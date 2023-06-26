|
|
Евродепутат обвинил Зеленского в продаже украинской земли
Евродепутат Уоллес заявил, что Зеленский распродает земли Украины, пока сограждане умирают в боях
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Пока украинские граждане умирают в боях, президент Украины Владимир Зеленский распродает государственные земли, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.
Уоллес заявил, что нанесенный Украине ущерб «огромен», Зеленский же воспользовался ситуацией, чтобы «заняться продажами». «За что умирают украинцы из рабочего класса?» – приводит слова Уоллеса РИА «Новости».
Как заявил евродепутат, «города и окружающие их земли давно украли местные олигархи, которые в сговоре с мировым финансовым капиталом». Свыше 3 млн га земли сельскохозяйственного назначения получили компании, которые находятся в «западных налоговых гаванях». При этом Зеленский «запретил оппозиционные партии, которые выступали против закона о продаже земель иностранным инвесторам», сказал Уоллес.
Напомним, до Зеленского ни один из прежних президентов Украины не мог или не хотел создать открытый рынок земли – еще в 2002 году, при Леониде Кучме, на продажу сельхозземель был введен мораторий, который затем несколько раз продлевался Верховной радой. Зеленскому же удалось решить вопрос меньше чем за два года после вступления на пост.
Рогов рассказал, почему ВСУ не воспользовались мятежом Пригожина
Рогов: Наши бойцы мужественно сдерживали фронт и переживали за ситуацию в тылу
|
|
Противник рассчитывал, что мятеж продлится в России не одни сутки, и он успеет перейти в широкомасштабное наступление. Однако его планам не суждено сбыться. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя обстановку на Запорожском направлении фронта.
«Во время попытки вооруженного мятежа я постоянно был на связи с ребятами на линии боевого соприкосновения на Запорожском направлении. Все они героически держались и переживали за то, что происходит в тылу, в «большой России», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Мы ведь прекрасно понимаем, как любые проблемы в тылу могут сказаться на фронте. Кроме того, бойцы и местные жители искренне переживали за свою Родину и боялись ее потерять. Причем я получал от них не просто слова поддержки, а целые видеоролики, чтобы я выложил их у себя в Telegram-канале. В общей сложности жители региона и военнослужащие прислали больше полутысячи видеозаписей и, конечно, все их опубликовать я не смог просто физически», – добавил он.
«Что касается обстановки на фронте, бои там были средней интенсивности. Противник не воспользовался ситуацией в первые сутки. Судя по всему, они надеялись, что мятеж не удастся подавить так быстро, и готовились к активной фазе своего контрнаступления в воскресенье – понедельник», – отметил собеседник.
«Вместе с тем на Запорожском направлении вчера началась перегруппировка подразделений ВСУ. По сути, они вскрыли свои позиции в тылу. Конечно, этим воспользовались наши артиллерия и ВКС, были нанесены удары по складам с оружием и боеприпасами, а также по местам расположения личного состава. Противник допустил оплошность, расслабившись и обрадовавшись нашим проблемам», – рассказал Рогов.
«Кроме того, в районе Гуляйполя уже появились первые группы военнослужащих ВСУ, которые готовились для основного удара контрнаступления. Это говорит о том, что резерв живой силы иссякает в обычных подразделениях противника и требуется пополнение», – заключил он.
Ранее стало известно, что российские военные отразили атаки противника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, уничтожив танки, броневики и живую силу. Об этом сообщил руководитель пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.
На Запорожском направлении гаубичной артиллерией нанесено поражение технике и живой силе противника. Уничтожен пикап с националистами в районе Новоданиловки, гаубица «Мста-Б» в районе Белогорья и американская гаубица М777 в районе Новоселовки, минометный расчет в районе Малой Токмачки.
Российские вертолеты уничтожили БМП, боевые бронированные машины и места скопления боевиков в районе Новоданиловки, а барражирующим боеприпасом «Ланцет» российские военные уничтожили САУ в районе Каменского. Чехов уточнил, что на участке Южно-Донецкого направления российские силы уничтожили свыше 50 украинских боевиков, а также семь боевых бронированных машин.
Накануне врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что обстановка в регионе остается стабильной, все службы продолжают работу в штатном режиме, рубежи надежно защищены российскими военными.
Напомним, в ночь на субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», около здания была выставлена бронетехника. Попытку мятежа осудили в российском обществе. К вечеру субботы ситуацию удалось урегулировать, глава ЧВК Евгений Пригожин принял решение развернуть свои колонны, вывести подразделения из Ростова-на-Дону и вернуть их в полевые лагеря.
Эксперт рассказал, как попытка мятежа повлияет на статус ЧВК
Эксперт Рожин: Необходимо разработать нормативную базу, регламентирующую деятельность ЧВК
|
|
ЧВК и добровольческие подразделения стали значимым инструментом государственной военной политики. Поэтому крайне важно разработать правовые основы их функционирования, государственного регулирования и контроля за их деятельностью. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Борис Рожин, комментируя сложившуюся в России ситуацию с ЧВК и добровольческими подразделениями.
«С моей точки зрения, когда речь идет о встраивании частных военных компаний в государственную систему, то сама их концепция не отбрасывается, но требует определенной доработки. Можно говорить, что сейчас перед государством стоит две самые главные задачи: с одной стороны, обезопасить себя от подобных мятежей в будущем, а с другой, дать социальные гарантии и выстроить систему обеспечения ЧВК и добровольцев», – сказал военный эксперт Борис Рожин.
«Сегодня проблема во многом заключается в том, что у нас до сих пор отсутствует правовое регулирование деятельности ЧВК. Вместе с тем, уже есть информация о том, что Государственная Дума планирует плотно заняться этим вопросом в рамках осенней сессии. Проект закона, конечно, предстоит доработать с учетом состоявшейся накануне попытки мятежа», – отметил он.
«Парламентариям необходимо будет определить права и обязанности ЧВК и добровольческих объединений. Все же прекрасно понимают, что это не просто частная лавочка. Все они так или иначе аффилированы с государством, снабжаются в том числе из ресурсов Министерства обороны боеприпасами, техникой, ГСМ», – рассуждает эксперт.
«Я глубоко убежден, что запрещать ЧВК и добровольческие подразделения в стране нельзя. Частные военные компании широко используются в Африке и других странах для того, чтобы обеспечивать российскую позицию и очерчивать зону нашего влияния. Кроме того, специальная военная операция дала большой подъем добровольческому движению и активизировала процессы их встраивания в систему обеспечения безопасности страны», – полагает Рожин.
«Можно констатировать, что такие объединения стали инструментом в руках государства, а значит, должен быть создан правовой режим их работы и обеспечен определенный контроль за их деятельностью. Частично эти процессы мы видим уже сейчас, на основе подписания частью личного состава контрактов с оборонным ведомством», – указал собеседник.
«Я думаю, когда заключенные вчера договоренности будут полностью выполнены, мы увидим постепенные изменения внутри действующих частных военных компаний и добровольческих подразделений, а также в части их взаимодействия с государством», – заключил он.
Вечером 24 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко, принял решение развернуть свои колонны, вывести подразделения из Ростова и вернуться в полевые лагеря. В Кремле сообщили, что дело в отношении Пригожина будет прекращено, сам он отправится в Белоруссию.
Напомним, штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью, около здания была выставлена бронетехника. В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. Попытку мятежа осудили в российском обществе.
Стоит отметить, что во время самого мятежа главы городов со всей России выступили в поддержку президента Владимира Путина. Так, мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов заявил, что Россия должна стоять единым фронтом в борьбе с врагом. Мэр Сургута Андрей Филатов заявил о необходимости сплотиться вокруг защиты Родины и вокруг главы государства.
Мэр Саратова Лада Мокроусова подчеркнула, что в тяжелое для страны время народ должен быть един. Глава Миасса Егор Ковальчук назвал разжигание внутренних конфликтов недопустимым. Мэр Иркутска Руслан Болотов подчеркнул, что разжигать конфликты среди патриотов немыслимо и недопустимо.
Также во время «марша» «Вагнера» представители НАТО провели неформальные переговоры с Минобороны РФ, заверив, что не имеют отношения к решению Пригожина, пишет La Repubblica. В переговорах приняли участие президент США Джо Байден и главы ведущих европейских государств и правительств, за исключением премьер-министра Италии Джорджи Мелони.
В свою очередь Михаил Подоляк – советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского – высказал разочарование решением основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина покинуть территорию штаба Южного военного округа и Ростов-на-Дону.
Подоляк на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) назвал выбор Пригожина «феноменальным». По мнению советника главы офиса президента Украины, основателю ЧВК якобы почти удалось «свести на нет» руководство России, «взять под контроль центральную власть», «дойти до Москвы». «И вдруг... отступаете», – указал он.
В США указали на «скандальный провал» украинского контрнаступления
American Greatness: «Скандальный провал» контрнаступления ВСУ послужит важным уроком для США
Потери Вооруженных сил Украины при контрнаступлении станут важным уроком для Вашингтона, считает обозреватель American Greatness Кристофер Роуч.
По словам обозревателя American Greatness, Киев при контрнаступлении потерял огромное количество людей и техники. Причиной этого, по мнению Роуча, стало то, что обученные специалистами Североатлантического альянса украинские военные «не очень хорошо себя показали» в бою. Кроме того, пишет журналист, украинцы не слишком умело используют поставленную Киеву технику.
Роуч подчеркивает, что «этот скандальный провал» станет хорошим уроком для Вашингтона и курсантов, изучающих военное дело, передает РИА «Новости».
Ранее отставной американский разведчик Скотт Риттер говорил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому, который по итогам контрнаступления получил лишь гибель украинских военных и уничтожение поставленной Западом техники, придется признать поражение.
Запад призвали принять исторический шаг России
Times: Запад должен принять исторический разворот России от Европы
Россия совершила исторический разворот от Европы, Западу придется адаптироваться к этому, пишут британские СМИ.
Обозреватель Макс Гастингс в статье для Times отметил, что экономика России «на удивление хорошо» держится в условиях санкционного давления, которое так и не смогло повлиять на политику Москвы, передает РИА «Новости».
При этом, констатировал Гастингс, оборонная промышленность Западной Европы и Британии оказалась в плачевном состоянии. После выхода из состава ЕС Лондон поставил амбициозный план по развитию страны, однако для реализации этой идеи не нашлось «никаких новых ресурсов», посетовал автор публикации.
Страны Европы, по оценке журналиста, оказались уязвимы в нынешней ситуации, им следует укреплять свои вооруженные силы.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала, каким образом российской экономике удается демонстрировать устойчивость к внешним шокам и способность развиваться вне зависимости от внешних обстоятельств.
Пьяные контрразведчики избили генерала СБУ в Ужгороде
Пьяные контрразведчики избили генерала СБУ в ресторане в Ужгороде
Начальник Мукачевского отдела контрразведки Службы безопасности Украины Андрей Панарин и его пьяные подчиненные избили генерала и бывшего ректора Академии СБУ Виктора Микулина, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в пятницу в ужгородском ресторане «Три туза», где начальник отдела контрразведки СБУ Андрей Панарин отдыхал вместе с подчиненными. В это же время в заведении находился генерал Микулин, проводивший встречу с помощником депутата от правящей партии «Слуга народа» Людмилы Марченко Руманом Вайэлем и представителями международной европейской организации, пишет «Страна.ua».
Микулин сделал замечание представителям контрразведки СБУ, которые слишком шумели. Те в ответ сразу накинулись на Микулина, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Избив Микулина на месте, группа контрразведчиков вывезла его в лес, где пострадавшего еще раз избили и отобрали у него мобильный телефон. В полицию о случившемся сообщил Вайэль, который смог убежать из ресторана во время драки.
Контрразведчики задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», передает ТАСС.
Киев обвинил Израиль в «тесном сотрудничестве» с Россией
Киев раскритиковал правительство Израиля, которое выбрало путь тесного сотрудничества с Россией
|
|
Власти Израиля встали на путь тесного сотрудничества с Россией и заняли пророссийскую позицию, Киев сожалеет об этом, заявило украинское посольство в еврейском государстве.
В частности, дипломаты пришли к выводу, что израильское правительство «сделало выбор в пользу пути тесного сотрудничества» с Россией. По мнению украинской стороны, об этом свидетельствует ряд довольно противоречивых событий, произошедших в первой половине 2023 года и совпавших с почти полным отсутствием израильской гуманитарной поддержки Украины, передает ТАСС.
К таким «противоречивым событиям» Киев отнес, в частности, «бесплодный визит» главы МИД Израиля Эли Коэна на Украину в феврале, а также серию интервью премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Так, в интервью газете The Jerusalem Post 22 июня Нетаньяху заявил, что Израиль не станет передавать Киеву вооружения, поскольку опасается того, что оно попадет в руки Ирана и будет использовано против Израиля. В том же интервью Нетаньяху сообщил, что Израиль уже видит у своих границ западное противотанковое вооружение, изначально поставленное Киеву.
«Все соответствующие заявления израильского премьер-министра были нацелены на оправдание полного бездействия Израиля в оказании Украине оборонительной помощи за последние полтора года. Изначально аргументы выстраивались вокруг особых отношений Израиля с Россией в Сирии и хрупкого положения еврейского населения в России. Вместе с тем в последнем интервью появились полностью вымышленные и спекулятивные утверждения, предполагающие передачу западного вооружения из Украины сирийскому и иранскому режимам», – заявили в посольстве Украины.
Таким образом, подчеркнули дипломаты, Израиль активно налаживает отношения с Москвой. «Так называемый нейтралитет израильского правительства считается четкой пророссийской позицией. … Мы призываем израильское правительство изменить свою позицию и поддержать Украину оборонительными средствами. … Мы ожидаем от Израиля, что он встанет на правильную сторону истории», – заключили в посольстве.
Глава израильского МИД Эли Коэн в ответ на заявление украинского посольства, заявил, что Израиль относительно конфликта на Украине находится «на правильной стороне истории» и поддерживает Киев, оказывая ему гуманитарную помощь.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что появление переданного Киеву западного оружия у границ Израиля и его возможное использование против Тель-Авива является весьма актуальной угрозой.
Блинкен признал трудности Украины в контрнаступлении
Блинкен признал, что ВСУ сталкиваются с трудностями при попытках контрнаступления
Киев сталкивается с некоторыми трудностями при проведении контрнаступления, но несмотря на это украинские войска продолжают продвигаться, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Как указал Блинкен CNN, контрнаступление может продлиться несколько «недель или даже месяцев». По его словам, у ВСУ есть то, что необходимо для того, чтобы оно завершилось успехом, оно, конечно, трудное, поскольку там непростая местность, передает ТАСС.
Он добавил, что ВС РФ в последние месяцы организовали работу, но украинское контрнаступление продвигается. По его мнению, произошедшее с ЧВК «Вагнер» помогает Украине и создает некое преимущество, которое Киеву необходимо использовать.
В субботу в Минобороны сообщили, что ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления на Южно-Донецком, Запорожском, Донецком и Краснолиманском направлениях.
В Киеве заявили о желании провести «саммит мира» на Украине
Глава офиса Зеленского заявил о желании Киева провести «саммит мира» на Украине
Киев хотел бы провести так называемый глобальный «саммит мира» на Украине, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
Как сообщил Ермак, в Копенгагене 24-25 июня прошла встреча, в которой приняли участие помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. Кроме них в мероприятии участвовали советники по национальной безопасности и политические советники из Бразилии, Великобритании, Дании, ЕС, Италии, Индии, Канады, Германии, Южной Африки, Саудовской Аравии, США, Турции, Украины, Франции и Японии.
Основной темой стало обсуждение украинской «формулы мира», стороны договорились продолжать данный формат консультаций, передает РИА «Новости».
Также Ермак сообщил, что предложил площадки для проведения глобального саммита мира. «Первой я предложил Украину как наиболее желанный для нас вариант», – написал Ермак в Telegram.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский также говорил об организации саммита, на котором будет обсуждаться предложенный им мирный план. Киев хочет, чтобы встреча охватила как можно больше стран.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Так, президент Владимир Путин, говоря об африканской инициативе по урегулированию украинского кризиса, говорил, что российская сторона готова к конструктивному диалогу со всеми, кто хочет установить мир на принципах справедливости.
Посла Украины решили вызвать в МИД Израиля
Украинского посла Корнейчука решили вызвать в израильский МИД в связи с «неприемлемыми» заявлениями Киева
|
|
Посла Украины в Тель-Авиве Евгения Корнейчука вызовут в израильский МИД, сообщили в израильском ведомстве после того, как украинское посольство обвинило Израиль в «тесном сотрудничестве» с Россией.
В воскресенье министр иностранных дел Израиля Эли Коэн также сообщил, что украинский посол будет вызван в МИД. Коэн счел заявление украинской стороны «резким и неприемлемым», передает РИА «Новости».
Jerusalem Post пишет, что украинскому дипломату, как ожидается, будет выражен протест, передает ТАСС.
Напомним, украинское посольство в еврейском государстве заявило, что Израиль «сделал выбор в пользу пути тесного сотрудничества» с Россией. Украина обвинила Израиль в «полном бездействий» в вопросе оказания Киеву «оборонительной помощи».
Коэн ответил, что «не намерен опускаться до этого дискурса», передает РБК.
По его словам, Израиль относительно конфликта на Украине находится «на правильной стороне истории» и поддерживает Киев, оказывая Украине гуманитарную помощь. Киев утверждает, что израильская гуманитарная помощь «практически отсутствует».
Аварийное отключение света произошло в Киеве
Несколько районов Киева остались без электричества
Аварийные отключения электричества происходят в Киеве в воскресенье днем, сообщила энергетическая компания «ДТЭК», не уточняя причину.
«Внимание! Аварийные отключения света в Киеве», – говорится в сообщении компании, передает ТАСС.
В частности, без электричества остались Шевченковский, Соломенский, Святошинский, Голосеевский, Дарницкий и Днепровский районы города.
По данным энергетиков, восстановление подачи электроэнергии планируется в течение трех часов.
Французы раскритиковали Макрона за требование к России начать переговоры с Украиной
Французам не понравилось заявление Макрона о требовании к России вести переговоры с Киевом
Читателям французской газеты Le Figaro не понравилось заявление президента Франции Эммануэля Макрона в интервью CNN о том, что цель украинского контрнаступления заключается в том, чтобы заставить Россию пойти на уступки и вернуться за стол переговоров.
«Чтобы вести переговоры, вы должны уже сидеть за столом переговоров, а вы каждый день лишь подливаете масло в огонь», – написал один из комментаторов, назвав происходящее безумием.
Другой комментатор указал на неудачи украинских сил в ходе контрнаступления, и предположил, что при таком раскладе о переговорах следует подумать Киеву, а не Москве, передает РИА «Новости».
Еще одни пользователь Сети напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, и диалог не хочет вести именно Киев. «Макрон ничего не понял, это украинцев надо подтолкнуть к переговорам», – написал он.
«Пусть пытается уладить конфликт, а не выступать против России», – заключили читатели, говоря о Макроне.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Так, президент Владимир Путин, говоря об африканской инициативе по урегулированию украинского кризиса, говорил, что российская сторона готова к конструктивному диалогу со всеми, кто хочет установить мир на принципах справедливости.
КГБ рассказал о подготовке на Украине террористов для вторжения в Белоруссию
Замглавы следственного управления КГБ Бычек заявил о подготовке на Украине террористов для вторжения в Белоруссию
|
|
В Польше, Литве и на Украине готовят террористов для вооруженного вторжения на территорию Белоруссии, заявил замглавы следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек.
Бычек сообщил, что его ведомство следит за «такими террористическими проявлениями». По его словам, в Белоруссии «к этим вызовам готовы». Он заверил. что «у беглых террористов и стоящего за их спиной коллективного Запада шансов нет», Белоруссия способна своевременно «нейтрализовать угрозу», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Беларусь 1».
Как сообщили в КГБ, боевиков готовят на базе спецподразделений и вооруженных формирований: «В Польше – это «Гром», в Литве – Союз стрелков Литвы, на Украине – СБУ и подразделения украинской военной разведки». После такой подготовки идет «обкатка» в боях на Украине, а затем боевики становятся инструкторами, готовят теракты и разрабатывают планы вторжения в Белоруссию. Бычек сказал, что личности сотрудников спецслужб, которые готовят террористов, известны, как и фонды их финансирования.
Напомним, британские СМИ сообщали, что в Польше проходят боевую подготовку белорусские боевики, которые собираются предпринять попытку свержения президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Глава МО Украины обсудил контрнаступление с главой Пентагона
Министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter (соцсеть заблокирована в России) рассказал, что обсудил с шефом Пентагона Ллойдом Остином украинское наступление.
Он рассказал, что в ходе телефонного разговора они также обсудили следующие шаги по укреплению наших сил обороны. Кроме того, стороны обсудили попытку мятежа в России, передает РИА «Новости».
В субботу в Минобороны России сообщили, что ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления на Южно-Донецком, Запорожском, Донецком и Краснолиманском направлениях.
Минобороны: Российские силы отразили 10 атак ВСУ в районе Артемовска
Минобороны: Российские силы отразили 10 атак ВСУ под Артемовском, еще четыре – под Авдеевкой, Марьинкой и Первомайским
Российские военные за последние сутки отразили четыре атаки украинских сил в районе Авдеевки, Марьинки, Первомайского, а также 10 атак в районе Артемовска, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В течение суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях», – говорится в Telegram Минобороны.
Так, на Донецком направлении в районе Артемовска подразделения Южной группировки войск отразили 10 атак ВСУ в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Курдюмовка, Ягодное, Зализнянское и Дубово-Василевка. Еще четыре атаки украинских войск отражены в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Марьинка и Первомайское. Потери ВСУ составили до 430 военнослужащих, 11 боевых машин пехоты, семь автомобилей, три пикапа и гаубица Д-30. Кроме того, в районе Авдеевки уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.
На Краснолиманском направлении группировкой войск «Центр» отражены четыре атаки в районах населенных пунктов Ямполовка, Кармазиновка и Червоная Диброва. Авиация и артиллерия нанесли поражение подразделениям 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 15-го полка нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва и Кузьмино.
Одновременно в районе Серебрянского лесничества пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.
Всего за сутки на данном направлении уничтожено до 130 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30. Сдались в плен трое украинских военнослужащих.
На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» были отражены две атаки 128-й бригады территориальной обороны в направлении населенного пункта Приютное Запорожской области. Кроме того, на Запорожском направлении российскими войсками отражена атака подразделений 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.
Потери ВСУ на Запорожском и Южно-Донецком направлениях за последние сутки составили более 170 военнослужащих. Кроме того, уничтожены один танк, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы «Мста-Б», две гаубицы Д-20, а также одна Д-30. В районе населенного пункта Кушугум Запорожской области также уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.
Тем временем Западная группировка войск за сутки уничтожила до 25 украинских военнослужащих и два пикапа на Купянском направлении в районах населенных пунктов Красное Первое, Новомлынск, Котляровка и Масютовка Харьковской области.
На Херсонском направлении уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также американская артиллерийская система М777. Также в районе населенного пункта Казацкое Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны ВСУ.
Также средства ПВО России перехватили тактическую ракету «Точка-У» и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS ВСУ. Кроме того, уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Коломыйчиха ЛНР, Соледар, Бахмутское и Новопетриковка ДНР.
Склад поставлявшего оружие Украине бизнесмена повторно сгорел в Болгарии
Принадлежащий бизнесмену Гебреву склад боеприпасов повторно сгорел в Болгарии
Второй за год пожар произошел на складе боеприпасов в болгарском Карнобате, который принадлежит предпринимателю Эмилиану Гебреву, поставлявшему вооружение на Украину в разгар конфликта в Донбасса в 2014 году, сообщает радиостанция BNR.
Пожару предшествовала серия взрывов. Пострадавших в результате инцидента нет, но склад полностью сгорел. Расследованием занимается агентство национальной безопасности Болгарии, передает РИА «Новости».
Первый пожар произошел в июле 2022 года. Тогда Гебрев обвинил ГРУ в уничтожении своего хранилища. Теперь же, по его словам, пока неясно, есть ли связь между двумя пожарами.
Ранее Гебрев признавал, что поставлял вооружение на Украину в разгар конфликта в Донбассе в 2014 году, а также подтвердил, что хранил боеприпасы на складах в чешском Врбетице. В 2021 году Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на этом складе.