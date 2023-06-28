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Песков анонсировал продолжение военного сотрудничества с ЦАР
Песков: Россия продолжит военное сотрудничество с ЦАР
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Российские военные советники останутся в Центрально-Африканской Республике в необходимом количестве, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что по государственной линии сотрудничество России с ЦАР подкреплено необходимыми соглашениями, в необходимом и востребованном количестве российские военные советники продолжат свою деятельность, передает ТАСС.
Вместе с тем, он отметил, что работа «вагнеровцев» в Африке – это частный бизнес, к российскому государству он не имел отношения. Также Песков заявил, что Кремль пока не решил вопрос о законодательном регулировании ЧВК, идет соответствующее обсуждение.
Ранее военный эксперт Борис Рожин рассказал газете ВЗГЛЯД, какие изменения будут в российских ЧВК.
Рогов рассказал, почему ВСУ не воспользовались мятежом Пригожина
Рогов: Наши бойцы мужественно сдерживали фронт и переживали за ситуацию в тылу
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Противник рассчитывал, что мятеж продлится в России не одни сутки, и он успеет перейти в широкомасштабное наступление. Однако его планам не суждено сбыться. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя обстановку на Запорожском направлении фронта.
«Во время попытки вооруженного мятежа я постоянно был на связи с ребятами на линии боевого соприкосновения на Запорожском направлении. Все они героически держались и переживали за то, что происходит в тылу, в «большой России», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Мы ведь прекрасно понимаем, как любые проблемы в тылу могут сказаться на фронте. Кроме того, бойцы и местные жители искренне переживали за свою Родину и боялись ее потерять. Причем я получал от них не просто слова поддержки, а целые видеоролики, чтобы я выложил их у себя в Telegram-канале. В общей сложности жители региона и военнослужащие прислали больше полутысячи видеозаписей и, конечно, все их опубликовать я не смог просто физически», – добавил он.
«Что касается обстановки на фронте, бои там были средней интенсивности. Противник не воспользовался ситуацией в первые сутки. Судя по всему, они надеялись, что мятеж не удастся подавить так быстро, и готовились к активной фазе своего контрнаступления в воскресенье – понедельник», – отметил собеседник.
«Вместе с тем на Запорожском направлении вчера началась перегруппировка подразделений ВСУ. По сути, они вскрыли свои позиции в тылу. Конечно, этим воспользовались наши артиллерия и ВКС, были нанесены удары по складам с оружием и боеприпасами, а также по местам расположения личного состава. Противник допустил оплошность, расслабившись и обрадовавшись нашим проблемам», – рассказал Рогов.
«Кроме того, в районе Гуляйполя уже появились первые группы военнослужащих ВСУ, которые готовились для основного удара контрнаступления. Это говорит о том, что резерв живой силы иссякает в обычных подразделениях противника и требуется пополнение», – заключил он.
Ранее стало известно, что российские военные отразили атаки противника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, уничтожив танки, броневики и живую силу. Об этом сообщил руководитель пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.
На Запорожском направлении гаубичной артиллерией нанесено поражение технике и живой силе противника. Уничтожен пикап с националистами в районе Новоданиловки, гаубица «Мста-Б» в районе Белогорья и американская гаубица М777 в районе Новоселовки, минометный расчет в районе Малой Токмачки.
Российские вертолеты уничтожили БМП, боевые бронированные машины и места скопления боевиков в районе Новоданиловки, а барражирующим боеприпасом «Ланцет» российские военные уничтожили САУ в районе Каменского. Чехов уточнил, что на участке Южно-Донецкого направления российские силы уничтожили свыше 50 украинских боевиков, а также семь боевых бронированных машин.
Накануне врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что обстановка в регионе остается стабильной, все службы продолжают работу в штатном режиме, рубежи надежно защищены российскими военными.
Напомним, в ночь на субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», около здания была выставлена бронетехника. Попытку мятежа осудили в российском обществе. К вечеру субботы ситуацию удалось урегулировать, глава ЧВК Евгений Пригожин принял решение развернуть свои колонны, вывести подразделения из Ростова-на-Дону и вернуть их в полевые лагеря.
Ходаковский описал, как увидел ад внутри Пригожина
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Замначальника управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский рассказал случаи, которые позволили ему понять, что за ад внутри главы ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина.
Так, в своем Telegram-канале он рассказал, что общался с Пригожиным всего раз по телефону, тогда он не смог получить никакой информации о главе ЧВК, как о человеке. Но когда началась «кампания с вербовкой зеков», Ходаковский понял о Пригожине гораздо больше.
«Случилась история, когда на совещании Пригожин начал требовать вводить в строй по тысячу зэков в день, а менеджер ЧВК, отвечавший за проект, возразил, что триста человек – это потолок. Менеджер рассуждал трезво, исходя из реальной оценки возможностей, – но всесильному хозяину ответ не понравился, и личка Пригожина тут же скрутила парня и избила до полусмерти», – написал замначальника управления Росгвардии по ДНР.
Он добавил, что менеджера удалось вывезти, «вскоре тот, придя в себя, перебрался воевать в сорок пятую бригаду ВДВ».
«Этот случай сказал мне все: я составил приблизительный психопортрет Пригожина, и в каждом кабинете начал предупреждать о растущей угрозе. Мне было понятно, что человек с такими замашками служит только своим интересам. Помню, несколько месяцев назад в разговоре с Димой Стешиным я делился своим мнением о ситуации с Вагнером и вероятных последствиях, причем, само ЧВК не вызывало у меня опасения – опасения вызывал Пригожин и то, как он мог использовать ЧВК», – рассказал Ходаковский.
Он отметил, что «всегда ежился, когда видел, как фигуру Пригожина возводят на пьедестал».
«То он строит церковь и его восхваляют за это, то он против коррупции и бездарности... При этом было совершенно понятно, что содержит компанию он не на свои и получает все, что ни потребует. Описывают случай: замкомандующего ВДВ задолго до выплескивания конфликта Пригожина и МО в эфир стоял, как школьник, у его стола с утвержденными заявками на поставки вооружения, и ждал, когда Пригожин ознакомится. Отпуская генерала, Пригожин сунул ему глумливый шеврон с надписью «Свиные войска» и сказал: на, отдай своему начальнику... Этот эпизод тоже лег в мое понимание личности Пригожина и природы его конфликта с военными, где высокомерие, как черта характера, тоже сыграло свою роль», – продолжил Ходаковский.
Он заключил, что «понял, что там за ад внутри этого человека, и понял, что нас в итоге ожидает».
Ранее Ходаковский заявил, что большая часть состава «Вагнера» не была посвящена в планы командования: бойцам сказали, что их перебрасывают на защиту Белгородской области.
Напомним, штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью, около здания стоит бронетехника. В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. В ФСБ призвали бойцов не выполнять приказы Пригожина.
Президент России Владимир Путин в обращении призвал граждан России отбросить распри в период спецоперации, заявив, что судьба страны в данный момент требует единения всех сил.
Путин: Мужество павших героев-летчиков уберегло Россию от трагических последствий мятежа
Во время вооруженного мятежа мужество, самопожертвование павших героев-летчиков уберегло Россию от трагических и разрушительных последствий, заявил президент страны Владимир Путин в телеобращении.
Глава государства поблагодарил «всех наших военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, специальных служб, которые встали на пути у мятежников, сохранили верность долгу, присяге и своему народу», сообщается на сайте Кремля.
Напомним, в ночь с пятницы на субботу в России произошли события с участием ЧВК «Вагнер», которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как отсутствие поддержки мятежа в российском обществе вынудило
Пригожина отказаться от военной авантюры. При этом в США ожидали
большего кровопролития от мятежа Пригожина.
Золотов объяснил быстрое продвижение ЧВК «Вагнер» по стране
Золотов объяснил быстрое продвижение бойцов «Вагнера» по стране концентрацией сил у Москвы
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Бойцы ЧВК «Вагнер» быстро продвигались по территории России, поскольку основные силы для отражения их действий были сосредоточены у Москвы, взять столицу они бы не смогли, заявил глава Росгвардии Виктор Золотов.
Глава Росгвардии сообщил, что все силы были сконцентрированы на подступах к Москве. «Потому что если разбрасывать группировку, они бы просто прошли как нож сквозь масло. Был сосредоточен кулак для отражения», – сказал он, передает ТАСС.
По словам Золотова, бойцы ЧВК «Вагнер» смогли бы дойти до Москвы, но не смогли бы взять город. Он подчеркнул: понимание, что «Вагнер» не сможет победить, пришло, когда ЧВК дошла до Липецкой области.
Глава Росгвардии добавил, что во время мятежа постоянно был на связи с президентом и министрами.
Золотов также не исключил, что в подготовке военного мятежа были задействованы западные спецслужбы. «Они знали, как они говорили, за несколько недель до его начала. Надо сказать, из стана Пригожина тоже шли информационные вбросы … о том, что готовится мятеж, что произойдет в период с 22-го по 25-е число», – заявил он.
По словам главы Росгвардии, это свидетельствует о том, что все это было вызвано чьим-то подстрекательством. «Не исключаю, что там были работники спецслужб западных. … Видимо, подбили самого Пригожина на этот шаг, а может, его амбиции перехлестывали, так сказать, хотелось еще выше подняться», – сказал он.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что в попытке мятежа ЧВК «Вагнер» несомненно присутствуют иностранное участие и поддержка.
События с участием ЧВК «Вагнер», которые произошли в ночь с пятницы на субботу в России, признаны попыткой вооруженного мятежа. Президент Владимир Путин озвучил три возможных сценария для солдат и командиров группы «Вагнер».
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Стало известно о продолжении расследования уголовного дела в отношении Пригожина
Источник в Генпрокуратуре заявил о продолжении расследования уголовного дела в отношении Пригожина
Уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении создателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина не прекращалось, заявил близкий к Генпрокуратуре источник.
«Расследование продолжается», – сказал источник ТАСС.
Между тем, по данным RT, официального постановления о прекращении дела против Пригожина нет.
Для прекращения уголовного дела необходимо постановление следователя следственного управления ФСБ России или Главной военной прокуратуры.
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что дело против Пригожина будет прекращено.
Путин: Бойцы группы «Вагнер» могут служить России или уйти в Белоруссию
Путин озвучил три будущих сценария для бойцов ЧВК «Вагнер»
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Глава Российского государства Владимир Путин поблагодарил солдат и командиров группы «Вагнер», которые не пошли на братоубийственное кровопролитие, и озвучил три возможных сценария для них.
Путин подчеркнул, что подавляющее большинство «вагнеровцев» – патриоты, «преданные своему народу и государству», которые доказали это на поле боя. Президент заявил, что их «попытались использовать втемную против братьев по оружию, с которыми они вместе сражались ради страны и ее будущего», сообщается на сайте Кремля.
«Благодарю тех солдат и командиров группы «Вагнер», которые приняли единственно правильное решение – не пошли на братоубийственное кровопролитие, остановились у последней черты», – сказал Путин.
Он указал, что «вагнеровцы» могут «продолжить службу России, заключив контракт с министерством обороны или другими силовыми органами». Кроме того, они могут «вернуться к своим родным и близким». Также желающие могут «уйти и в Белоруссию». Путин заверил, что данное им обещание будет исполнено. «Повторю, выбор за каждым из вас, но уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку», – сказал он.
Напомним, в ночь с пятницы на субботу в России произошли события с участием ЧВК «Вагнер», которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как отсутствие поддержки мятежа в российском обществе вынудило Пригожина отказаться от военной авантюры. При этом в США ожидали большего кровопролития от мятежа Пригожина.
Путин: Группу «Вагнер» содержало государство
Путин заявил, что группу «Вагнер» содержало государство
Государство обеспечивало полностью содержание группы «Вагнер», заявил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими Минобороны.
«Хочу отметить и хочу, чтобы все знали об этом: содержание всей группы «Вагнер» полностью обеспечивалось государством», – цитирует Путина ТАСС.
Он пояснил, что группа финансировалась за счет Минобороны, из государственного бюджета.
Собственник группы, компания «Конкорд» за год получила от государства, поставляя продукты питания, 80 млрд рублей.
С мая 2022 года Россия заплатила ЧВК «Вагнер» на денежное содержание и стимулирующие выплаты более 86 млрд рублей.
События с участием ЧВК «Вагнер», которые произошли в ночь с пятницы на субботу в России, признаны попыткой вооруженного мятежа. Путин озвучивал три возможных сценария для солдат и командиров группы «Вагнер».
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Лавров раскрыл подробности субботнего разговора Путина и Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил российскому лидеру Владимиру Путину помочь разрешить миром ситуацию с попыткой мятежа во время телефонного разговора в субботу утром, сообщил в интервью RT глава МИД России Сергей Лавров.
Он отметил, что если бы отряды ЧВК «Вагнер» продолжили движение на Москву, неизбежно произошло бы кровопролитие, заявил Лавров.
Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.
В Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.
Российские дипломаты рассказали о реакции русофобов на провал мятежа
Дипломат Полянский: Русофобские силы разочарованы усилением поддержки президента России в результате провала мятежа
Русофобские силы разочарованы усилением поддержки президента России в результате провала попытки вооруженного мятежа, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Как отметил Полянский, после провала попытки вооруженного мятежа Россия сильна как никогда, потому что россияне объединились, чтобы отразить этот мятеж, наша страна вышла из этого испытания сильнее, поддержка президента укрепилась, передает ТАСС.
По его словам, для всех, кто свободно анализирует Россию, это очевидно, но не для тех, кто русофобски настроен – они разочарованы. «Думаю, мы будем их еще больше разочаровывать», – отметил дипломат.
Накануне президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими заявил, что российские военные в момент вооруженного мятежа предотвратили хаос и гражданскую войну, которые всегда и везде наступают после подобных инцидентов. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как был остановлен вооруженный мятеж Пригожина.
В Совете Федерации допустили корыстные мотивы мятежа Пригожина
Сенатор Долгов: Пригожин мог поставить свои бизнес-интересы выше безопасности государства
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Трудности в бизнесе Евгения Пригожина вполне могли стать одной из причин мятежа ЧВК «Вагнер». Если это будет доказано, то это будет значить, что Пригожин поставил свои бизнес-интересы выше безопасности государства, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов.
«Возможно, одним из побудительных мотивов для Пригожина в организации мятежа могли быть бизнес-интересы. Я, что называется, свечку не держал, но не удивлюсь, если доказательства этого будут обнародованы после тщательного расследования», – отметил зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.
«Да, бойцы ЧВК «Вагнер» в СВО воюют за Россию, не жалея себя. Да, они совершили много героических поступков и подвигов, освобождали Соледар и Артемовск. Они герои. Но при этом Пригожин много лет владеет гигантской бизнес-империей, получает финансовую поддержку от государства. И после начала СВО он бизнесменом быть не перестал», – указал сенатор.
«Кстати, Кадыров тоже указывал, явно намекая на Пригожина, что некоторые видные российские деятели «ради личных амбиций, выгоды и из-за надменности могут наплевать на привязанность и любовь к Отчизне». Допускаю, что в этом случае нет дыма без огня, хотя глава Чечни привел другой пример из бизнеса Пригожина, который ему известен», – сказал парламентарий.
«И если это будет доказано, это покажет двойную порочность «инициативы» Пригожина по организации мятежа. Тогда выяснится, что мотивы у этого события были не такие уж и патриотические. Если Пригожин поставил свои бизнес-интересы выше безопасности государства и своих сограждан, то это плохо. Россия доверила ему оружие, а он повернул его против самого государства ради своей корысти», – считает политик.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров намекал на возможные бизнес-мотивы резких действий Пригожина. «Я разговаривал с Пригожиным, убеждал его оставить бизнес-амбиции и не смешивать их с делами государственной важности. Цепочка неудачных сделок в предпринимательстве вызвала у бизнесмена затаенную и продолжительную обиду, достигшую пика, когда власти Санкт-Петербурга не предоставили его дочери желаемый земельный участок», – написал он в своем Telegram-канале.
Напомним, в ночь с пятницы на субботу в России произошли события с участием ЧВК «Вагнер», которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как отсутствие поддержки мятежа в российском обществе вынудило Пригожина отказаться от военной авантюры. При этом в США ожидали большего кровопролития от мятежа Пригожина.
Путин проводит рабочее совещание с силовиками
Песков сообщил о рабочем совещании Путина с силовиками
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Российский лидер Владимир Путин проводит рабочее совещание с главами силовых ведомств, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Совещание проводится после выступления Путина с обращением к россиянам. В совещании участвуют генпрокурор Игорь Краснов, глава администрации Кремля Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава ФСО Дмитрий Кочнев и руководитель СК Александр Бастрыкин, передает ТАСС.
Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля, выразил силовикам благодарность «за проделанную работу в течение этих нескольких суток». Он заявил, что необходимо «обсудить ситуацию, которая сложилась на данный момент». Также, по его словам, нужно поговорить о стоящих перед руководством страны задачах по итогам произошедших событий.
Напомним, в ночь с пятницы на субботу в России произошли события с участием ЧВК «Вагнер», которые были квалифицированы правоохранительными органами как попытка вооруженного мятежа.
В понедельник Путин выступил с телеобращением, в котором подчеркнул неизбежность провала мятежа. При этом президент пояснил, что потребовалось время, чтобы не допустить большой крови. Он отметил мужество павших героев-летчиков и озвучил три будущих сценария для бойцов ЧВК «Вагнер».
Псковский губернатор назвал имена двух погибших 24 июня вертолетчиков
Губернатор Псковской области Ведерников: Среди погибших 24 июня летчиков был экипаж вертолета Ка-52 из гарнизона Пскова
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал имена двух военнослужащих Псковского территориального гарнизона, которые оказались в числе военных летчиков, погибших при событиях 24 июня.
Глава региона отметил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, что среди военных летчиков, которых упомянул президент России Владимир Путин, были и военнослужащие Псковского территориального гарнизона: члены экипажа боевого вертолета Ка-52 подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников. Ведерников заявил, что пилоты были до конца верны присяге и сделали все для защиты страны.
Губернатор выразил соболезнования родным погибших. «Мы всегда будем помнить тех, кто олицетворяет славу и честь наших военных», – добавил он.
В понедельник российский президент Владимир Путин заявил в телеобращении, что мужество, самопожертвование павших во время вооруженного мятежа героев-летчиков уберегло Россию от трагических и разрушительных последствий.
Днем позже в ходе встречи с военными в Кремле глава государства предложил почтить минутой молчания память погибших во время мятежа летчиков, которые не дрогнули и с честью выполнили приказ и свой воинский долг.
ЧВК запретили заключать контракты с осужденными
Госдума: Принята процедура, запрещающая заключать ЧВК контракты с осужденными
Находящиеся под приговором не смогут больше заключать контракты с ЧВК, только с Минобороны, заявил председатель комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.
По словам Крашенинникова, те, кто находится под приговором, смогут заключать контракт на службу только с Министерством обороны. Он подчеркнул, что эта часть функций у ЧВК ушла, передает «Интерфакс».
Эксперт Борис Рожин рассказал газете ВЗГЛЯД, что будет с российскими ЧВК.
Эксперт: По мере развития ситуации с мятежом Пригожин только терял сторонников
Политолог Линдигрин: Пригожин проиграл информационную войну и оказался в изоляции
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Евгений Пригожин не получил общественную поддержку, в том числе из-за своих попыток манипуляций общественным мнением. А поддержка его действий президентом официальным Киевом окончательно дала понять, кто пытался извлечь выгоду от мятежа ЧВК «Вагнер», сказала газете ВЗГЛЯД политолог Наталья Линдигрин.
«Пригожин, среди прочего, проиграл информационную войну и оказался в изоляции. «Вагнеровцы» сами вчера признавались, что не знали истинной цели этой поездки. А узнав, отказывались от участия. По мере развития ситуации Пригожин только терял сторонников, от причастности к мятежу дистанцировались как нынешние, так и бывшие бойцы его ЧВК», – отметила Наталья Линдигрин, гендиректор АНО «Институт региональных проблем».
«Не прибавляло Пригожину сторонников и разоблачение его видео про якобы нанесенные авиаудары по расположению ЧВК. А уж когда его действия поддержал Зеленский, думаю, всем, даже самым преданным его бойцам, стало понятно, на чьи интересы на самом деле работает этот поход», – напомнила собеседница.
«Кстати, в это же время демонстрация поддержки и единения вокруг президента страны буквально зашкаливала – это явствовало из соцсетей и комментариев простых граждан в интернете. Также в поддержку власти выступили политические партии, главы регионов, общественники, депутаты, культурные деятели», – напомнила аналитик.
«Если говорить о том, на каком расстоянии от Москвы остановились военизированные отряды, то, думаю, надо опять вспомнить о фальсификациях, в которых уже были замечены «пригожинцы». Поэтому сейчас любая информация, исходящая от них, не вызывает доверия. В том числе и о том, что они были якобы в 200 км от Москвы», – заметила эксперт.
«История России знает не одну гражданскую войну, и их последствия всегда были трагическими. Считаю, что у нас в генах жесткое неприятие братоубийства и всяческих мятежей. Истинный патриот и гражданин своей страны, осознающий, каким может быть результат таких действий, никогда на это не решится и не поддержит», – указала она.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выпустил ролик, на котором были показаны якобы последствия ракетно-бомбовых авиаударов ВС РФ по «тыловым лагерям» его подразделения. Эти обвинения, в частности, были использованы им как предлог для организации военного мятежа. Центр общественных связей ФСБ сообщил, что распространяемая информация в соцсетях от имени Пригожина об ударах по частям «вагнеровцев» не соответствует действительности и является провокацией.
Отсутствие поддержки мятежа со стороны российского общества вынудило Пригожина отказаться от военной авантюры. Между ним и властями РФ при посредничестве официального Минска была достигнута договоренность, что ЧВК «Вагнер» уйдет в свои полевые лагеря, а сам Пригожин уедет в Белоруссию (и это лично гарантировал президент России).
Бойцы из ЧВК «Вагнер» с учетом их заслуг на фронте не будут подвергаться преследованию, а те из них, кто не участвовал в «походе» Пригожина, смогут подписать контракты с Минобороны РФ.
Эксперт: Пригожин инсценировал обстрелы ЧВК и поддержку своих действий ростовчанами
Политолог Григорьев: Жители Ростова-на-Дону критиковали Пригожина за мятеж
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Фальшивка Евгения Пригожина о якобы авиаударе ВС РФ по базе ЧВК «Вагнер» породила недоверие российского общества и к произошедшей попытке мятежа в целом. Впрочем, Россия не поддержала бы мятеж в любом случае, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.
«Необходимо признать, что работа с медиаресурсами у Пригожина велась на достаточно высоком уровне. Он позиционировался как человек, «рубящий» правду, пусть даже и не всегда приятную для населения. Что якобы только ему можно верить. И этим он вызывал определенные симпатии и поддержку в обществе», – отметил Максим Григорьев, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан, директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии.
«Однако недавний материал о якобы ударе ВС РФ по базе «Вагнера» резко отличался по содержанию от остального его контента. Для людей, которые хоть что-то понимают в военном деле, этот ролик Пригожина выглядел явно неубедительно. Например, когда он рассказывал о своих потерях при штурме Артемовска, Пригожина ничего не удержало от демонстрации тел убитых бойцов ЧВК «Вагнер». А в этот раз он не показал ни одного убитого. И это, конечно, сразу вызвало вопросы», – указал эксперт.
«Кроме того, при авиаударе разрушения существенно больше, чем показано в ролике у Пригожина. К тому же, наносить удар по лесу, где практически ничего нет, просто глупо. А на видео нет ни блиндажей, ни землянок. Потому дальнейшие его действия, начатые под таким сомнительным предлогом, тоже не вызвали доверия в обществе и поставили под вопрос всю логику этого «марша». Впрочем, наш народ не поддержал бы мятеж в любом случае, кто и по каким бы причинам его ни поднимал», – пояснил собеседник.
«То же самое касается и якобы его поддержки в Ростове. Во время этого мятежа я общался онлайн с членами ОП Ростовской области, поэтому обладаю полной информацией, что там происходило. Практически никакой поддержки у «Вагнера» не было, за исключением единичных случаев. Большинство местных жителей, в том числе – членов ОП – подходили к бойцам и укоряли их за мятеж, говорили: «Враг не здесь». Вовремя сделанное заявление президента по поводу происходящего только укрепило ростовчан в своей позиции», – подчеркнул аналитик.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выпустил ролик, на котором показаны последствия якобы ракетно-бомбовых авиаударах ВС РФ по «тыловым лагерям» его подразделения. Пригожин заявил, что 25 тыс. его бойцов идут «разбираться», а уже утром он заявил о контроле военных объектов Ростова-на-Дону. По информации очевидцев, вооруженные люди в военной форме без опознавательных знаков перекрыли проезды к штабу Южного военного округа.
Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа. Центр общественных связей ФСБ сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ударах по частям «вагнеровцев» не соответствует действительности и является провокацией.
Президент России Владимир Путин в экстренном обращении отметил, что страна столкнулась с предательством. Он назвал действия ЧВК «Вагнер» ударом в спину. По его словам, непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. Президент заверил, что те, кто сознательно встал на путь предательства, ответят перед законом и народом. В поддержку президента выступили главы российских регионов и руководители ветвей власти.
Отсутствие поддержки мятежа со стороны российского общества вынудило Пригожина отказаться от военной авантюры. Между ним и властями РФ при посредничестве официального Минска достигнута договоренность, что ЧВК «Вагнер» уйдет в свои полевые лагеря, а сам Пригожин уедет в Белоруссию (и это лично гарантировал президент России).
Кроме того, бойцы из ЧВК «Вагнер» с учетом их заслуг на фронте не будут подвергаться преследованию, а те из них, кто не участвовал в «походе» Пригожина, смогут подписать контракты с Минобороны РФ. После этого ЧВК «Вагнер» отказались от продолжения мятежа.