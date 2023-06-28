Песков анонсировал продолжение военного сотрудничества с ЦАР

Эксперт: Пригожин инсценировал обстрелы ЧВК и поддержку своих действий ростовчанами

Политолог Григорьев: Жители Ростова-на-Дону критиковали Пригожина за мятеж

Фальшивка Евгения Пригожина о якобы авиаударе ВС РФ по базе ЧВК «Вагнер» породила недоверие российского общества и к произошедшей попытке мятежа в целом. Впрочем, Россия не поддержала бы мятеж в любом случае, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

«Необходимо признать, что работа с медиаресурсами у Пригожина велась на достаточно высоком уровне. Он позиционировался как человек, «рубящий» правду, пусть даже и не всегда приятную для населения. Что якобы только ему можно верить. И этим он вызывал определенные симпатии и поддержку в обществе», – отметил Максим Григорьев, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан, директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии.

«Однако недавний материал о якобы ударе ВС РФ по базе «Вагнера» резко отличался по содержанию от остального его контента. Для людей, которые хоть что-то понимают в военном деле, этот ролик Пригожина выглядел явно неубедительно. Например, когда он рассказывал о своих потерях при штурме Артемовска, Пригожина ничего не удержало от демонстрации тел убитых бойцов ЧВК «Вагнер». А в этот раз он не показал ни одного убитого. И это, конечно, сразу вызвало вопросы», – указал эксперт.

«Кроме того, при авиаударе разрушения существенно больше, чем показано в ролике у Пригожина. К тому же, наносить удар по лесу, где практически ничего нет, просто глупо. А на видео нет ни блиндажей, ни землянок. Потому дальнейшие его действия, начатые под таким сомнительным предлогом, тоже не вызвали доверия в обществе и поставили под вопрос всю логику этого «марша». Впрочем, наш народ не поддержал бы мятеж в любом случае, кто и по каким бы причинам его ни поднимал», – пояснил собеседник.

«То же самое касается и якобы его поддержки в Ростове. Во время этого мятежа я общался онлайн с членами ОП Ростовской области, поэтому обладаю полной информацией, что там происходило. Практически никакой поддержки у «Вагнера» не было, за исключением единичных случаев. Большинство местных жителей, в том числе – членов ОП – подходили к бойцам и укоряли их за мятеж, говорили: «Враг не здесь». Вовремя сделанное заявление президента по поводу происходящего только укрепило ростовчан в своей позиции», – подчеркнул аналитик.



Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выпустил ролик, на котором показаны последствия якобы ракетно-бомбовых авиаударах ВС РФ по «тыловым лагерям» его подразделения. Пригожин заявил, что 25 тыс. его бойцов идут «разбираться», а уже утром он заявил о контроле военных объектов Ростова-на-Дону. По информации очевидцев, вооруженные люди в военной форме без опознавательных знаков перекрыли проезды к штабу Южного военного округа.

Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа. Центр общественных связей ФСБ сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ударах по частям «вагнеровцев» не соответствует действительности и является провокацией.

Президент России Владимир Путин в экстренном обращении отметил, что страна столкнулась с предательством. Он назвал действия ЧВК «Вагнер» ударом в спину. По его словам, непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. Президент заверил, что те, кто сознательно встал на путь предательства, ответят перед законом и народом. В поддержку президента выступили главы российских регионов и руководители ветвей власти.

Отсутствие поддержки мятежа со стороны российского общества вынудило Пригожина отказаться от военной авантюры. Между ним и властями РФ при посредничестве официального Минска достигнута договоренность, что ЧВК «Вагнер» уйдет в свои полевые лагеря, а сам Пригожин уедет в Белоруссию (и это лично гарантировал президент России).

Кроме того, бойцы из ЧВК «Вагнер» с учетом их заслуг на фронте не будут подвергаться преследованию, а те из них, кто не участвовал в «походе» Пригожина, смогут подписать контракты с Минобороны РФ. После этого ЧВК «Вагнер» отказались от продолжения мятежа.