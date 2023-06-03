Совбез обвинил Запад в попытке спровоцировать экономический кризис в России

Политолог Рудаков: Фундаментальные перемены в сфере российского образования помогут обезопасить наших детей

Россия оказалась в авангарде защиты традиционных ценностей, семьи и детей. Государство ограждает молодых людей от навязываемого Западом деструктива, а бойцы в зоне СВО защищают их будущее, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рудаков. Напомним, 1 июня в мире отмечался День защиты детей.

«По инициативе президента РФ Владимира Путина государству была возвращена воспитательная функция. Из нормативно-правовых актов исчезло понятие «образовательная услуга», сформировалось понимание взаимосвязи образовательного и воспитательного процессов. Это повлекло фундаментальные перемены в сфере образования, в школах появились занятия «Разговоры о важном», введена новая должность советника директора по воспитательной работе», – перечислил Александр Рудаков, политолог, эксперт ЭИСИ.

«Напомню и об укреплении традиционных ценностей. Сейчас эта задача является важным направлением государственной политики. Она, среди прочего, предполагает ограждение детей от деструктивного контента, от разрушающего основы личности информационно-психологического воздействия, от пропаганды антиобщественного поведения и употребления наркотиков», – подчеркнул аналитик.

«Защита ценностей – это, прежде всего, защита детей и семьи. Буквально на днях произошла ситуация, когда российская семья с тремя детьми, жившая ранее в Швеции, предприняла отчаянную попытку вернуться в Россию. Они бежали из Евросоюза через польскую границу, чтобы спасти своих детей от похищения шведскими властями, от незаконной передачи детей в другую семью», – напомнил спикер.

«Это драматичная история, когда отец был задержан, а мать с ребятами успела скрыться от преследователей и попасть в российское консульство, лучше любой статистики иллюстрирует ситуацию с семейными ценностями в России и на Западе. Сразу становится ясно, где семья и дети находятся под угрозой, а где, наоборот, под чуткой защитой», – подчеркнул он.

«Немаловажная в этих процессах и роль участников СВО. Наши воины прямо сейчас защищают будущие поколения от фашизма. В берлинском Трептов-парке стоит монумент «Воин-освободитель», где советский солдат держит на руках спасенного малыша. Этот образ – уникальный, проходящий сквозь все века и эпохи, символ исторической миссии наших военных, защищающих будущее, которое принадлежит детям», – указал Рудаков.

Напомним, 1 июня в Международный день защиты детей российский лидер Владимир Путин провел в формате видеосвязи встречу с многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава», сообщает пресс-служба Кремля.

Орденом «Родительская слава» награждаются родители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии.

Ранее уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова встретилась со спецпредставителем генсекретаря ООН по вопросу о детях в вооруженных конфликтах Вирджинией Гамба. Ключевой темой беседы стала защита прав детей, говорится на сайте омбудсмена.

Львова-Белова рассказала о деятельности по воссоединению детей с родителями, разделенными из-за боевых действий. Она также сообщила о проектах по гуманитарной помощи детям в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, их лечении и реабилитации.

17 мая президент Владимир Путин подписал указ «О Стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации на период до 2030 года». Правительству поручается в течение полугода утвердить план мероприятий по реализации стратегии.

В документе, среди прочего, указывается, что одними из основных угроз для детей являются нетрадиционные ценности, насаждаемые недружественными государствами. Отмечается, что «навязывание пересмотра базовых норм морали и информационное манипулирование стимулируют антиобщественное поведение и наносят значительный ущерб нравственному здоровью детей».

Ранее Путин на мероприятии по случаю открытия Года педагога и наставника заявил: «Все, что мы с вами делаем, в самом широком смысле этого слова, в демографии, в образовании, в экономике, в сфере безопасности, подчинено главному – чтобы наши дети, молодежь росли счастливыми, жили в благополучной, суверенной стране».