Newsweek: Левые и правые движения по всему миру выражают поддержку России

Сосредоточение интересов правых и левых движений по всему миру приводит к их общей поддержке России, выразил мнение журналист Рафаэль Цавкко Гарсия в журнале Newsweek.

По его словам, на позицию левых в отношении России повлиял рост «популистских» и националистических движений по всему миру. Так, «по иронии судьбы, многие левые лидеры нашли общий язык с правыми популистскими лидерами, которые поддерживают нарративы против истеблишмента и бросают вызов либеральному международному порядку», передает РИА «Новости».

В публикации подчеркивается, что такое сближение интересов стирает идеологические границы и ведет к общей поддержке России.

Также журналист отметил, что одной из причин поддержки левыми России кроется в исторической идеологической близости – многие левые движения и лидеры традиционно восхищались принципами, связанными с Советским Союзом и его ролью в борьбе с западным капитализмом.

В заключение Гарсия добавил, что таким является историческое наследие, которое проявляется в том числе и в антиамериканизме, оно все еще влияет на позицию разных лидеров, стирая грань между идеологией и геополитической реальностью.

Дмитрий Полянский заявил, что русофобские силы разочарованы усилением поддержки президента России в результате провала попытки вооруженного мятежа.

