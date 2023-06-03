Совбез обвинил Запад в попытке спровоцировать экономический кризис в России

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Как Запад мешает российским газовым проектам

Западные турбины используются в процессе производства СПГ и для выработки электроэнергии на наземной электростанции, которая питает завод Максим Блинов/РИА Новости
Новый крупный газовый проект в России «Арктик СПГ – 2» должен запуститься уже в этом году. Однако проект испытывает проблемы с критически важным газовым оборудованием. Это может серьезно затормозить сроки запуска завода. Тогда как России важно наращивать экспорт газа на фоне обвала его продаж в европейском направлении. Есть ли выход из сложной ситуации? Подробности...
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Россия начала наказывать Украину за срыв зерновой сделки

Поставки украинского зерна в Европу приносят прибыли Киеву, но не Москве REUTERS/Vincent Mundy
Похоже, Россия впервые сделала нечто, что доказывает реальные намерения Москвы прекратить так называемую зерновую сделку. По крайней мере, в ООН утверждают, что введены «ограничения в регистрации судов, направляющихся в одесский порт Южный». Это прямо противоречит всему, что еще недавно требовала Украина. При чем здесь аммиакопровод Тольятти – Одесса и возможность возобновления активных наступательных действий в рамках спецоперации? Подробности...
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Украина перешла к классическому терроризму

Украине не удастся сформировать новую линию фронта в районе Шебекино Богдан Соболев/ТАСС
ВСУ при помощи танков и пехоты попытались вторгнуться в Белгородскую область после массированного обстрела города Шебекино. Атака успешно отражена при помощи авиации, ракетных и артиллерийских войск. Эксперты уверены, что ВСУ перешли к тактике «мелких укусов» и действуют по классической схеме террористов. Чего добивается Украина и как этому противостоять?  Подробности...
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Зеленский получил от ЕС и НАТО пощечину

Украину, конечно, приглашают в НАТО. Но пока только понарошку Martin Bertrand/Reuters
Одна из целей СВО в какой-то мере уже достигнута – такой вывод, по крайней мере, можно сделать из последнего заявления Зеленского. Президент Украины публично пожаловался, что надежды Киева на вступление в НАТО «становятся все более отдаленными». По сути, на недавнем саммите в Кишиневе Зеленский получил политическую пощечину. Оказалось, что НАТО само боится вступления Украины в альянс. Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Сербии надо брать пример с России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Да, это может кончиться большой войной – но может и не кончиться. Может привести к очередному военному поражению Сербии – а может завершиться и компромиссом, где страны-члены НАТО, завязшие в украинском конфликте, предпочтут избежать войны на втором фронте и договорятся, например, о разделе Косова. Подробности...
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Или твой ребенок потенциальный трансгендер, или беги обратно в Россию

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Если ты живешь в Европе и собрал фулл-хаус: ты и чеченец, и мусульманин, и семья у тебя большая, и ты учишь детей жить, как жили родители – ты под прицелом со всех сторон. И один выход – бежать обратно на родину. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Рожают за себя и за ту семью

Алексей Ярошенко
Алексей Ярошенко, политолог
Сценарий всегда один: сначала агония стареющего общества с привлечением мигрантов, количество которых каждый год растет. Затем бывшие мигранты попадают во власть, и когда их там станет большинство – начнут проводить политику по ускорению вымирания некогда коренного населения. Подробности...
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НАТО и ЕС обломали Зеленского

Новая битва за Косово: главное

Первый в мире президент-гей

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Москву атаковали восемь украинских беспилотников

Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастопольскую бухту

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Совбез обвинил Запад в попытке спровоцировать экономический кризис в России

    Совбез сообщил о подготовке мер против попыток Запада спровоцировать экономический кризис в России
    		   
    3 июня 2023, 04:30
    Фото: kremlin.ru
    Текст: Антон Антонов

    Запад пытается спровоцировать экономический кризис в России, но Совбез разрабатывает меры, которые должны этому помешать, сообщила пресс-служба аппарата СБ.

    Совбез указывает, что работает над укреплением экономического суверенитета России, при этом «отдельный акцент делается» на противодействии попыткам западных стран устроить в России «экономический кризис, несущий в себе угрозу обострения социальной обстановки в стране».

    Глава российского государства Владимир Путин накануне указал, что Совбез должен предпринять все необходимые меры, чтобы помешать раскачать ситуацию внутри России, передает РИА «Новости».

    В субботу исполняется 31 год со дня образования Совета безопасности.

    Напомним, российская экономика демонстрирует особенную устойчивость к внешним негативным факторам, что вызывает удивление у развитых западных экономик.


    Путин выразил уверенность в победе России
    Путин заявил, что не сомневается в победе России, которая защищает своих людей, ценности и землю
    		   
    1 июня 2023, 15:14
    Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС
    Текст: Алина Власенко

    Президент Владимир Путин на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», выразил уверенность, что Россия победит и станет гарантом мира и безопасности для всех народов.

    Слова Путина поддержал и один из участников встречи. «Я верю, что победа будет всегда за нами. Мы победим, это однозначно, другого не дано. И думаю, что наша страна в конце концов будет гарантом мира и безопасности для всех народов, для всех государств мира», – сказал отец семейства, награжденного орденом «Родительская слава».

    «Так и есть. Так и будет, как вы сказали. Здесь нет никаких сомнений», – согласился Путин. Президент добавил, что Россия в ходе специальной военной операции защищает своих людей, ценности и землю, передает ТАСС.

    Ранее Путин на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», подчеркнул, что многодетные семьи в России пользуются особым уважением.

    Коментарии (69)
    Путин потребовал не дать недоброжелателям раскачать ситуацию в стране
    		   
    2 июня 2023, 13:49
    Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба
    президента РФ/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    Власти должны сделать все, чтобы не допустить нарушения внутриполитической безопасности в России с учетом активизации усилий недоброжелателей, заявил президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

    Он предложил обсудить на заседании «обеспечение безопасности России, в данном случае безопасности внутриполитической», с учетом усилий недоброжелателей, которые они предпринимают, чтобы раскачать ситуацию внутри России, передает ТАСС.

    «Мы с вами должны сделать все, чтобы ни при каких обстоятельствах не позволить этого сделать», – подчеркнул Путин.

    Коментарии (81)
    Путин рассказал о своем распорядке дня
    		  
    1 июня 2023, 15:50
    Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин рассказал, что спит по шесть часов в сутки и старается заниматься спортом, потому что это помогает работе.

    «Конечно, как и все люди сплю. Я, в отличие от некоторых известных вам людей, стараюсь не бросать заниматься спортом, и это помогает в работе. Сплю, ну в общем, немного наверное, 6–7 часов, шесть в основном сплю. Сегодня, правда, спал гораздо меньше, так получилось. Но график, наверное, пересказывать не стоит, потому что он достаточно однообразный», – передает РИА «Новости» слова Путина.

    Об этом президент рассказал во время встречи с многодетными семьями. Глава государства также отметил важность большой семьи для благополучия страны.

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    Песков разъяснил фразу Путина «есть над чем работать» по поводу ПВО
    		   
    31 мая 2023, 14:46
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    Российская система ПВО показала себя эффективной, но будет продолжать совершенствоваться, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Его попросили прокомментировать, что имел в виду президент Владимир Путин, сказав, что система ПВО Москвы показала себя удовлетворительно, но «есть над чем работать», передает ТАСС.

    По словам Пескова, глава государства говорил о том, что есть пространство для повышения эффективности ПВО, эта работа будет продолжаться.

    Вопрос, имеется ли у властей информация о том, откуда были запущены атаковавшие Москву и Подмосковье беспилотники, представитель Кремля переадресовал Минобороны.

    Ранее Путин заявил, что система ПВО столицы сработала удовлетворительно во время налета украинских беспилотников.

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    Губернатор Гладков доложил Путину о ситуации в Белгородской области

    31 мая 2023, 20:22

    Текст: Ольга Иванова

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков доложил президенту России Владимиру Путину об обстановке в регионе.

    Гладков рассказал, что задержался на 30 минут на запланированную прямую линию с жителями региона, поскольку докладывал президенту о текущей обстановке, сообщает РИА «Новости».

    Накануне Гладков сообщил, что в результате обстрела Вооруженными силами Украины пункта временного размещения (ПВР) с мирными жителями Белгородской области погиб один человек, еще двое получили ранения.

    22 мая на территорию Белгородской области проникла ДРГ с территории Украины. Почти на сутки в регионе был введен режим КТО, было уничтожено до 70 украинских террористов.

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    Путин заявил, что Дед Мороз главнее президента
    		  
    1 июня 2023, 16:39
    Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    Глава страны Владимир Путин на детский вопрос ответил, что Дед Мороз главнее президента.

    Президент во время встречи с многодетными семьями ответил на вопросы одного из детей про Деда Мороза, передает ТАСС.

    Путин отметил, что этот персонаж существует, а также добавил, что Дед Мороз – главнее президента.

    «Дед Мороз, я думаю, главнее, потому что он такой персонаж, который берет свое начало от добрых дел. <…> Мы все люди грешные, нам нужно стремиться к тому, что от нас требуется высшими силами, а именно к безусловной любви к ближнему, безусловной любви к своим близким, но на этом пути мы должны преодолевать трудности, они неизбежны», – отметил он.

    Президент также рассказал, как можно добиться успеха в жизни.

    «Если не идти по этому тернистому пути наверх, то и не будем добиваться успехов, – это касается и маленьких граждан нашей страны, и уже взрослых. Каждый должен идти вперед, каждый должен добиваться успехов в той системе координат, в которой он находится на своем жизненном пути», – подчеркнул Путин.

    Ранее глава государства отметил важность большой семьи для благополучия страны.

    Коментарии (5)
    Путин процитировал высказывание Александра II об управлении Россией
    		   
    1 июня 2023, 16:52
    Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с многодетными семьями привел слова одного из российских императоров о том, что управлять Россией совсем не сложно, но абсолютно бесполезно, а от себя добавил, что главное для успеха необходимо любить семью, Родину и свое дело.

    Размышляя о госуправлении, Путин напомнил о словах Александра II. «Один из наших императоров (Александр II) как-то на вопрос, сложно ли управлять такой огромной страной – Россией, сказал: «Управлять Россией совсем не сложно, но совершенно бесполезно», – привел пример президент, а также добавил, что с тех пор очень многое изменилось, передает ТАСС.

    «Самое главное для того, чтобы добиваться хорошего, удовлетворительного как минимум, результата, а нужно стремиться к хорошему результату, – это заниматься любимым делом… В моем случае и в практически любом другом деле неотъемлемой частью этого процесса является любовь к Родине, к Отечеству. Любовь к семье, к Родине, к своему делу – это три необходимые составляющие, которые обеспечивают успех», – дал он совет всем семьям страны.

    Ранее Путин на детский вопрос ответил, что Дед Мороз главнее президента.

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    Политолог назвал главные задачи России по защите детей
    Политолог Шаповалов: Защита детей – ключевой приоритет России
    		   
    31 мая 2023, 08:50
    Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Защита детей стала общенациональной задачей России. Государство делает все для комфортного воспитания детей в семьях и ограждения их от западного деструктива, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. Напомним, 1 июня в мире отмечается День защиты детей.

    «Поправки в Конституцию, обязывающие госорганы способствовать созданию условий для развития детей, а также принятая недавно Стратегия комплексной безопасности детей говорят о том, что сбережение детей стало нашей общенациональной задачей. В России проводится комплексная разнонаправленная политика защиты детства», – пояснил Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ.

    «Также государством делается все для комфортного воспитания детей в семьях. Так, в указе президента № 809 «Об основах госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» семья и дети являются одним ключевых из приоритетов. А возвращение системе образования воспитательной функции помогает оградить детей от западного деструктива», – напомнил собеседник.

    «Важно и то, что созданная нормативная база позволяет постоянно расширять инструменты защиты детей. В сферу защиты детей, без сомнения, относятся и выплаты на детей, беспрецедентное – даже по советским меркам – строительство школ, создание кванториумов, введение новых программ, например – «Пушкинской карты», и многое другое», – указал эксперт.

    «В день защиты детей уместно упомянуть и про героев СВО. Это прекрасно понимают те, кто был в Донецке и видел Аллею ангелов. Именно защита мирного населения, в том числе – детей, является одной из задач спецоперации. Все действия, предпринимающиеся армией в рамках СВО, направлены на защиту детей. Жаль, что этого не понимает Международный уголовный суд, который ввел санкции против нашего руководства за вывоз детей из-под обстрелов в новых регионах России», – подчеркнул Шаповалов.

    Ранее уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова встретилась со спецпредставителем генсекретаря ООН по вопросу о детях в вооруженных конфликтах Вирджинией Гамба. Ключевой темой беседы стала защита прав детей, говорится на сайте омбудсмена.

    Львова-Белова рассказала о деятельности по воссоединению детей с родителями, разделенными из-за боевых действий. Она также сообщила о проектах по гуманитарной помощи детям в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, их лечении и реабилитации.

    17 мая президент Владимир Путин подписал указ «О Стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации на период до 2030 года». Правительству поручается в течение полугода утвердить план мероприятий по реализации стратегии.

    В документе, среди прочего, указывается, что одними из основных угроз для детей являются нетрадиционные ценности, насаждаемые недружественными государствами. Отмечается, что «навязывание пересмотра базовых норм морали и информационное манипулирование стимулируют антиобщественное поведение и наносят значительный ущерб нравственному здоровью детей».

    Ранее Путин на мероприятии по случаю открытия Года педагога и наставника заявил: «Все, что мы с вами делаем, в самом широком смысле этого слова, в демографии, в образовании, в экономике, в сфере безопасности, подчинено главному – чтобы наши дети, молодежь росли счастливыми, жили в благополучной, суверенной стране».

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    Эксперт: Налог на людей с высоким доходом спасает российских детей с редкими заболеваниями
    Эксперт Мясникова: Фонд «Круг добра» – это спасательный круг для тысяч семей по всей России
    		   
    1 июня 2023, 21:09
    Фото: kremlin.ru
    Текст: Татьяна Косолапова

    В мире нет аналогов российскому фонду «Круг добра», который создан для поддержки детей с тяжелыми и редкими заболеваниями, сказала газете ВЗГЛЯД председатель правления Всероссийского общества редких заболеваний Ирина Мясникова. В четверг президент Владимир Путин провел встречу с руководителем фонда «Круг добра» протоиереем Александром Ткаченко.

    «Фонд «Круг добра» действует всего два с половиной года, но уже кардинально изменил к лучшему жизнь нескольких тысяч семей. Если раньше дети и их родители могли надеяться только на региональные власти, то сейчас им помогает фонд, аналогов которому в мире не существует. Уже оказана помощь более семи тысячам детей», – отметила Ирина Мясникова, председатель правления Всероссийского общества редких (орфанных) заболеваний (ВООЗ).

    По ее словам, фонд «Круг добра» также помогает детям с такими тяжелыми заболеваниями как спинальная мышечная атрофия (СМА) и муковисцидоз. Чтобы обратиться за помощью, родители могут подать заявление через портал «Госуслуги». «Фонд «Круг добра» – это уникальная возможность для детей получить помощь по спасению жизни... Я очень надеюсь, что фонд рано или поздно распространит свою деятельность на взрослых, которым требуется пожизненное лечение. Сейчас помощь оказывается детям в возрасте до 19 лет», – добавила Мясникова.

    Она отметила, что многие серьезные заболевания требуют не только лекарственного обеспечения пациентов. Им нужна реабилитация, специальное оборудование, которое может обеспечить только фонд.

    Мясникова указала, что бюджет фонда формируется из разницы между обычной (13%) и повышенной (15%) ставкой НДФЛ. По ставке 15% облагаются налогом доходы граждан России, превышающие 5 млн. рублей в год. Так люди с высоким доходом делают заметный вклад в спасение детских жизней. Более того, таким образом президент Путин развивает традиции социальной ответственности, неотделимой части культуры российского крупного предпринимательства, считает глава ВООЗ.

    «Я еще ни разу не слышала, чтобы кто-то возражал против этого налога. Многие признаются, что рады за детей, которые получают уникальную возможность, меняющую их жизнь.

    Деньги уходят не в пустоту, а туда, где они нужнее всего. Эти деньги спасают жизнь.

    Но в первую очередь, хотелось бы поблагодарить Владимира Владимировича, потому что создание фонда «Круг добра» – это его инициатива. Этот фонд – спасательный круг», – заявила собеседница.

    По мнению Мясниковой, паллиативная помощь фактически стала отдельным направлением в медицине. По поручению президента появилась законодательная база, регламентирующая работу и развитие системы хосписов. «Американскому законодательству по редким болезням больше 30 лет, европейскому – больше 20. У нас в России первые соответствующие статьи появились в 2011 году. Редкие заболевания нуждаются в законодательных инициативах особого рода. То, с какой скоростью менялось у нас законодательство – просто потрясающе», – подчеркнула она.

    1 июня в День защиты детей Владимир Путин встретился с протоиереем и председателем правления Фонда «Круг добра» Александром Ткаченко. По словам председателя правления фонда, за 2,5 года работы помощь получили более 7,1 тыс. детей. «Круг добра» также закупает препараты по программе 14 ВЗН (высокозатратных нозологий) для более чем 16 тыс. детей. Приобретаются медицинские изделия, технические средства реабилитации и оплачиваются инновационные методы хирургии. Фонд уже поставляет необходимые препараты и для подопечных из новых российских регионов.

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    В Индии ответили на вопрос об «ордере» МУС в отношении Путина
    МИД Индии напомнил, что страна не является участницей МУС, который выдал «ордер» в отношении Путина

    2 июня 2023, 14:27

    Текст: Ольга Никитина

    Индия не является страной – участницей Международного уголовного суда, сообщил представитель внешнеполитического ведомства страны Ариндам Багчи, отвечая на вопрос о решении МУС выдать «ордер» в отношении президента России Владимира Путина.

    От дополнительных разъяснений Багчи отказался, передает ТАСС.

    В Кремле ранее сообщили, что формат участия российского лидера в ожидаемом саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который должен пройти летом в Индии, в данный момент прорабатывается.

    Напомним, МУС выдал «ордер на арест» Владимира Путина. В Кремле подчеркивали, что Россия не признает юрисдикцию МУС, поэтому любые решения подобного рода являются для Москвы с точки зрения права ничтожными.

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    Командир спецназа «Ахмат» рассказал о телефонном разговоре с Путиным
    Командир спецназа «Ахмат»: Путин знает всю полноту картины ситуации на Марьинском направлении

    1 июня 2023, 19:28

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российский президент Владимир Путин обладает всей полнотой знаний об обстановке на Марьинском направлении и обеспечивает необходимым всех военнослужащих, заявил заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов по итогам телефонной беседы с главой государства.

    Президент позвонил вечером 31 мая, в ходе беседы он показал, что погружен в «данную тему», заявил Алаудинов в интервью каналу «Звезда».

    Путин досконально владеет ситуацией на это направлении, президент отметил важность этого участка и подчеркнул, что полагается на российских военных, указал собеседник.

    Путин проявил «отеческую заботу» о раненых военных и подтвердил, что обеспечит их всем необходимым, сделает все необходимое, что зависит от него.

    Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с РИА «Новости» подтвердил, что Путин общался с Алаудиновым. Песков отметил, что глава государства часто общается с командирами подразделений.

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    Путин: Состоятельные россияне не были против повышения НДФЛ

    1 июня 2023, 21:20

    Текст: Валентина Григоренко

    Состоятельные россияне, которых коснулось повышение ставки подоходного налога с 13% до 15%, не возражали, поскольку деньги идут на лечение детей, заявил российский президент Владимир Путин во время посещения Федерального детского реабилитационного центра в Подольске.

    Путин напомнил, что повышенной ставкой облагается только та часть доходов, которая превышает определенный уровень, передает ТАСС.

    «Знаете, что еще очень важно? В основном люди, которых это коснулось, когда сказали, что это пойдет на детей, вообще – никто слова не сказал!» – уточнил глава государства.

    Напомним, с 1 января 2021 года вступил в силу закон о повышении НДФЛ для состоятельных россиян. Доходы, превышающие пять миллионов рублей в год, облагают налогом по ставке 15%, а не 13%. Средства от повышенной части ставки перечисляются в фонд «Круг добра» на лечение тяжелобольных детей.

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    СМИ: Путин и Зеленский хотят посетить Эрдогана после его инаугурации
    Hurriyet: Путин и Зеленский планируют посетить Эрдогана после его инаугурации

    31 мая 2023, 11:59

    Текст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский планируют посетить турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана после его инаугурации, пишет газета Hurriyet.

    По данным издания, лидеры стран нанесут визиты по отдельности, в рамках встреч обсудят с Эрдоганом конфликт на Украине и зерновую сделку, передает RT.

    Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган одержал победу во втором туре выборов главы государства, набрав 52,17% голосов. Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции.

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    Песков: Путин не играет в компьютерные игры
    Представитель Кремля Песков заявил, что Путин не играет в компьютерные игры

    31 мая 2023, 13:51

    Текст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что никогда не видел, чтобы президент Владимир Путин играл в компьютерные игры.

    По его словам, ни от кого другого он этого тоже не слышал, передает ТАСС.

    Напомним, в ходе посещения Путиным центра «Зотов» в Москве один из участников выставки, рассказывая о компьютерных играх главе государства, предположил, что вряд ли у российского лидера есть время играть по выходным, на что президент пошутил, заявив, что играет в будние дни.

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    Политолог Рудаков: Фундаментальные перемены в сфере российского образования помогут обезопасить наших детей
    		   
    2 июня 2023, 09:20
    Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия оказалась в авангарде защиты традиционных ценностей, семьи и детей. Государство ограждает молодых людей от навязываемого Западом деструктива, а бойцы в зоне СВО защищают их будущее, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рудаков. Напомним, 1 июня в мире отмечался День защиты детей.

    «По инициативе президента   РФ Владимира Путина государству была возвращена воспитательная функция.  Из нормативно-правовых актов исчезло понятие «образовательная услуга», сформировалось понимание взаимосвязи образовательного и воспитательного процессов. Это повлекло фундаментальные перемены в сфере образования, в школах появились занятия «Разговоры о важном», введена новая должность советника директора по воспитательной работе», – перечислил Александр Рудаков, политолог, эксперт ЭИСИ.

    «Напомню и об укреплении традиционных ценностей. Сейчас эта задача является важным направлением государственной политики. Она, среди прочего, предполагает ограждение детей от деструктивного контента, от разрушающего основы личности информационно-психологического воздействия, от пропаганды антиобщественного поведения и употребления наркотиков», – подчеркнул аналитик.

    «Защита ценностей – это, прежде всего, защита детей и семьи. Буквально на днях произошла ситуация, когда российская семья с тремя детьми, жившая ранее в Швеции, предприняла отчаянную попытку вернуться в Россию. Они бежали из Евросоюза через польскую границу, чтобы спасти своих детей от похищения шведскими властями, от незаконной передачи детей в другую семью», – напомнил спикер.

    «Это драматичная история, когда отец был задержан, а мать с ребятами успела скрыться от преследователей и попасть в российское консульство, лучше любой статистики иллюстрирует ситуацию с семейными ценностями в России и на Западе. Сразу становится ясно, где семья и дети находятся под угрозой, а где, наоборот, под чуткой защитой», – подчеркнул он.

    «Немаловажная в этих процессах и роль участников СВО.  Наши воины прямо сейчас защищают будущие поколения от фашизма. В берлинском Трептов-парке стоит монумент «Воин-освободитель», где советский солдат держит на руках спасенного малыша. Этот образ – уникальный, проходящий сквозь все века и эпохи, символ исторической миссии наших военных, защищающих будущее, которое принадлежит детям», – указал Рудаков.

    Напомним, 1 июня в Международный день защиты детей российский лидер Владимир Путин провел в формате видеосвязи встречу с многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава», сообщает пресс-служба Кремля.

    Орденом «Родительская слава» награждаются родители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии.

    Ранее уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова встретилась со спецпредставителем генсекретаря ООН по вопросу о детях в вооруженных конфликтах Вирджинией Гамба. Ключевой темой беседы стала защита прав детей, говорится на сайте омбудсмена.

    Львова-Белова рассказала о деятельности по воссоединению детей с родителями, разделенными из-за боевых действий. Она также сообщила о проектах по гуманитарной помощи детям в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, их лечении и реабилитации.

    17 мая президент Владимир Путин подписал указ «О Стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации на период до 2030 года». Правительству поручается в течение полугода утвердить план мероприятий по реализации стратегии.

    В документе, среди прочего, указывается, что одними из основных угроз для детей являются нетрадиционные ценности, насаждаемые недружественными государствами. Отмечается, что «навязывание пересмотра базовых норм морали и информационное манипулирование стимулируют антиобщественное поведение и наносят значительный ущерб нравственному здоровью детей».

    Ранее Путин на мероприятии по случаю открытия Года педагога и наставника заявил: «Все, что мы с вами делаем, в самом широком смысле этого слова, в демографии, в образовании, в экономике, в сфере безопасности, подчинено главному – чтобы наши дети, молодежь росли счастливыми, жили в благополучной, суверенной стране».

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