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Замглавы Минпромторга анонсировал рост доли российских БПЛА до 70% к 2030 году
Замглавы Минпромторга Осьмаков анонсировал рост доли российских БПЛА до 70% к 2030 году
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Доля российских беспилотников на рынке к 2030 году должна дойти до 70% с нынешних 22%, заявил первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков.
План об увеличении доли отечественных БПЛА закреплен в утвержденной правительством России стратегии беспилотной авиации до 2030 года, передает РИА «Новости».
Необходимо создать полноценную отрасль использования гражданских беспилотников и достичь технологического суверенитета в их производстве, сказал замминистра. Он отметил, что к 2035 году необходимо увеличить долю российских беспилотных авиационных систем (БАС) до 80%.
В 2023 году объем рынка БАС составит более 50 млрд рублей, отмечается в стратегии. Объем экспорта БАС из России в 2018-2022 годах составлял до 600 млн рублей. 62% из них отправились в Судан, в Венесуэлу направили 12%, в Узбекистан и другие страны – 9%.
Мировая индустрия БПЛА к 2030 году может увеличиться в 1,8 раза и достигнуть 55,8 млрд долларов. К этому сроку объем продаж БАС в России составит 180 тыс. единиц на 200 млрд рублей, к 2035 году – 200 тыс. на 220 млрд рублей, говорится в стратегии.
Также в документе отмечается, что в будущем допускается перевозка людей авиабеспилотниками. Для достижения этого необходима эффективная оптимизации правового регулирования, рост интереса разработчиков и производителей к инновациям, готовность общества к роботизации и аэромобильности.
Напомним, правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации России до 2030 года.
Золотов объяснил быстрое продвижение ЧВК «Вагнер» по стране
Золотов объяснил быстрое продвижение бойцов «Вагнера» по стране концентрацией сил у Москвы
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Бойцы ЧВК «Вагнер» быстро продвигались по территории России, поскольку основные силы для отражения их действий были сосредоточены у Москвы, взять столицу они бы не смогли, заявил глава Росгвардии Виктор Золотов.
Глава Росгвардии сообщил, что все силы были сконцентрированы на подступах к Москве. «Потому что если разбрасывать группировку, они бы просто прошли как нож сквозь масло. Был сосредоточен кулак для отражения», – сказал он, передает ТАСС.
По словам Золотова, бойцы ЧВК «Вагнер» смогли бы дойти до Москвы, но не смогли бы взять город. Он подчеркнул: понимание, что «Вагнер» не сможет победить, пришло, когда ЧВК дошла до Липецкой области.
Глава Росгвардии добавил, что во время мятежа постоянно был на связи с президентом и министрами.
Золотов также не исключил, что в подготовке военного мятежа были задействованы западные спецслужбы. «Они знали, как они говорили, за несколько недель до его начала. Надо сказать, из стана Пригожина тоже шли информационные вбросы … о том, что готовится мятеж, что произойдет в период с 22-го по 25-е число», – заявил он.
По словам главы Росгвардии, это свидетельствует о том, что все это было вызвано чьим-то подстрекательством. «Не исключаю, что там были работники спецслужб западных. … Видимо, подбили самого Пригожина на этот шаг, а может, его амбиции перехлестывали, так сказать, хотелось еще выше подняться», – сказал он.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что в попытке мятежа ЧВК «Вагнер» несомненно присутствуют иностранное участие и поддержка.
События с участием ЧВК «Вагнер», которые произошли в ночь с пятницы на субботу в России, признаны попыткой вооруженного мятежа. Президент Владимир Путин озвучил три возможных сценария для солдат и командиров группы «Вагнер».
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Путин назвал потери ВСУ с начала контрнаступления
ВСУ потеряли с начала контрнаступления 259 танков, 780 бронемашин, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими Минобороны.
«Сейчас только дали мне уточненные сведения. С 4 июня, то есть с момента начала так называемого контрнаступления, противник утратил 259 танков, бронемашин – 780», – приводит его слова ТАСС.
Также Путин заявил, что ВСУ только на Ореховском направлении за последние семь дней потеряли 280 единиц техники. «Только на Ореховском направлении, которое противник считает главным направлением удара, и только за последние семь суток противник потерял 280 единиц техники, из них 41 танк и бронемашин – 102», – сказал он.
Ранее на встрече Путин заявил, что государство полностью обеспечивало содержание группы «Вагнер».
На Украине предложили переименовать город Запорожье
На Украине город Запорожье предложили переименовать из-за несоответствия нормам украинского языка, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на Нацкомиссию по стандартам государственного языка на Украине.
До 1921 года город носил название Александровск, Запорожьем его назвали так как город находится «за порогами», препятствовавшими судоходству до сооружения в 1932 году плотины Днепровской ГЭС, передает «Российская газета».
Нынешнее название города, по мнению украинских чиновников, может «не соответствовать лексическим нормам украинского языка, в частности, касаться российской имперской политики».
Для того, чтобы придумать новое название местным украинским властям отвели полгода.
Ранее в Днепре (Днепропетровске) переименовали 36 улиц, названия которых связаны с Россией.
Временного поверенного в делах Израиля вызвали в МИД из-за слов о Бандере
Временного поверенного в делах Израиля в России Ронена Крауса пригласили в МИД после слов израильского посла на Украине Михаила Бродского о пособниках нацистов на Украине.
Внимание Крауса обратили на публичные высказывания Бродского, в подаче которого «процесс обеления бывших пособников нацистов на Украине остановить невозможно и взаимодействие с украинскими властями не следует увязывать с темой героизации Степана Бандеры и его сторонников», сообщили в министерстве, передает ТАСС.
Также дипломату напомнили, что Москва и Иерусалим немало поработали вместе, чтобы дать отпор попыткам переписывания истории и прославления приспешников нацистских карателей.
Напомним, посол в Киеве заявил, что Израилю не нравятся Бандера и Шухевич, но «для большинства украинцев – это герои, которые боролись за независимость».
Российский борт вылетел в США для вывоза дипломатов
Захарова: Российский борт летит в США для вывоза дипломатов
Спецборт направляется в США для того, чтобы забрать российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она пояснила, что борт будет вывозить российских дипломатов, которым власти США предписали покинуть страну в связи с завершением трехлетнего срока пребывания. Речь идет не о высылке, а об ограничениях в работе.
Ранее сообщалось, что группа российских дипломатов должна будет покинуть США в начале 2023 года.
Кандидат в президенты США предложил ответ Вашингтона на ядерное оружие РФ в Белоруссии
Кандидат в президенты США Кеннеди предложил вывезти ядерное оружие из нескольких стран Европы
Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди – младший в ответ на заявление американских сенаторов, осуждающих размещение ядерного оружия в Белоруссии, призвал в качестве первого шага по деэскалации вывезти ядерное оружие США из Германии, Италии, Бельгии, Турции и Нидерландов.
Пост с предложением политик опубликовал в Twitter (заблокирован в России – прим. ВЗГЛЯД). Он предложил заменить порочный круг эскалации миростроительством.
В посте отмечается, что сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блументал приняли угрожающую России резолюцию из-за размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии. Кеннеди-младший согласился с тем, что Россия должна вывезти ядерное оружие из Белоруссии, но для начала Кеннеди предложил США сделать миролюбивый шаг и убрать американские ядерные заряды из Европы.
Ранее сообщалось, что Белоруссия получила значительную часть ядерного оружия из России.
США дали согласие на вывоз из страны российских дипломатов
США дали согласие на вывоз из страны российских дипломатов чартерным рейсом
Вашингтон разрешил вывезти из США чартерным рейсом российских дипломатических служащих, заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.
Он подчеркнул, что Вашингтон, в свою очередь, ожидает, что Россия также будет поддерживать открытыми транспортные каналы для американских дипломатов и грузов в отношении посольства в Москве, передает РИА «Новости».
Ранее в МИД России сообщили, что спецборт направляется в США для того, чтобы забрать российских дипломатов, которым Вашингтон предписал покинуть страну из-за завершения трехлетнего срока пребывания.
Путин: Группу «Вагнер» содержало государство
Путин заявил, что группу «Вагнер» содержало государство
Государство обеспечивало полностью содержание группы «Вагнер», заявил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими Минобороны.
«Хочу отметить и хочу, чтобы все знали об этом: содержание всей группы «Вагнер» полностью обеспечивалось государством», – цитирует Путина ТАСС.
Он пояснил, что группа финансировалась за счет Минобороны, из государственного бюджета.
Собственник группы, компания «Конкорд» за год получила от государства, поставляя продукты питания, 80 млрд рублей.
С мая 2022 года Россия заплатила ЧВК «Вагнер» на денежное содержание и стимулирующие выплаты более 86 млрд рублей.
События с участием ЧВК «Вагнер», которые произошли в ночь с пятницы на субботу в России, признаны попыткой вооруженного мятежа. Путин озвучивал три возможных сценария для солдат и командиров группы «Вагнер».
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Российские дипломаты рассказали о реакции русофобов на провал мятежа
Дипломат Полянский: Русофобские силы разочарованы усилением поддержки президента России в результате провала мятежа
Русофобские силы разочарованы усилением поддержки президента России в результате провала попытки вооруженного мятежа, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Как отметил Полянский, после провала попытки вооруженного мятежа Россия сильна как никогда, потому что россияне объединились, чтобы отразить этот мятеж, наша страна вышла из этого испытания сильнее, поддержка президента укрепилась, передает ТАСС.
По его словам, для всех, кто свободно анализирует Россию, это очевидно, но не для тех, кто русофобски настроен – они разочарованы. «Думаю, мы будем их еще больше разочаровывать», – отметил дипломат.
Накануне президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими заявил, что российские военные в момент вооруженного мятежа предотвратили хаос и гражданскую войну, которые всегда и везде наступают после подобных инцидентов. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как был остановлен вооруженный мятеж Пригожина.
В Венгрии назвали самоубийственный для европейской экономики шаг
В Венгрии рассказали, чем обернется для ЕС отказ от связей с Китаем
Евросоюз столкнется с серьезными проблемами, если будет придерживаться стратегии сворачивания экономических связей с КНР, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Сворачивание экономических отношений с Китаем обернется для властей Европы «горьким самоубийством европейской экономики», сообщает South China Morning Post, передает «Интерфакс».
Отношения между Пекином и странами Европы будут зависеть от того, «готова ли Европа вновь обратиться к рациональности и здравому смыслу». Также глава МИД Венгрии высказался против восприятия Китая в качестве соперника Евросоюза.
Также Сийярто одобрил мирные инициативы Китая по Украине.
Минобороны Украины пообещало более масштабное наступление ВСУ
Глава Минобороны Украины Резников: Главные события контрнаступления ВСУ еще впереди
Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что «главные события» так называемого украинского контрнаступления еще впереди, но при этом никак не объяснил, что конкретно имел в виду.
Как заявил Резников газете Financial Times, когда это произойдет, это увидят все.
По словам Резникова, появление украинских военных в некоторых населенных пунктах на линии боевого соприкосновения не являются «главным событием» контрнаступления, а текущие результаты были лишь «предварительным просмотром» предстоящего гораздо более масштабного наступления, передает РИА «Новости».
Как отмечает издание, Резников подтвердил, что основные воинские резервы Киева еще предстоит задействовать в контрнаступлении.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью телекомпании CNN заявил, что украинским силам требуется время, чтобы показать результат в наступлении, но поколение Netflix хочет блокбастер.
Путин: Погибшие во время мятежа летчики с честью выполнили свой долг
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Летчики Минобороны, которые погибли при попытке вооруженного мятежа, с честью выполнили свой долг, заявил президент Владимир Путин.
В ходе встречи с военными в Кремле глава государства предложил почтить минутой молчания память погибших во время мятежа летчиков, передает ТАСС.
«Погибли наши боевые товарищи. Они не дрогнули и с честью выполнили приказ и свой воинский долг. Прошу почтить их память минутой молчания», – сказал он.
Кроме того, Путин подчеркнул, что во время мятежа не пришлось снимать боевые подразделения из зоны СВО.
«Части Минобороны, Росгвардейцы и сотрудники МВД и специальных служб обеспечили надежную работу важнейших центров управления, стратегических, в том числе оборонных объектов, безопасность приграничных регионов, прочность тыла наших Вооруженных сил всех боевых соединений, которые продолжали в это время героически вести борьбу на фронте. Нам не пришлось снимать боевых подразделений с зоны СВО», – добавил глава государства.
Напомним, в ночь с пятницы на субботу в России произошли события с участием ЧВК «Вагнер», которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как отсутствие поддержки мятежа в российском обществе вынудило Пригожина отказаться от военной авантюры.
Володин призвал выяснить, кто пытался выехать из России в минувшие выходные
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил главе комитета ГД по безопасности Василию Пискареву и правоохранителям выяснить, кто из людей, занимающих значимые должности, пытался вылететь из России в свете событий в прошлые выходные.
Он подчеркнул, что оставление страны в сложное время должно быть наказуемо. По словам Володина, все осуждают этих людей, передает РИА «Новости».
Вооруженный мятеж, произошедший в ночь на 24 июня, Володин назвал «маршем тщеславия». По мнению спикера ГД, если бы основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин думал о стране, он никогда бы «на этот поступок не решился».
«Человек повел огромное количество вооруженных военных людей по мирным городам и селам для того, чтобы захватить власть. Поэтому мы с вами должны это понимать», – сказал Володин.
Он добавил, что концепцию тщеславия и гордыни навязывает Запад.
Глава Росгвардии Виктор Золотов заявлял, что бойцы ЧВК «Вагнер» быстро продвигались по территории России, так как основные силы для отражения их действий были сосредоточены у Москвы, взять столицу у них бы не вышло.
Орбан: Украина больше не является суверенным государством
Украина больше не является суверенным государством, достижение мира теперь зависит от Вашингтона, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью германской газете Bild.
Орбан считает, что у Украины нет ни денег, ни оружия, а воевать она может только благодаря помощи других стран, передает ТАСС.
Также он назвал провальным сотрудничество Киева и Запада.
«Я думаю, что то, что украинцы сражаются на передовой, а мы поддерживаем их финансово, информацией и инструментами, и они могут выиграть войну против России, – это неправильное понимание ситуации. Это невозможно», – подчеркнул Орбан.
Он также высказал мнение, что многих жертв можно было бы избежать, если бы полноценные переговоры были проведены в начале конфликта.
Ранее Орбан заявил, что введение санкций Евросоюзом не помогло «поставить Россию на колени» и добиться урегулирования украинского кризиса.
Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам
Президент России Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам
Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив значимый вклад общины в упрочение межнационального и межрелигиозного мира.
«Этот праздник, знаменующий завершение паломничества к великим святыням ислама, имеет глубокий нравственный, духовный смысл. Испокон веков он отмечается благими делами и заботой о ближнем, служит утверждению в обществе идеалов добра, милосердия и справедливости», – говорится в поздравительной телеграмме на сайте Кремля.
Президент отметил большую, созидательную роль мусульманской общины в жизни страны, ее значимый вклад в упрочение межнационального и межрелигиозного мира, в сбережение семейных ценностей, воспитание подрастающего поколения.
«Сегодня, опираясь на исторические, духовные, патриотические традиции предков, бойцы-мусульмане в ходе специальной военной операции проявляют самоотверженность, отвагу и мужество. Плечом к плечу со своими товарищами защищают Россию. Желаю вам здоровья и успехов», – заявил глава государства.