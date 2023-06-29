Путин призвал сделать основой рынка отечественные товары

Необходимо сделать все, чтобы основой были не импортные товары и услуги, а отечественные, чтобы создавалось свое, для этого в России все есть, заявил президент России Владимир Путин на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени».

«Используя лучшие решения, предложения, которые выдвигают наши граждане, деловые и другие объединения, нам нужно задавать высокие стандарты социальной поддержки, благоустройство городов и населенных пунктов, формировать экономику предложения: экономику, которая живет не за счет потребления чужого, импортного, а сама создает, производит современные товары, услуги, технологии», – цитирует РИА «Новости» Путина.

Президент уверен, что все «в наших силах», для этого созидательного пути развития все есть.

«Уже сейчас наши компании производят продукцию с прекрасными характеристиками, которые зачастую ни в чем не уступают зарубежным аналогам, а подчас и превосходят их. И я уверен так оно и будет, и вот это превосходство вот в этом смысле – не копировать, а именно идти на шаг впереди», – подчеркнул Путин, добавив, что бывает и так, что товары хорошие, но о них пока мало что известно.

Ранее Путин на форуме ПМЭФ предложил новую хозяйственную модель России.