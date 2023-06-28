Южная Корея обвинила россиянина в нарушении резолюций СБ ООН

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28 июня, среда  |  Последнее обновление — 07:55  |  vz.ru
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Во время мятежа тревожные граждане заплатили «налог на панику»

Паника заставляет людей совершать импульсивные поступки Сергей Пивоваров/РИА Новости
Неудавшийся мятеж на выходных спровоцировал специфическую финансовую активность части россиян. Одни побежали в банки снимать наличные, другие – в супермаркеты за продуктами, третьи – в обменники, где курс доллара доходил до 200 рублей, четвертые покупали за бешеные деньги авиабилеты. Панические действия крайне опасны, так как легко могут окунуть экономику страны в кризис. Быстрое купирование политического кризиса стало спасением. Подробности...
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Что теперь будет с российскими ЧВК

Россия возьмется за правовое оформление статуса ЧВК и добровольческих подразделений Anatoly Karbinov/Global Look Press
Кризис, вызванный мятежом ЧВК «Вагнер», успешно разрешен – «вагнеровцы» возвращаются в свои полевые лагеря. Однако репутация частных военных компаний подмочена. Как избежать даже теоретической возможности подобных мятежей в дальнейшем и какие меры по встраиванию бойцов ЧВК в систему единого военного управления уже принимаются? Подробности...
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Авантюра Пригожина закончилась разоблачением

Евгений Пригожин сумел составить себе репутацию – и мгновенно уничтожил ее Лев Бородин/ТАСС
Еще несколько недель назад глава ЧВК «Вагнер» был едва ли не кумиром значительной части российского общества. Однако устроенный им мятеж обнажил суть этого человека, внутри которого, как говорит один из командиров Донбасса Александр Ходаковский, обнаружился «ад». Как и почему Пригожин встал на путь предательства и обмана?  Подробности...
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«Пикник» российского дипломата ввел в ступор Австралию

Россия нуждается в новом здании посольства в Австралии Reuters
Российский дипломат три дня жил в строительном вагончике на пустыре в столице Австралии, шокируя своим невозмутимым видом жителей Канберры и вызывая бурную реакцию премьер-министра страны. Что делал там представитель России с дипломатическим иммунитетом и почему он в итоге вынужден был этот пустырь покинуть? Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Как «Северные потоки» приближают смену германских элит

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Если в результате долгих мытарств компетентные органы таки подтвердят «украинский след» в подрыве «Северных потоков», это будет иметь далеко идущие последствия. И Украина еще может остаться должна. Подробности...

Зеленский разыгрывает еврейскую карту

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
ЗЕкоманда хочет использовать свое еврейство в отношениях с Израилем. Формируется информационный нарратив для израильского общества и политиков: «Мы свои, помогите нам». Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Как построить новый мир

Джомарт Алиев
Джомарт Алиев, первый проректор РГСУ
Истинные ценности всегда традиционны; верно и наоборот: традиционные ценности истинны по определению. Новое евразийство – лучшая платформа для их бережного сохранения, развития, наследования. Подробности...
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Латвия ответила на мятеж Пригожина

Пригожинский бунт. Что это было?

Обсуждение: 5 комментариев

Будет ли война между США и Мексикой

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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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В Москве запустили круглогодичные речные электротрамвайчики

В Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин участвовали в церемонии запуска
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Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Каким словом можно описать вашу эмоциональную реакцию, когда вы узнали о попытка военного мятежа?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: ВС России сорвали три попытки ротации ВСУ на купянском направлении
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    Кандидат в президенты США предложил ответ на ядерное оружие РФ в Белоруссии В Венгрии назвали самоубийственный для европейской экономики шаг Франция выступила за сворачивание миротворческой миссии ООН в Мали Россияне стали лидерами по приобретению недвижимости в Турции
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    Главная тема


    Как был остановлен мятеж Пригожина

    «имперская политика»


    На Украине предложили переименовать город Запорожье

    рекомендации специалиста


    Психолог дал советы россиянам, испытавшим стресс из-за попытки вооруженного мятежа

    элита США


    Из всех президентов США только предки Трампа не были рабовладельцами

    Видео

    тяжелые вооружения


    Зачем Росгвардии танки

    сторож с диппаспортом


    «Пикник» российского дипломата ввел в ступор Австралию

    нездоровый ажиотаж


    Во время мятежа тревожные граждане заплатили «налог на панику»

    решительный отказ


    Израиль разглядел в Украине поставщика оружия Ирану

    Русофобское правительство


    Финнов заставляют ненавидеть Россию

    круг верных сателлитов


    Тимофей Бордачев: Должна ли Россия опасаться Индии

    традиционные ценности


    Джомарт Алиев: Как построить новый мир

    Ошибка Вагнера


    Дмитрий Винник: Если что-то выглядит как мятеж, то это и есть мятеж

    карикатура


    Российское общество скинуло Пригожина с пьедестала

    Южная Корея обвинила россиянина в нарушении резолюций СБ ООН

    МИД Южной Кореи объявил о вводе санкций против россиянина и его компаний за якобы произошедшее нарушение решений СБ ООН

    28 июня 2023, 07:55

    Текст: Антон Никитин

    МИД Республики Корея объявил о вводе санкций против двух физических лиц и двух организаций, среди которых гражданин России и компания из РФ, в связи с утверждениями, что они якобы способствовали обходу санкций Совета Безопасности ООН против КНДР.

    В южнокорейском МИДе информировали, что правительство Республики Корея вводит санкции в отношении гражданина России Чхве Чхон Гона, который якобы нарушал санкции Совета Безопасности ООН и действовал в интересах Северной Кореи. Наряду с ним меры вводятся против двух компаний, которыми он владеет и которые использовал при якобы имевшем место нарушении санкций СБ ООН, а также против его северокорейского помощника, передает ТАСС.

    Речь идет о российской компании «Эпсилон» и монгольской Hanne Ulaan. Отмечается, что Чхве Чхон Гон ранее был гражданином Республики Корея. Министерство указывает, что монгольская «подставная организация» была создана с целью обхода санкций и оказывала содействие КНДР в «незаконной финансовой деятельности».

    Кроме того, Чхве Чхон Гон основал торговую компанию «Эпсилон» совместно с владивостокским представителем банка КНДР Со Меном, этот банк находится под санкциями Совбеза ООН.

    Южнокорейские дипломаты добавили, что это девятый по счету пакет самостоятельных санкций республики с октября 2022 года. МИД также отметил, что впервые вводит ограничения против человека южнокорейского происхождения.

    В феврале официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия глубоко разочарована решением Южной Кореи расширить антироссийские санкции.

    Золотов объяснил быстрое продвижение ЧВК «Вагнер» по стране
    Золотов объяснил быстрое продвижение бойцов «Вагнера» по стране концентрацией сил у Москвы
    		   
    27 июня 2023, 14:05
    Фото: Karbinov Anatoly/news.ru/Global Look Press
    Текст: Алина Власенко

    Бойцы ЧВК «Вагнер» быстро продвигались по территории России, поскольку основные силы для отражения их действий были сосредоточены у Москвы, взять столицу они бы не смогли, заявил глава Росгвардии Виктор Золотов.

    Глава Росгвардии сообщил, что все силы были сконцентрированы на подступах к Москве. «Потому что если разбрасывать группировку, они бы просто прошли как нож сквозь масло. Был сосредоточен кулак для отражения», – сказал он, передает ТАСС.

    По словам Золотова, бойцы ЧВК «Вагнер» смогли бы дойти до Москвы, но не смогли бы взять город. Он подчеркнул: понимание, что «Вагнер» не сможет победить, пришло, когда ЧВК дошла до Липецкой области.

    Глава Росгвардии добавил, что во время мятежа постоянно был на связи с президентом и министрами.

    Золотов также не исключил, что в подготовке военного мятежа были задействованы западные спецслужбы. «Они знали, как они говорили, за несколько недель до его начала. Надо сказать, из стана Пригожина тоже шли информационные вбросы …  о том, что готовится мятеж, что произойдет в период с 22-го по 25-е число», – заявил он.

    По словам главы Росгвардии, это свидетельствует о том, что все это было вызвано чьим-то подстрекательством. «Не исключаю, что там были работники спецслужб западных. … Видимо, подбили самого Пригожина на этот шаг, а может, его амбиции перехлестывали, так сказать, хотелось еще выше подняться», – сказал он.

    Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что в попытке мятежа ЧВК «Вагнер» несомненно присутствуют иностранное участие и поддержка.

    События с участием ЧВК «Вагнер», которые произошли в ночь с пятницы на субботу в России, признаны попыткой вооруженного мятежа. Президент Владимир Путин озвучил три возможных сценария для солдат и командиров группы «Вагнер».

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    Коментарии (79)
    Путин назвал потери ВСУ с начала контрнаступления
    		   
    27 июня 2023, 15:35
    Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    ВСУ потеряли с начала контрнаступления 259 танков, 780 бронемашин, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими Минобороны.

    «Сейчас только дали мне уточненные сведения. С 4 июня, то есть с момента начала так называемого контрнаступления, противник утратил 259 танков, бронемашин – 780», – приводит его слова ТАСС.

    Также Путин заявил, что ВСУ только на Ореховском направлении за последние семь дней потеряли 280 единиц техники. «Только на Ореховском направлении, которое противник считает главным направлением удара, и только за последние семь суток противник потерял 280 единиц техники, из них 41 танк и бронемашин – 102», – сказал он.

    Ранее на встрече Путин заявил, что государство полностью обеспечивало содержание группы «Вагнер».

    Коментарии (57)
    ВСУ применили химическое оружие против российских сил
    ВСУ ударили по позициям российских сил под Соледаром химическими боеприпасами
    		   
    27 июня 2023, 09:41
    Фото: Kostiantyn Liberov/AP/ТАСС
    Текст: Алина Власенко

    Украинские военные атаковали позиции российских военнослужащих в районе Соледара в ДНР, применив запрещенные химические боеприпасы, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, при детонации этих боеприпасов выделяется едкий дым, который вызывает жжение кожного покрова, а при вдыхании люди теряют сознание, передает ТАСС.

    Марочко со ссылкой на собственные источники на передовой отметил, что сейчас специалисты из войск радиационной, химической и биологической защиты России устанавливают примененный ВСУ тип отравляющего вещества.

    С начала 2023 года было зафиксировано уже несколько случаев применения ВСУ химического оружия. Так, в апреле украинские военные применили химическое оружие на Запорожском направлении при помощи беспилотника, тогда пострадал один военнослужащий.

    Коментарии (42)
    Российский борт вылетел в США для вывоза дипломатов
    Захарова: Российский борт летит в США для вывоза дипломатов
    		   
    27 июня 2023, 17:15
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    Спецборт направляется в США для того, чтобы забрать российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она пояснила, что борт будет вывозить российских дипломатов, которым власти США предписали покинуть страну в связи с завершением трехлетнего срока пребывания. Речь идет не о высылке, а об ограничениях в работе.

    Ранее сообщалось, что группа российских дипломатов должна будет покинуть США в начале 2023 года.

    Коментарии (15)
    Временного поверенного в делах Израиля вызвали в МИД из-за слов о Бандере
    		   
    27 июня 2023, 18:42
    Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Временного поверенного в делах Израиля в России Ронена Крауса пригласили в МИД после слов израильского посла на Украине Михаила Бродского о пособниках нацистов на Украине.

    Внимание Крауса обратили на публичные высказывания Бродского, в подаче которого «процесс обеления бывших пособников нацистов на Украине остановить невозможно и взаимодействие с украинскими властями не следует увязывать с темой героизации Степана Бандеры и его сторонников», сообщили в министерстве, передает ТАСС.

    Также дипломату напомнили, что Москва и Иерусалим немало поработали вместе, чтобы дать отпор попыткам переписывания истории и прославления приспешников нацистских карателей.

    Напомним, посол в Киеве заявил, что Израилю не нравятся Бандера и Шухевич, но «для большинства украинцев – это герои, которые боролись за независимость».

    Коментарии (34)
    Путин: Группу «Вагнер» содержало государство
    Путин заявил, что группу «Вагнер» содержало государство
    		  
    27 июня 2023, 15:21
    Фото: Эрик Романенко/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Государство обеспечивало полностью содержание группы «Вагнер», заявил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими Минобороны.

    «Хочу отметить и хочу, чтобы все знали об этом: содержание всей группы «Вагнер» полностью обеспечивалось государством», – цитирует Путина ТАСС.

    Он пояснил, что группа финансировалась за счет Минобороны, из государственного бюджета.

    Собственник группы, компания «Конкорд» за год получила от государства, поставляя продукты питания, 80 млрд рублей.

    С мая 2022 года Россия заплатила ЧВК «Вагнер» на денежное содержание и стимулирующие выплаты более 86 млрд рублей.

    События с участием ЧВК «Вагнер», которые произошли в ночь с пятницы на субботу в России, признаны попыткой вооруженного мятежа. Путин озвучивал три возможных сценария для солдат и командиров группы «Вагнер».

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    Коментарии (53)
    Кандидат в президенты США предложил ответ Вашингтона на ядерное оружие РФ в Белоруссии
    Кандидат в президенты США Кеннеди предложил вывезти ядерное оружие из нескольких стран Европы
    		   
    27 июня 2023, 20:57
    Фото: REUTERS
    Текст: Кристина Цыцура

    Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди – младший в ответ на заявление американских сенаторов, осуждающих размещение ядерного оружия в Белоруссии, призвал в качестве первого шага по деэскалации вывезти ядерное оружие США из Германии, Италии, Бельгии, Турции и Нидерландов.

    Пост с предложением политик опубликовал в Twitter (заблокирован в России – прим. ВЗГЛЯД). Он предложил заменить порочный круг эскалации миростроительством.

    В посте отмечается, что сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блументал приняли угрожающую России резолюцию из-за размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии. Кеннеди-младший согласился с тем, что Россия должна вывезти ядерное оружие из Белоруссии, но для начала Кеннеди предложил США сделать миролюбивый шаг и убрать американские ядерные заряды из Европы.

    Ранее сообщалось, что Белоруссия получила значительную часть ядерного оружия из России.

    Коментарии (16)
    США дали согласие на вывоз из страны российских дипломатов
    США дали согласие на вывоз из страны российских дипломатов чартерным рейсом

    27 июня 2023, 21:39

    Текст: Ольга Иванова

    Вашингтон разрешил вывезти из США чартерным рейсом российских дипломатических служащих, заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

    Он подчеркнул, что Вашингтон, в свою очередь, ожидает, что Россия также будет поддерживать открытыми транспортные каналы для американских дипломатов и грузов в отношении посольства в Москве, передает РИА «Новости».

    Ранее в МИД России сообщили, что спецборт направляется в США для того, чтобы забрать российских дипломатов, которым Вашингтон предписал покинуть страну из-за завершения трехлетнего срока пребывания.

    Коментарии (6)
    На Украине предложили переименовать город Запорожье
    		   
    27 июня 2023, 21:29
    Фото: AP/TASS
    Текст: Ольга Иванова

    На Украине город Запорожье предложили переименовать из-за несоответствия нормам украинского языка, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на Нацкомиссию по стандартам государственного языка на Украине.

    До 1921 года город носил название Александровск, Запорожьем его назвали так как город находится «за порогами», препятствовавшими судоходству до сооружения в 1932 году плотины Днепровской ГЭС, передает «Российская газета».

    Нынешнее название города, по мнению украинских чиновников, может «не соответствовать лексическим нормам украинского языка, в частности, касаться российской имперской политики».

    Для того, чтобы придумать новое название местным украинским властям отвели полгода.

    Ранее в Днепре (Днепропетровске) переименовали 36 улиц, названия которых связаны с Россией.

    Коментарии (38)
    Футболисты «Фенербахче» отказались ехать в Россию на матч с «Зенитом»
    		   
    27 июня 2023, 12:38
    Фото: Adam Davy/Reuters
    Текст: Елизавета Шишкова

    Несколько иностранных игроков турецкого «Фенербахче» отказались ехать в Санкт-Петербург на международный товарищеский турнир из-за политической ситуации, сообщает Fotospor.

    В числе отказавшихся от поездки в Россию – новичок команды, капитан сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко, передает «Газета.ru».

    Турнир в Санкт-Петербурге пройдет с 1 по 15 июля, в нем также должны принять участие сербская «Црвена Звезда» и азербайджанский «Нефтчи».

    В сентябре прошлого года фанаты турецкого «Фенербахче» пришли на матч с киевским «Динамо» с флагом России и в масках с лицом президента Владимира Путина.

    Коментарии (9)
    Путин: Погибшие во время мятежа летчики с честью выполнили свой долг
    		   
    27 июня 2023, 13:25
    Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости
    Текст: Елизавета Шишкова

    Летчики Минобороны, которые погибли при попытке вооруженного мятежа, с честью выполнили свой долг, заявил президент Владимир Путин.

    В ходе встречи с военными в Кремле глава государства предложил почтить минутой молчания память погибших во время мятежа летчиков, передает ТАСС.

    «Погибли наши боевые товарищи. Они не дрогнули и с честью выполнили приказ и свой воинский долг. Прошу почтить их память минутой молчания», – сказал он.

    Кроме того, Путин подчеркнул, что во время мятежа не пришлось снимать боевые подразделения из зоны СВО.

    «Части Минобороны, Росгвардейцы и сотрудники МВД и специальных служб обеспечили надежную работу важнейших центров управления, стратегических, в том числе оборонных объектов, безопасность приграничных регионов, прочность тыла наших Вооруженных сил всех боевых соединений, которые продолжали в это время героически вести борьбу на фронте. Нам не пришлось снимать боевых подразделений с зоны СВО», – добавил глава государства.

    Напомним, в ночь с пятницы на субботу в России произошли события с участием ЧВК «Вагнер», которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как отсутствие поддержки мятежа в российском обществе вынудило Пригожина отказаться от военной авантюры.

    Коментарии (54)
    Володин призвал выяснить, кто пытался выехать из России в минувшие выходные
    		   
    27 июня 2023, 14:46
    Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
    Текст: Елизавета Шишкова

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил главе комитета ГД по безопасности Василию Пискареву и правоохранителям выяснить, кто из людей, занимающих значимые должности, пытался вылететь из России в свете событий в прошлые выходные.

    Он подчеркнул, что оставление страны в сложное время должно быть наказуемо. По словам Володина, все осуждают этих людей, передает РИА «Новости».

    Вооруженный мятеж, произошедший в ночь на 24 июня, Володин назвал «маршем тщеславия». По мнению спикера ГД, если бы основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин думал о стране, он никогда бы «на этот поступок не решился».

    «Человек повел огромное количество вооруженных военных людей по мирным городам и селам для того, чтобы захватить власть. Поэтому мы с вами должны это понимать», – сказал Володин.

    Он добавил, что концепцию тщеславия и гордыни навязывает Запад.

    Глава Росгвардии Виктор Золотов заявлял, что бойцы ЧВК «Вагнер» быстро продвигались по территории России, так как основные силы для отражения их действий были сосредоточены у Москвы, взять столицу у них бы не вышло.

    Коментарии (36)
    Железнодорожные пути повредили в Крыму
    Глава Крыма Аксенов: Повреждены железнодорожные пути в Кировском районе, пострадавших нет
    		   
    27 июня 2023, 09:45
    Фото: Horst Galuschka/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Пути железной дороги в Кировском районе Крыма повреждены, ремонт потребует около восьми часов, обошлось без пострадавших, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

    В своем Telegram-канале он отметил, что на месте происшествия в Кировском районе работают профильные службы. Ремонтные работы ориентировочно займут от четырех до восьми часов.

    Как сообщили в Минтранспорта республики, из-за повреждения путей задерживаются четыре поезда – два поезда дальнего следования и два местных, передает РИА «Новости».

    «Организована перевозка пассажиров по мультимодальной схеме в двух направлениях: от станции Владиславовка до поселка городского типа Ленино и обратно», – уточняется в сообщении.

    Коментарии (36)
    В Венгрии назвали самоубийственный для европейской экономики шаг
    В Венгрии рассказали, чем обернется для ЕС отказ от связей с Китаем
    		  
    27 июня 2023, 19:17
    Фото: EPA/TASS
    Текст: Кристина Цыцура

    Евросоюз столкнется с серьезными проблемами, если будет придерживаться стратегии сворачивания экономических связей с КНР, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Сворачивание экономических отношений с Китаем обернется для властей Европы «горьким самоубийством европейской экономики», сообщает South China Morning Post, передает «Интерфакс».

    Отношения между Пекином и странами Европы будут зависеть от того, «готова ли Европа вновь обратиться к рациональности и здравому смыслу». Также глава МИД Венгрии высказался против восприятия Китая в качестве соперника Евросоюза.

    Также Сийярто одобрил мирные инициативы Китая по Украине.

    Коментарии (3)
    Минобороны: Тяжелая техника ЧВК «Вагнер» будет передана ВС России
    Минобороны: Тяжелая техника ЧВК «Вагнер» будет передана в подразделения ВС России
    		   
    27 июня 2023, 11:22
    Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Ведется подготовка к передаче тяжелой техники ЧВК «Вагнер» в распоряжение подразделений российских военных, сообщают в Минобороны.

    Согласно заявлению ведомства, активная подготовка к передаче техники уже ведется, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что бойцы из ЧВК «Вагнер» с учетом их заслуг на фронте не будут подвергаться преследованию. Те из них, кто не участвовал в «походе» Пригожина, смогут подписать контракты с Минобороны РФ.

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