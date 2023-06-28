Южная Корея обвинила россиянина в нарушении резолюций СБ ООН

МИД Южной Кореи объявил о вводе санкций против россиянина и его компаний за якобы произошедшее нарушение решений СБ ООН

МИД Республики Корея объявил о вводе санкций против двух физических лиц и двух организаций, среди которых гражданин России и компания из РФ, в связи с утверждениями, что они якобы способствовали обходу санкций Совета Безопасности ООН против КНДР.

В южнокорейском МИДе информировали, что правительство Республики Корея вводит санкции в отношении гражданина России Чхве Чхон Гона, который якобы нарушал санкции Совета Безопасности ООН и действовал в интересах Северной Кореи. Наряду с ним меры вводятся против двух компаний, которыми он владеет и которые использовал при якобы имевшем место нарушении санкций СБ ООН, а также против его северокорейского помощника, передает ТАСС.

Речь идет о российской компании «Эпсилон» и монгольской Hanne Ulaan. Отмечается, что Чхве Чхон Гон ранее был гражданином Республики Корея. Министерство указывает, что монгольская «подставная организация» была создана с целью обхода санкций и оказывала содействие КНДР в «незаконной финансовой деятельности».

Кроме того, Чхве Чхон Гон основал торговую компанию «Эпсилон» совместно с владивостокским представителем банка КНДР Со Меном, этот банк находится под санкциями Совбеза ООН.

Южнокорейские дипломаты добавили, что это девятый по счету пакет самостоятельных санкций республики с октября 2022 года. МИД также отметил, что впервые вводит ограничения против человека южнокорейского происхождения.

В феврале официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия глубоко разочарована решением Южной Кореи расширить антироссийские санкции.