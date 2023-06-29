Путин: В России нет пустых полок в магазинах, хотя в некоторых странах на это надеялись

Президент России Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени» заявил, что в России нет пустых полок в магазинах, хотя в некоторых государствах на это надеялись.

«Свои возможности для продвижения отечественных брендов уже задействуют крупные торговые сети, ведущие интернет-площадки. И неслучайно в ходе этого конкурса многие крупные компании поддержали этот конкурс, это неслучайно, не потому что они такие добренькие или у них лишние деньги, нет, просто вы им нужны, и нужно оправдать это, так скажем, бизнес-доверие и быстро заполнять эти все ниши и, естественно, полки. Но у нас, слава Богу, нет пустых полок, а на это очень некоторые надеялись», – цитирует его ТАСС.

Также Путин отметил, что России необходима целенаправленная политика продвижения отечественных брендов, такие программы должны быть во всех регионах.

«Считаю, что нам необходима целенаправленная политика всемерного продвижения отечественных брендов на всех уровнях – в средствах массовой информации, прежде всего государственных, социальных сетях и новых медиа. Конечно, свои программы продвижения местных торговых марок должны быть у каждого региона. Хочу, чтобы меня сейчас услышали мои коллеги в регионах Российской Федерации. Это важное направление совместной работы», – сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что необходимо сделать все, чтобы основой были не импортные товары и услуги, а отечественные, чтобы создавалось свое, для этого в России все есть.