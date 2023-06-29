В ЕС пообещали Украине отправку военных миссий В ВСУ посоветовали жителям Сумской области эвакуироваться 29 июня 2023, 17:24 Текст: Алексей Дегтярев

Руководство украинской армии дало рекомендацию проживающих в приграничных с Россией районах Сумской области эвакуироваться, заявление сделал командующий объединенными силами Украины генерал-лейтенант Сергей Наев. Сумское направление остается «наиболее опасным» для проживающих там граждан, заявил Наев, передает ТАСС. «Я призываю всех граждан, проживающих в приграничных районах Сумщины, уехать», — написал он в своем телеграм-канале. По его словам, для этого люди могут обратиться к местным властям, которые знают «алгоритмы и пути эвакуации». Обозреватель Forbes раскрыл катастрофические детали разгрома ВСУ под Малой Токмачкой

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Вооруженные силы Украины за два часа сражения потеряли пятую часть поставленных БМП Bradley и танков Leopard 2A6, бой южнее Малой Токмачки стал катастрофой для украинской армии, сообщил обозреватель Forbes Дэвид Экс. Журналист пишет, что поражение ВСУ под Малой Токмачкой оказалось с большими потерями, чем думали в США. По его словам, аналитики подсчитали еще больше подбитых и брошенных боевых машин пехоты М2 47-й бригады, хотя сторонним наблюдателям потери ВСУ изначально казались меньшими, передает РИА «Новости». Экс отметил, что было обнаружено 25 подбитых украинских машин: 17 БМП Bradley, четыре танка Leopard 2A6, три Leopard 2R и один Wisent. Он напомнил, что ВСУ получили всего 100 американских БМП Bradley, 21 Leopard 2A6, а Финляндия передала Киеву все шесть Leopard 2R, пишет Forbes. Таким образом, пишет журналист, за час или два была уничтожена пятая часть Bradley и Leopard 2A6 и половина поставленных Leopard 2R. Публицист отметил, несмотря на то что США готовы поставить Киеву еще Bradley, на танки Leopard придется скинуться европейцам, добавив, что бой южнее Малой Токмачки стал катастрофой для украинской армии. Ранее отставной американский разведчик Скотт Риттер заявил, что американский президент Джо Байден и другие официальные лица США начали паниковать после слов президента России Владимира Путина об уничтоженной в ходе контрнаступления технике ВСУ. Между тем Швейцария не одобрила продажу Германии предназначенных для Киева танков Leopard. Напомним, Путин на встрече с выпускниками военных вузов сообщил, что только в ночь на 21 июня ВС России уничтожили значительное количество бронетехники ВСУ. Президент добавил, что на поле боя уничтожается и иностранная военная техника «горит за милую душу». Российские дипломаты ответили на претензии Колумбии по Краматорску Посольство России в Колумбии назвало безрассудной поездку пострадавших в Краматорске колумбийцев в зону боевых действий 29 июня 2023, 05:54 Текст: Антон Никитин

Посольство России в Колумбии назвало безрассудной поездку трех пострадавших в Краматорске в результате ракетного удара колумбийцев в зону боевых действий в Донецкой народной республике. Российские дипломаты выразили радость в связи с тем, что для граждан Колумбии, которые были легко ранены, безрассудная поездка в Краматорск не обернулась непоправимой трагедией. Посольство России рекомендовало гражданам Колумбии воздержаться от посещения территорий и мест, находящихся в зоне боевых действий, передает ТАСС. Ранее Колумбия решила выразить России протест в связи с ранением трех граждан южноамериканской республики в результате ракетного удара в Краматорске. Напомним, по данным Минобороны, российские военные поразили в Краматорске пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ. В свою очередь бывший разведчик ВС США Скотт Риттер сообщил, что российские войска уничтожили в Краматорске консультировавших ВСУ американских офицеров – военных советников, а также наемников, принимавших непосредственное участие в боевых действиях. Новости СМИ2 ВС России уничтожили в Краматорске американских военных советников Экс-разведчик ВС США Риттер: ВС России уничтожили в Краматорске американских военных советников и боевиков-наемников

Фото: U.S. Department of Defense/Digital/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Российские войска уничтожили в Краматорске огромное количество американского военного персонала, в том числе консультировавших ВСУ американских офицеров – военных советников, а также наемников, принимавших непосредственное участие в боевых действиях, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. Риттер заявил в интервью журналисту Гарланду Никсону, что в Краматорске было огромное количество американского военного персонала, их там «была целая куча». По словам Риттера, именно по ним нанесли удар ВС России. Он уточнил, что среди ликвидированных американцев были военные советники и участники боевых действий, передает РИА «Новости». По имеющимся у Риттера данным, американские военные прилетели в Краматорск из Румынии на двух вертолетах Black Hawk, пилоты которых выключили транспондеры, когда пересекли границу. Как считает Риттер, вертолеты Black Hawk были нужны американцам для эвакуации своих солдат в случае ранения. Накануне Минобороны сообщало, что российские военные поразили в Краматорске пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ. Блинкен рассказал, как завершится конфликт на Украине Блинкен заявил, что конфликт на Украине завершится дипломатическим путем 28 июня 2023, 17:45 Текст: Кристина Цыцура

Конфликт на Украине завершится дипломатическим путем, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала MSNBC. При этом страны НАТО настроены на поддержку Киева и укрепление оборонных возможностей, чтобы конфликт не повторился позже, передает ТАСС. Блинкен заявил, что рассчитывает на достижение «справедливого и устойчивого мира». При этом сроки завершения конфликта он называть не стал. Ранее СМИ сообщали, что официальные переговоры по ситуации на Украине могут состояться уже в июле. В Копенгагене 24 июня «в условиях строжайшей секретности» прошла встреча по Украине. Новости СМИ2 Украинский пленный рассказал, как иностранные инструкторы учат солдат ВСУ убивать русских

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Текст: Алексей Дегтярев

Украинские военнослужащие, проходившие обучение на территории европейских стран, проходили через обработку, им внушали, что нужно убить как можно больше русских, заявил украинский пленный в ролике Минобороны России. Военнопленный Виталий Серый заявил, что прошел подготовку во Франции, но особых боевых навыков не получил, сообщается в Telegram-канале Минобороны. Он уточнил, что в ходе обучения ВСУ делался упор на психологическую работу, украинцам внушали, что нужно убивать больше русских. Ранее Минобороны сообщало, что украинские военные, попавшие в плен на Краснолиманском направлении, рассказывали о внушении ненависти к русским в ходе обучения в Германии и Словении. Высокоточным ударом по Краматорску уничтожены два генерала ВСУ Минобороны: Высокоточным ударом по Краматорску уничтожены два генерала ВСУ

Фото: t.me/mod_russia

Текст: Алексей Дегтярев

В ходе удара по городу Краматорску в Донецкой народной республике ВС России уничтожили двоих украинских генералов, сообщило Министерство обороны России. Удар по городу был нанесен высокоточным оружием 27 июня, он пришелся по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. Там проходило штабное совещание, были уничтожены два генерала, до 50 украинских офицеров и до 20 иностранных наемников и военных советников. Новости СМИ2 Военный эксперт объяснил усиление ВСУ в районе Артемовска Аналитик Онуфриенко: ВСУ хотят добиться переброски наших резервов под Артемовск

Фото: RFE/RL/SERHII NUZHNENKO/REUTERS

Текст: Дарья Волкова

Ввиду отсутствия ожидаемых успехов контрнаступления ВСУ пытаются переместить направления основных ударов и отвлечь внимание наших войск. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно, что ВСУ усилили ударные группы для наступления на Артемовск и Соледар. «Сейчас на фронте идет перегруппировка войск противника, которые должны наступать на Запорожском направлении. Почти месяц боев уже продемонстрировал отсутствие ожидаемых успехов. ВСУ не удалось не то что прорвать линию фронта, а даже взять первую линию обороны, за исключением некоторых районов Времевского выступа», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко «Поэтому сейчас противник перебрасывает на Запорожское направление дополнительные соединения. Речь идет о тех самых резервах украинских вооруженных сил, которые планировалось вводить в прорыв, для развития стратегического наступления на Мелитополь и Бердянск», – отметил собеседник. «На этом фоне ВСУ пытаются отвлекать внимание на второстепенных направлениях. Именно с этим связано создание плацдарма у Антоновского моста на Херсонском направлении, подготовка к десантированию на других направлениях, а также усиление давления в районе Артемовска и Северска», – добавил он. «Задача окружить Артемовск и перейти в контрнаступление была поставлена еще в конце мая. Но попытка не удалась, украинские войска завязли, и это направление стало второстепенным. Сейчас противник пытается переместить направления основных ударов если не с целью прорвать оборону ВС РФ, то хотя бы с целью вынудить нас перебрасывать туда резервы», – акцентировал собеседник. «Ко всему прочему, продвижение наших войск в Серебрянском лесничестве для противника крайне опасно. Если наши подразделения выйдут к излучине Северского Донца, напротив Серебрянки, Григоровки и Белогоровки, то Северск окажется в полукольце. Он хоть прикрыт населенными пунктами, которые превращены в мощные укрепрайоны, но при таком развитии событий он окажется окружен с трех сторон нашими войсками», – заключил собеседник. Ранее стало известно, что командование вооруженных сил Украины усилило ударные группы для наступления на Артемовск и Соледар в ДНР. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Так, по его словам, в этом районе ударные группы ВСУ усилены бронетехникой, увеличена численность личного состава. Марочко отметил, что противник также существенно увеличил интенсивность артиллерийских обстрелов этих городов. Ранее Марочко сообщил, что вооруженные силы Украины не могут эвакуировать раненых и испытывают трудности с подвозом боеприпасов из-за размытых грунтовых дорог на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях. В четверг утром председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ проводят очередную атаку на Ореховском направлении в Запорожской области в районе села Работино. По его словам, активно работает артиллерия, в атаку брошена пехота при поддержке бронетехники, отрабатывающей по позициям ВС России в формате «карусели». По словам Рогова, ВСУ «пытаются продвигаться вперед любой ценой», несмотря на потери, стремясь вернуть ранее ими захваченные, но затем потерянные в результате контратак сил России позиции, при этом само Работино по-прежнему находится под контролем нашей армии. Накануне в Минобороны России сообщили, что украинские военные в последние сутки попытались провести атаки на шести различных направлениях, включая Донецкое, Южно-Донецкое и Запорожское. Южная группировка войск на Донецком направлении отразила пять атак ВСУ у города Артемовска, поселков Первомайское, Петровское и Веселое. Украинская сторона потеряла более 240 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и польскую САУ Krab. Группировка «Восток» на Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа отразила две атаки украинской армии. ВСУ направляли до мотопехотной роты в направлении поселка Старомайорское в ДНР. На Запорожском направлении российские авиация, ракетные войска и артиллерия продолжили бить по сосредоточениям резервов у города Орехова, поселков Малая Токмачка, Новоданиловка и Яблоневое (Запорожская область). У Марфополя пресечена деятельность украинской ДРГ. На этих направлениях ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицы Д-20 и «Мста-Б». На Херсонском направлении уничтожена ДРГ, пытавшаяся высадиться и закрепиться на северной части острова Антоновский. На этом направлении за сутки уничтожено до 50 украинских бойцов, три автомобиля, гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30. Экс-советник ЦРУ допустил подрыв Украиной Запорожской АЭС Экс-советник ЦРУ Рикардс: Украина может взорвать Запорожскую АЭС для обвинения России в заражении стран НАТО радиацией

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Украина впадает в отчаяние и может попытаться устроить атаку на Запорожскую АЭС под чужим флагом, взорвать атомную электростанцию в целях обвинения России в заражении территории стран НАТО радиацией, что приведет к прямому конфликту РФ с альянсом, предупредил бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс. Рикардс выразил мнение в своей статье для The Daily Reckoning, что все более отчаянная Украина может попытаться устроить атаку на Запорожскую атомную электростанцию под чужим флагом. Он также допустил, что Киев может совершить акт экологического терроризма на ЗАЭС, так как ранее Украина уже совершала такие действия, передает РИА «Новости». По мнению Рикардса, все вопросы о том, способна ли Украина пойти на такой шаг, отпадают, если учесть предыдущие действия киевского режима. Бывший советник ЦРУ напомнил, что есть достоверные доказательства (согласно данным немецкой разведки) того, что украинские спецслужбы несут ответственность за разрушение газопровода «Северный поток – 2» – крупнейший из когда-либо совершавшихся актов экологического терроризма. Рикардс также отметил, что Киев заинтересован в том, чтобы Россию обвинили в распространении радиации на территории членов НАТО. Заражение территории Румынии, Польши и Словакии будет расцениваться как нападение на альянс, что приведет к прямому конфликту России и НАТО. В качестве еще одного аргумента Рикардс указал возможное участие Киева в разрушении Новокаховской ГЭС для ослабления позиции России в этом районе, что также привело к экологической катастрофе. Бывший советник ЦРУ предупредил, что Украина впадает в отчаяние, а отчаянные времена требуют отчаянных мер. «Если в ближайшие дни произойдет нападение на Запорожскую АЭС, вы будете знать, кто несет за это ответственность», – резюмировал эксперт. Ранее Москва призвала мир осудить преступные атаки ВСУ на Запорожскую АЭС. Напомним, в понедельник бывший американский разведчик обвинил президента Украины Владимира Зеленского в попытке устроить ядерную катастрофу на Запорожскую АЭС в отчаянной попытке изменить ход конфликта после неудач украинской армии. Новости СМИ2 На Украине пожаловались на призывы Запада «яростно сражаться» Economist: В военной разведке Украины жалуются, что некоторые партнеры призывают Киев «яростно сражаться» в наступлении 29 июня 2023, 07:50 Текст: Антон Никитин

В военной разведке Украины жалуются на то, что некоторые партнеры призывают Киев продвигаться вперед и «яростно сражаться» в ходе так называемого контрнаступления, сообщило британское издание Economist. В военной разведке Украины пожаловались, что некоторые партнеры призывают украинские войска идти вперед и яростно сражаться, но при этом со своей стороны не торопятся с поставками необходимых Киеву оборудования и оружия, передает РИА «Новости». Ряд западных советников опасаются, что медленное продвижение ВСУ в долгосрочной перспективе приведет к большему количеству жертв. Источник в украинской военной разведке заявил, что продвижение украинских военных ограничено имеющимися средствами. Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пожаловался на ожидания блокбастера от ВСУ у поколения Netflix. В США признали поражение наемников ударом ВС России по Краматорску CNN: В результате удара российской армии по Краматорску пострадали по меньшей двое иностранных наемников

Фото: Bernd Wustneck/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Американский телеканал CNN выступил с утверждением, что в результате удара российской армии по Краматорску пострадали по меньшей двое иностранных наемников. Американский телеканал привел слова наемника из США Ника Дакворта, который заявил, что он и его «коллеги», в том числе наемник из Британии Мо Хорник, в результате удара российской армии по Краматорску получили легкие ранения, передает РИА «Новости». В то же время американский наемник выступил с утверждением, что в месте, по которому был нанесен удар, якобы было «очень мало» военных. По его версии, в пункте временной дислокации якобы проходила «детская вечеринка», на которой также присутствовали гуманитарные работники и журналисты. Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер сообщил, что российские войска уничтожили в Краматорске огромное количество американского военного персонала, в том числе консультировавших ВСУ американских офицеров – военных советников, а также наемников, принимавших непосредственное участие в боевых действиях. Согласно сообщению Минобороны, российские военные поразили в Краматорске пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ. Новости СМИ2 Колумбия решила выразить России протест из-за удара по Краматорску Президент Колумбии распорядился выразить России протест в связи с ранением трех граждан этой страны в Краматорске 29 июня 2023, 04:46 Текст: Антон Никитин

Президент Колумбии Густаво Петро распорядился выразить России протест в связи с ранением трех граждан южноамериканской республики в результате ракетного удара в Краматорске. Президент Колумбии поручил внешнеполитическому ведомству этой южноамериканской страны передать России дипломатическую ноту протеста, передает ТАСС. Он заявил, что в Колумбии ждут возвращения домой живыми и здоровыми Серхио, Эктора и Каталину, которые, как утверждает Густаво Петро, якобы были «беззащитными гражданскими лицами», в связи с чем он обвинил Россию в «нарушении правил войны». По данным портала «Инфобае», экс-советник президента Колумбии Серхио Харамильо и писатель Эктор Абад поехали из Киева в Краматорск. В поездке их сопровождала журналистка Каталина Гомес. Колумбийцы не получили серьезных ранений. Напомним, по данным Минобороны, российские военные поразили в Краматорске пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ. В свою очередь бывший разведчик ВС США Скотт Риттер сообщил, что российские войска уничтожили в Краматорске огромное количество американского военного персонала, в том числе консультировавших ВСУ американских офицеров – военных советников, а также наемников, принимавших непосредственное участие в боевых действиях. В ЕС назвали условие дальнейшей поддержки ВСУ FT: Исход контрнаступления ВСУ повлияет на поддержку Украины 29 июня 2023, 11:27 Текст: Вера Басилая

В Европейском союзе признают, что результат контрнаступления Украины повлияет на дальнейшую финансовую и политическую поддержку страны, сообщает The Financial Times со ссылкой на европейского дипломата. Чиновник добавил, что исход контрнаступления ВСУ затронет финансирование, политическое участие и другие виды поддержки, кроме того, ускорит мирные переговоры, передает РИА «Новости». Между тем ВСУ признались, что ситуация в Кременском лесу в Луганской области становится все сложнее и опаснее для украинских военных, пишет The Washington Post. Авторы статьи цитируют одного из бойцов ВСУ, который заявил, что их сильно атакуют русские, и пришлось отступать, не получив должного артиллерийского прикрытия. Журналисты пишут, что украинские медики рассказали, что число погибших в районе Красного Лимана увеличилось в 10 раз. Ранее командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что украинское контрнаступление еще не достигло значительных успехов, ВСУ сталкиваются с трудностями из-за российской обороны. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пожаловался на ожидания блокбастера от ВСУ у поколения Netflix. Новости СМИ2 Киев усилил ударные группы для наступления на Артемовск и Соледар Военный эксперт Марочко: ВСУ усилили ударные группы для наступления на Артемовск и Соледар

Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Текст: Алина Власенко

Командование вооруженных сил Украины усилило ударные группы для наступления на Артемовск и Соледар в ДНР, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Так, по его словам, в районе Артемовска и Соледара со стороны украинских сил отмечается усиление действий наступательного характера. Ударные группы ВСУ усилены бронетехникой, увеличена численность личного состава, передает ТАСС. Марочко отметил, что противник также существенно увеличил интенсивность артиллерийских обстрелов этих городов. Ранее Марочко сообщил, что вооруженные силы Украины не могут эвакуировать раненых и испытывают трудности с подвозом боеприпасов из-за размытых грунтовых дорог на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях. Боррель: ЕС может превратить Европейский фонд мира в Оборонный фонд Украины Глава внешнеполитической службы ЕС Боррель: ЕС может превратить Европейский фонд мира в Оборонный фонд Украины

Фото: Christine Olsson/Global Look Press

Текст: Александра Юдина

Евросоюз будет поставлять Украине оружие во время конфликта и после него, так как может превратить Европейский фонд мира в Оборонный фонд Украины, заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель. По его словам, ЕС должен помогать Киеву «во время войны и после войны», а Европейскому фонду мира стоит стать Оборонным фондом Украины, передает ТАСС. Боррель заявил, что «Украина должна продолжать», также должна продолжаться «модернизация украинской армии». Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что для Евросоюза важно и далее поддерживать Украину, поэтому военная помощь Киеву будет увеличена на 3,5 млрд евро.

Новости СМИ2 Москва призвала мир осудить преступные атаки ВСУ на Запорожскую АЭС Дипломат Феоктистов: Мировое сообщество должно выступить против продолжающихся атак ВСУ на Запорожскую АЭС

Фото: Russian Look

Текст: Антон Никитин

Мировое сообщество должно выступить против продолжающихся атак вооруженных сил Украины (ВСУ) на ключевые объекты гражданской инфраструктуры, в том числе на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), и предотвратить катастрофы, подобные произошедшей на Каховской ГЭС, заявил посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов. Феоктистов в статье, которая была опубликована интернет-порталом Noticias Urbanas, от имени Москвы призвал мировое сообщество не допустить разрушения Запорожской АЭС, которую украинцы продолжают регулярно обстреливать, решительно осудить преступные деяния украинских властей, представляющие серьезную угрозу региональной и глобальной безопасности. Российский дипломат предупредил, что потворствование Киеву до добра не доведет, передает ТАСС. Напомним, в понедельник бывший американский разведчик обвинил президента Украины Владимира Зеленского в попытке устроить ядерную катастрофу на Запорожской АЭС в отчаянной попытке изменить ход конфликта после неудач украинской армии. В тот же день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что неудачи мятежа и контрнаступления толкают ВСУ на захват Запорожской АЭС.