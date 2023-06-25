Политолог Наталья Линдигрин: По мере развития ситуации Пригожин только терял сторонников

Политолог Наталья Линдигрин: «Пригожинцы» оказались замечены в фальсификациях

Евгений Пригожин оказался в изоляции, в том числе из-за своих фальсификаций. А поддержка его действий президентом Украины Владимиром Зеленским окончательно дала понять, кто пытался извлечь выгоду от мятежа ЧВК «Вагнер», сказала газете ВЗГЛЯД политолог Наталья Линдигрин.

«Пригожин, среди прочего, проиграл информационную войну и оказался в изоляции. Вагнеровцы сами вчера признавались, что не знали истинной цели этой поездки. А узнав, отказывались от участия. По мере развития ситуации Пригожин только терял сторонников, от причастности к мятежу дистанцировались как нынешние, так и бывшие бойцы его ЧВК», – отметила Наталья Линдигрин, гендиректор АНО Институт региональных проблем.

«Не прибавляло Пригожину сторонников и разоблачение его видео про якобы нанесенные авиаудары по расположению ЧВК. А уж когда его действия поддержал Зеленский, думаю, всем, даже самым преданным его бойцам, стало понятно, на чьи интересы на самом деле работает этот поход», – напомнила собеседница.

«Кстати, в это же время демонстрация поддержки и единения вокруг президента страны буквально зашкаливали – это явствовало из соцсетей и комментариев простых граждан в Интернете. Также в поддержку власти выступили политические партии, главы регионов, общественники, депутаты, культурные деятели», – напомнила аналитик.

«Если говорить о том, на каком расстоянии от Москвы остановились военизированные отряды, то, думаю, надо опять вспомнить о фальсификациях, в которых уже были замечены «пригожинцы». Поэтому сейчас любая информация, исходящая от них, не вызывает доверия. В том числе и о том, что они были якобы в 200 км от Москвы», – заметила эксперт.

«История России знает не одну гражданскую войну, и их последствия всегда были трагическими. Считаю, что у нас в генах жесткое неприятие братоубийства и всяческих мятежей. Истинный патриот и гражданин своей страны, осознающий, каким может быть результат таких действий, никогда на это не решится и не поддержит», – указала она.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выпустил ролик, на котором были показаны якобы последствия ракетно-бомбовых авиаударов ВС РФ по «тыловым лагерям» его подразделения. Эти обвинения, в частности, были использованы им как предлог для организации военного мятежа. Центр общественных связей ФСБ сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ударах по частям «вагнеровцев» не соответствует действительности и является провокацией.

Отсутствие поддержки мятежа со стороны российского общества вынудило Пригожина отказаться от военной авантюры. Между ним и властями РФ при посредничестве официального Минска достигнута договоренность, что ЧВК «Вагнер» уйдет в свои полевые лагеря, а сам Пригожин уедет в Белоруссию (и это лично гарантировал президент России).



Кроме того, бойцы из ЧВК «Вагнер» с учетом их заслуг на фронте не будут подвергаться преследованию, а те из них, кто не участвовал в «походе» Пригожина, смогут подписать контракты с Минобороны РФ.