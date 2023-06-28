Замглавы Минпромторга анонсировал рост доли российских БПЛА до 70% к 2030 году

Замглавы Минпромторга Осьмаков анонсировал рост доли российских БПЛА до 70% к 2030 году

Доля российских беспилотников на рынке к 2030 году должна дойти до 70% с нынешних 22%, заявил первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков.

План об увеличении доли отечественных БПЛА закреплен в утвержденной правительством России стратегии беспилотной авиации до 2030 года, передает РИА «Новости».

Необходимо создать полноценную отрасль использования гражданских беспилотников и достичь технологического суверенитета в их производстве, сказал замминистра. Он отметил, что к 2035 году необходимо увеличить долю российских беспилотных авиационных систем (БАС) до 80%.

В 2023 году объем рынка БАС составит более 50 млрд рублей, отмечается в стратегии. Объем экспорта БАС из России в 2018-2022 годах составлял до 600 млн рублей. 62% из них отправились в Судан, в Венесуэлу направили 12%, в Узбекистан и другие страны – 9%.

Мировая индустрия БПЛА к 2030 году может увеличиться в 1,8 раза и достигнуть 55,8 млрд долларов. К этому сроку объем продаж БАС в России составит 180 тыс. единиц на 200 млрд рублей, к 2035 году – 200 тыс. на 220 млрд рублей, говорится в стратегии.

Также в документе отмечается, что в будущем допускается перевозка людей авиабеспилотниками. Для достижения этого необходима эффективная оптимизации правового регулирования, рост интереса разработчиков и производителей к инновациям, готовность общества к роботизации и аэромобильности.

Напомним, правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации России до 2030 года.