не ушел с площадки.

Напомним, что всероссийский фестиваль «Движения Первых» стартовал 1 июня по всей стране. Его ключевые мероприятия прошли в Москве, Нижнем Новгороде и Южно-Сахалинске, на территории образовательного центра «Машук» и мастерской управления «Сенеж». За два дня основные площадки посетили более 300 тыс. человек.

В день открытия на фестивале прошла первая в истории церемония посвящения в ряды движения. Новыми участниками стали дети, которые совершили героические поступки.

Фестиваль «Движения Первых» стал финальной точкой онлайн-марафона «Лето с Движением Первых», который познакомил юных зрителей с проектами и увлекательными активностями, рассчитанными на период самых длительных и самых долгожданных каникул. Выпуски посмотрели около 10 млн человек.