В Москве 26 июня решили оставить нерабочим днем

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24 июня, суббота  |  Последнее обновление — 21:50  |  vz.ru
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Эксперимент над турецкой экономикой окончен

В Турции начали бороться с высокой инфляцией Abdurrahman Antakyalli/Keystone Press Agency/Global Look Press
Турецкий регулятор впервые за два года поднял ставку. Это означает, что Эрдоган закончил двухлетний экономический эксперимент, который вызывал недоумение у экономистов. Впрочем, так называемая эрдоганомика принесла Турции не только десятизначную инфляцию и девальвацию лиры, но и свои положительные плоды. Что ждет столь значимого торгового партнера России в Европе? Подробности...
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Путин выступил с обращением к гражданам России

кадр из видео
Президент России Владимир Путин в обращении призвал граждан России отбросить распри в период спецоперации, заявив, что судьба страны в данный момент требует единения всех сил. Подробности...
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Контрактники усилили армию и экономику России

По мнению экспертов, контрактники стали лучшей частью российского общества Николай Хижняк/РИА Новости
Вооруженные силы ежесуточно увеличиваются на полк за счет желающих служить по контракту. О масштабном притоке добровольцев в ряды ВС РФ заявил министр обороны Сергей Шойгу. Таким образом, как считают эксперты, России удалось избежать масштабной мобилизации, которая навредила бы экономике страны. Какие еще преимущества для страны дает активная кампания по набору добровольцев? Подробности...
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Африка и Россия преподали Макрону урок

Президент Рамафоса не будет рад видеть президента Макрона LUDOVIC MARIN/EPA/ТАСС
«Для Франции это выглядит как унижение». Такими словами политологи оценили реакцию ЮАР на категорическое заявление России: Москва не желает видеть Макрона на ближайшем саммите БРИКС в Южной Африке. Претория дала понять, что пойдет навстречу желанию Москвы, а президент Франции, который напрашивался на этот визит, получил политическую пощечину. Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Мятеж – 100% зло

Владимир Мединский
Владимир Мединский, помощник президента РФ, доктор исторических наук
Никакие декларируемые «благие» цели – не оправдание, мятеж – 100% зло. Мятеж лишь ухудшает жизнь страны и людей. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Пригожин заражен бонапартизмом

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Ради чего Пригожину на самом деле нужно было класть жизни «вагнеровцев» в Артемовске? Ради победы России или ради завоевания авторитета, который позволил бы ему выйти в Наполеоны? Сам же Пригожин за одну ночь поставил под вопрос подвиг своих ребят. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Штык, обращенный внутрь, страшнее нападения врага

Евгений Примаков
Евгений Примаков, руководитель Россотрудничества
Позволить вагнерам взять власть – равно Гражданской войне, ровно так же уничтожить вагнеров – равно гражданской войне. Но попытка мятежа уже состоялась, колесо завертелось: такое уже нельзя «развидеть обратно» и посчитать, что «ничего не было», как и убитых в этом противостоянии. Подробности...
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Батискаф «Титан» потонул из-за расизма

Обсуждение: 5 комментариев

Перед носом Макрона захлопнули дверь

Толпа желающих у дверей БРИКС

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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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В Москве запустили круглогодичные речные электротрамвайчики

В Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин участвовали в церемонии запуска
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Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Премия 1 миллион рублей за уничтоженный танк «Леопард» – это:
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  • Нет, нужно запускать новые

  • Затрудняюсь ответить
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Лукашенко сообщил Путину о достигнутой договоренности с Пригожиным
    Бойцы ЧВК «Вагнер» начали готовиться к отходу от штаба ЮВО в Ростове-на-Дону Медведев не исключил участия иностранных специалистов в подготовке мятежа Участки автотрасс в Липецкой области специально повредили для остановки проезда техники Байден обсудил с Макроном, Шольцем и Сунаком ситуацию в России
    Москва предостерегла Запад от намеков на возможное использование ситуации в России Эрдоган заявил о готовности Турции содействовать разрешению ситуации в России Захарова призвала запомнить фразу Кулебы РВИО указало на преимущества современной России по сравнению с событиями 1917 года
    В Москве 26 июня решили оставить нерабочим днем У штаба ЮВО в Ростове-на-Дону прозвучали около пяти выстрелов Несколько мужчин устроили драку у штаба Южного военного округа Военные корреспонденты и эксперты оценили действия Пригожина

    Главная тема


    Глава МИД Украины обрадовался мятежу в России

    «приемлемый вариант»


    Пригожин принял предложение Лукашенко о шагах по деэскалации

    «позывной «Али»


    Командир «ШтормZ» описал ситуацию на запорожском направлении после мятежа ЧВК «Вагнер»

    «планы командования»


    Ходаковский рассказал об обмане Пригожиным рядовых бойцов ЧВК «Вагнер»

    Видео

    причины трагедии


    Гибель «Титана» несет важный урок для человечества

    запугивание и санкции


    Америка решила перевербовать сторонников России

    всеобщая мобилизация


    Куда отправят воевать мобилизованных киевлян

    специальный репортаж


    «Помогаем всем». Потоп сделал Херсонскую область ближе к России

    политическая пощечина


    Африка и Россия преподали Макрону урок

    Релоканты


    Максим Соколов: Уехав за границы, поэты замолчали

    Священная война


    Дмитрий Орехов: Почему Гитлер напал на Советский Союз

    Два народа


    Сергей Худиев: …Но есть и другая Америка

    карикатура


    Зеленский посылает на убой свой последний резерв

    В Москве 26 июня решили оставить нерабочим днем

    Мэрия: В Москве 26 июня остается нерабочим днем

    24 июня 2023, 21:29

    Текст: Вера Басилая

    Объявленное ранее решение о нерабочем дне 26 июня остается в силе, сообщила пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.

    По ее словам, в рамках озвученной Собяниным информации понедельник останется нерабочим днем, передает ТАСС.

    Ранее мэр Москвы Собянин объявил 26 июня нерабочим днем. Исключение – органы власти и предприятия непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб.

    В США отреагировали на ситуацию с заявлениями Пригожина
    CNN: Власти США внимательно следят за ситуацией в России после заявлений Пригожина
    		   
    24 июня 2023, 02:48
    Текст: Ольга Никитина

    Американские власти внимательно следят за ситуацией в России после заявлений основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, ставшего фигурантом уголовного дела о призыве к вооруженному мятежу.

    Неназванные представители администрации США заявили CNN, что последние заявления Пригожина – «это больше, чем его обычная риторика».

    «Мы следим за ситуацией и будем консультироваться с союзниками и партнерами о ходе развития событий», – передает ТАСС слова пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Адама Ходжи.

    Также CNN сообщает, что о ситуации с заявлениями Пригожина проинформирован президент США Джо Байден.

    Напомним, Минобороны опровергло сообщения о якобы нанесении ВС РФ удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер».

    ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Бойцов ЧВК призвали не выполнять его преступные и предательские приказы.

    В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.

    Коментарии (67)
    Первый канал назвал постановкой видео о якобы обстреле ЧВК «Вагнер»
    Первый канал в спецвыпуске о Пригожине назвал постановкой видео о якобы обстреле «вагнеровцев»
    		   
    24 июня 2023, 02:07
    Фото: кадр Первого канала
    Текст: Ольга Никитина

    Видео якобы произошедшего удара по позициям ЧВК «Вагнер» является постановочным, заявила ведущая Первого канала в эфире специального выпуска новостей.

    Ведущая Первого канала Екатерина Андреева подчеркнула, что опубликованная в Сети видеозапись является очевидной постановкой. Она сослалась в том числе на расследования автора Telegram-канала «Рыбарь», передает ТАСС.

    Отсутствие других видеосвидетельств, подчеркнула телеведущая, является еще одним подтверждением того, что запись – постановка.

    Ранее Минобороны опровергло сообщения о якобы нанесении ВС РФ удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». В отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. ФСБ России призвала бойцов ЧВК не выполнять его преступные приказы.

    В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.

    Коментарии (89)
    Военкоры объяснили взрыв у штаба ЮВО в Ростове-на-Дону
    Военкоры: Взрыв у штаба ЮВО в Ростове-на-Дону оказался пакетом для разгона толпы
    		   
    24 июня 2023, 14:16
    Текст: Вера Басилая

    Взрыв в Ростове-на-Дону оказался взрывпакетом для разгона толпы у штаба ЮВО, сообщили военкоры.

    По данным военкора RT Романа Косарева, у штаба ЮВО в Ростове-на-Дону прогремел взрыв. Жители города бросились бежать от места ЧП.

    Между тем, в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» сообщается, что силы ЧВК потребовали от мирных жителей отойти на 2 км от места оцепленного ими штаба. Взрыв, прогремевший возле штаба ЮВО, был взрывпакетом для разгона толпы, сообщили военкоры.

    По словам Косарева, на въезде в город установлены блокпосты, вероятно, их установил ЧВК «Вагнер», предположил военкор.

    Напомним, штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью, около здания стоит бронетехника. В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. В ФСБ призвали бойцов не выполнять приказы Пригожина.

    Коментарии (34)
    Военные корреспонденты и эксперты оценили действия Пригожина
    		   
    24 июня 2023, 15:06
    Фото: Эрик Романенко/ТАСС

    Удар в спину остается ударом в спину, несмотря на причины его побудившие, использование недостатков армии, как оправдания для вооруженного мятежа является государственной изменой и работой на врага, заявили военкоры и эксперты.

    Военкор Евгений Поддубный написал в Telegram-канале, что мятеж – не «поход справедливости», а классическая попытка военного переворота, под популистскими лозунгами.

    «Сейчас нет стороны Пригожина или Шойгу. Есть попытка вооруженного свержения действующей власти. И сторона может быть только одна – законно избранная власть», – считает военкор.

    Александр Руденко задал вопрос, если из-за действий ЧВК «Вагнер» противник «попрет» по всем направлениям и эта попытка окажется удачной, то кого будет обвинять Пригожин.

    «Может быть, вначале надо было решить проблему с внешним врагом, а потом решать уже насущные проблемы?» – спросил военкор.

    Семен Пегов считает, что удар в спину остается ударом в спину, несмотря на причину, послужившую импульсом.

    «Ну и если считаешь себя в первую очередь солдатом – то прямой приказ Верховного Главнокомандующего является единственным, что не требует обсуждения в тот момент, когда идет контрнаступление врага», – подчеркнул военкор.

    «Все предельно просто. Речь сейчас идет на самом деле не о том, что один ли генерал или чиновник плох, другой ли. Мятеж, это когда речь идет о сохранении России как таковой. У страны есть Верховный главнокомандующий. Он все сказал», – заявил Андрей Медведев.

    По словам Ильи Крамника, все недостатки и проблемы вооруженных сил мешают нормальному развитию страны, укреплению ее безопасности и обороноспособности, усложняют жизнь и работу гражданам страны.

    «Использование этих недостатков как оправдания для вооруженного мятежа является государственной изменой и работой на врага», – считает эксперт.

    Ранее военкор «Комсомольской правды», член СПЧ Александр Коц заявил, что действия мятежников показывают, что у них есть четкий план действий, который готовился не одну неделю.

    Коментарии (50)
    Политолог: Мятеж Пригожина будет подавлен
    Политолог Баширов: Своими действиями Пригожин разрушает Россию
    		   
    24 июня 2023, 13:28
    Фото: Эрик Романенко/ТАСС
    Текст: Андрей Резчиков

    Мятеж Пригожина – это антироссийское действие, которое на руку нашим врагам, сила России – в единстве народов, разных родов войск, мятеж надо подавлять, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Так он отреагировал на действия руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который поднял военный мятеж.

    «Президент очень четко расставил акценты – это мятеж, это удар в спину России. Вместо того чтобы воевать за Россию, они разрушают Россию. Сила России – в единстве разных народов, разных родов войск в конце концов, в том числе тех, которых мы называем ЧВК», – считает Марат Баширов, политолог, профессор ВШЭ.

    Эксперт подчеркивает, что мятеж Пригожина – это антироссийское действие, «которое на руку нашим врагам, и они сейчас будут использовать это». «Слава богу, что этот мятеж случился не в первые дни того, что называют контрнаступлением вооруженных сил Украины, а сейчас, когда мы отбили уже очень многие атаки, иначе вообще был бы ужас – один фронт спереди, а другой со спины», – считает Баширов.

    По его словам, мятеж надо подавлять. «Очевидно, это будет сделано в ближайшее время. Но большинство тех людей, которые оказались в составе групп, захватывающих органы власти РФ, не знали, куда их везут. Они сидели в казармах, а затем им поступил приказ брать оружие, грузиться в машину и куда-то ехать. Вот этим людям надо дать возможность выйти, не совершать этого преступления. Как правильно было сказано, эти люди были введены в заблуждение, президент обозначил это очень четко», – пояснил Баширов.

    Ранее в субботу президент России Владимир Путин назвал сложной ситуацию в Ростове-на-Дону из-за угрозы вооруженного мятежа, который поднял владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Глава государства пообещал сделать все, чтобы отстоять страну.

    Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по ст. 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа.

    Коментарии (70)
    Военкор: Подготовка к мятежу шла явно не одну неделю
    Военкор Коц: Мятежники действуют по подготовленному не одну неделю плану
    		   
    24 июня 2023, 14:40
    Фото: Эрик Романенко/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Действия сторонников Пригожина показывают, что у них есть четкий план действий, который готовился не одну неделю, заявил военкор «Комсомольской правды», член СПЧ Александр Коц.

    Военкор написал в своем Telegram-канале, что не верит, что детонатором ситуации с «пригожинцами» стал ракетный обстрел их тыловых лагерей.

    Коц считает, что видео «последствия обстрела» постановочное, что «видно невооруженным глазом».

    «Последствий ракетного удара на нем нет», – пишет военкор.

    Он подчеркнул, что мятежники действуют по четкому плану с распределением всех ролей и типов вооружений, который явно готовился не за час после «ракетного удара».

    Напомним, штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью, около здания стоит бронетехника. В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. В ФСБ призвали бойцов не выполнять приказы Пригожина.

    Президент России Владимир Путин в обращении призвал граждан России отбросить распри в период спецоперации, заявив, что судьба страны в данный момент требует единения всех сил.

    Коментарии (20)
    Кабанов: То, что сейчас происходит с ЧВК Вагнер, это самый опасный сценарий
    		   
    24 июня 2023, 10:59
    Фото: Эрик Романенко/ТАСС

    Самым опасным и недопустимым сценарием развития событий назвал председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов происходящее с ЧВК Вагнер.

    «То, что сейчас происходит с ЧВК Вагнер, – это самый опасный и недопустимый сценарий развития событий. Патриоты России сегодня должны быть в едином ударном кулаке. Никак иначе», – написал председатель Национального антикоррупционного комитета, член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов в своем Telegram-канале.

    «Разбираться внутри с различными сволочами надо, но не так, – заметил он. – Враг у границы! Нельзя давать нашим врагам даже малейших поводов для радости».

    Напомним, ранее в экстренном обращении к гражданам президент Владимир Путин охарактеризовал происходящее, как измена и предательство своей страны. Он пообещал, что действия против мятежников будут жесткими.

    Коментарии (52)
    Ростовчане начали интересоваться у бойцов «Вагнера», почему те не на фронте
    		  
    24 июня 2023, 13:42
    Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    Возле штаба Южного военного округа в Ростове, который оцепили бойцы «Вагнера», собрались местные жители, который задают вопросы вооруженным людям о происходящем.

    Ростовчане интересуются, что те здесь делают и почему не на фронте, один из бойцов ЧВК заявил в ответ о проводящихся учениях, передает РИА «Новости».

    На пересечении Буденновского проспекта и Пушкинской улицы дежурит военная техника, обстановка спокойная. Автомобильное движение заблокировано, но пешеходов пропускают. Все близлежащие магазины, кафе и ларьки закрыты.

    Напомним, штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью, около здания стоит бронетехника. В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. В ФСБ призвали бойцов не выполнять приказы Пригожина.

    Коментарии (75)
    Военкор: Оценивая отношения ЧВК «Вагнер» и Минобороны, следует опасаться провокаций
    Военкор Котенок: Оценивая отношения ЧВК «Вагнер» и Минобороны, следует опасаться провокаций

    24 июня 2023, 00:32

    Текст: Ольга Никитина

    Вбросы, авторы которых пытаются выдать события за столкновение ЧВК «Вагнер» с Минобороны, напоминают большую провокацию, очень выгодную врагу в момент, когда он пытается продавить российскую оборону на некоторых направлениях, заявил военкор Юрий Котенок.

    Котенок написал в своем Telegram-канале, что подобные сообщения, которыми нагнется истерия, появляются в интересах коллективного противника России. Он выразил надежду на то, что анархии и беспредела не допустят, что здравый смысл восторжествует.

    Военкор обратил внимание на то, что уже появляются опросы о том, «вы за кого – за Минобороны, за Пригожина, за Контору?». Авторы этих опросов, подчеркнул Котенок, пытаются расколоть российское общество. Сам он ответил на этот вопрос: «Я – за Родину». Военкор подчеркнул, что считает союзником любую силу, структуру или человека, который делает все для победы нашей Родины в конфликте с Западом.

    Котенок призвал не поддаваться на информационные провокации, сохранять спокойствие и не забывать, что против нашей страны сосредоточены усилия огромного количества людей и стран. «Царство, разделившееся само в себе, не устоит», – отметил он, назвав данный тезис главным.

    Военкор напомнил, что век назад Россия «была подточена» усилиями западных «партнеров», что привело к разложению общества. В результате, продолжил он, мы потеряли все и до сих пор не можем отойти от последствий. Войны, конфликты, нестроения, демографические ямы и падения Котенок назвал последствиями того кризиса.

    «Главное – не допустить развала и поражения, развала того, что есть. Необходимо сохранить это пространство, наше единение ради детей и нашего будущего. Если этого не произойдет, мы превратимся в муравьев, которых будет давить огромный пресс-каток содома, который на нас наступает», – подчеркнул он.

    Военкор признал, что остается много вопросов, причем у всех, и не все идет так, как хотелось бы, однако «разбираться с этим нужно потом», действуя спокойно и последовательно. «Но не тогда, когда по ту сторону фронта на всех нас глядят налитые кровью глаза коллективного демона, желающего уничтожить каждого русского, вне зависимости от отношения к СВО и участия в ней. Этот демон только и ждет момента, когда мы повернем оружие друг против друга. И тогда все – крах. Окончательный и необратимый», – подчеркнул Котенок.

    Всем, кто пытается разогнать тему якобы имеющих место боев между «Вагнером» и Минобороны, военкор посоветовал прикусить языки и заткнуться, а россиян он призвал не поддаваться на провокации, которых, как предупредил Котенок, будет много. «Чем острее будет ситуация на фронте, тем больше будет возрастать количество подобных вбросов и искушений», – заключил он.

    Напомним, в Минобороны опровергли сообщения о якобы нанесении Вооруженными силами России удара по «тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». В военном ведомстве такие слухи назвали информационной провокацией.

    В НАК сообщили, что ФСБ России возбудила уголовное дело после появления безосновательных заявлений, которые распространяются от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Бизнесмена призвали прекратить противоправные действия.

    В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.

    Коментарии (52)
    Пригожин принял предложение Лукашенко о шагах по деэскалации
    Евгений Пригожин принял предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко об остановке движения ЧВК «Вагнер»
    		   
    24 июня 2023, 20:22
    Фото: Илья Питалев/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным о шагах по деэскалации, сообщили в пресс-службе белорусского президента.

    В пресс-службе белорусского президента сообщили, что Путин рассказал Лукашенко  о ситуации на юге России с частной военной компанией «Вагнер». Главы государств договорились о совместных действиях.

    Лукашенко провел переговоры с руководителем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. В результате он принял предложение Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании «Вагнер» на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

    Был согласован «абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации», с гарантиями безопасности для бойцов «Вагнера», отметили в пресс-службе белорусского лидера.

    Между тем, Пригожин в своем Telegram-канале заявил, что понимает ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, поэтому решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану.

    Напомним, штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью, около здания стоит бронетехника. В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. Попытку мятежа осудили в российском обществе.

    Коментарии (154)
    Генералы Алексеев и Суровикин обратились к бойцам ЧВК «Вагнер»
    		   
    24 июня 2023, 01:55
    Фото: кадр из видео
    Текст: Ольга Никитина

    Генерал армии Сергей Суровикин и генерал-лейтенант армии Владимир Алексеев записали видеообращения к бойцам ЧВК «Вагнер», основатель которой Евгений Пригожин стал фигурантом уголовного дела о призыве к вооруженному мятежу.

    Суровикин напомнил руководству, командирам и бойцам ЧВК «Вагнер» о трудном пути, который был пройден. «Мы вместе с вами воевали, шли на риски, несли потери, побеждали. Мы одной крови, мы – воины», – приводит его слова РИА «Новости».

    Генерал призвал бойцов ЧВК остановиться, подчеркнув, что противник только и ждет обострения внутриполитической обстановки в России. На руку противнику в тяжелое для страны время играть нельзя, сказал он.

    Суровикин призвал подчиниться воле всенародно избранного президента России и решать вопрос мирным путем. ЧВК «Вагнер», по его словам, следует остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации и районы сосредоточения.

    Генерал Алексеев со своей стороны отметил, что действия ЧВК «Вагнер» являются ударом в спину стране и президенту. «Только президент вправе назначать высший руководящий состав вооруженных сил, а вы пытаетесь покуситься на его власть. Это государственный переворот», – заявил он, призвав бойцов одуматься. По его словам, большего удара по имиджу России и ее вооруженным силам придумать невозможно.

    Алексеев добавил, что данная провокация могла быть сделана только врагами нашей страны. «Нам еще не хватало развязать в настоящее время гражданскую войну внутри страны. Одумайтесь!» – призвал он.

    Напомним, в Минобороны опровергли сообщения о якобы нанесении ВС РФ удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер».

    ФСБ России возбудила дело после безосновательных заявлений, опубликованных от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, призвав бойцов ЧВК не выполнять его преступные и предательские приказы.

    В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.

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    Ходаковский рассказал об обмане Пригожиным рядовых бойцов ЧВК «Вагнер»
    		   
    24 июня 2023, 17:58
    Фото: Эрик Романенко/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Большая часть состава «Вагнера» не была посвящена в планы командования: бойцам сказали, что их перебрасывают на защиту Белгородской области, сообщил замначальника управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

    Он написал в своем Telegram-канале, ссылаясь на источник внутри ЧВК «Вагнер», что многие бойцы были очень удивлены дальнейшим ходом событий, когда вместо Белгородской области попали в Ростов-на-Дону.

    Вместе с тем, бывший боец ЧВК «Вагнер» с позывным «Зубоскал», воевавший 7 месяцев заявил, что те, кто действует от имени «вагнеровцев» в Ростове-на-Дону творит террор и беззаконие. Боец считает, что он и его братья никогда бы не взяли оружие и не пошли бы воевать против России, «они погибли и воевали не за личные амбиции Пригожина или каких-то личностей».

    «Если мне просто скажут, куда подойти и получить оружие, я готов стрелять в тех, кто прикрывается мирными жителями, несет зло и горе, кто предал светлую память погибших и честное имя живых. Как бы они ни называли себя, и что бы ни говорили, для меня они такие же кровожадные звери, как и те, с кем мы воевали. А бешеных зверей надо отстреливать!» – заявил боец.

    С осуждением действий главы ЧВК «Вагнер» выступил руководитель экс-руководитель аналитической службы Пригожина Вячеслав Тарасов, который обратил внимание на то, что все, что транслирует Пригожин через общение с журналистами или через Telegram-каналы, не соответствует реальности, передает «Readovka».

    «Евгений Викторович, идеология у вас одна – это страх и обман. Единственное ваше искреннее желание – это власть. Безраздельная и абсолютная. За вами нет правды. Вы пытаетесь залить Россию кровью в своей гордыне», – заключил Тарасов.

    Ранее военкор «Комсомольской правды», член СПЧ Александр Коц заявил, что действия сторонников Пригожина показывают, что у них есть четкий план действий, который готовился не одну неделю.

    Напомним, штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью, около здания стоит бронетехника. В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. В ФСБ призвали бойцов не выполнять приказы Пригожина.

    Президент России Владимир Путин в обращении призвал граждан России отбросить распри в период спецоперации, заявив, что судьба страны в данный момент требует единения всех сил.

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    Путин: Действия против мятежников будут жесткими
    Российский лидер Путин пообещал принятие жестких мер против мятежников
    		   
    24 июня 2023, 10:12
    Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Действия против мятежников будут жесткими, они понесут неминуемое наказание, заявил российский лидер Владимир Путин.

    «Это удар по России, по нашему народу. И наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жесткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом», – приведены слова президента на сайте Кремля.

    Также президент добавил, что ВС России и другие госорганы получили все необходимые приказы в Москве, Московской области и ряде других регионов. Он заверил, что решительные действия будут приняты по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону.

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    Минобороны назвало ситуацию с Пригожиным военным мятежом
    В Минобороны ситуацию с Евгением Пригожиным назвали военным мятежом
    		   
    24 июня 2023, 09:17
    Фото: РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Ситуация с призывами Евгения Пригожина является военным мятежом, заявило Минобороны.

    В Минобороны ситуацию с призывами руководителя организации «ЧВК Вагнер» назвали военным мятежом, передает ТАСС.

    В Telegram-канале ведомства указано, что бойцов ЧВК «обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже».

    Отмечается также, что многие бойцы из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку и обратились за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации.

    «Помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана. Просим проявить благоразумие и выйти на связь с представителями Минобороны или правоохранительных органов.  Гарантируем всем безопасность», – подчеркивается в сообщении Минобороны.

    Коментарии (123)
    Минобороны: Киев воспользовался провокацией Пригожина и готовится к наступлению
    		   
    24 июня 2023, 01:34
    Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Киевский режим, воспользовавшись провокацией основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, готовит к наступлению подразделения на Бахмутском тактическом направлении, сообщило Минобороны России.

    В заявлении военного ведомства, опубликованном в Telegram, говорится, что к наступлению готовятся подразделения 35-й бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ.

    Подчеркивается, что военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии.

    Напомним, в Минобороны опровергли сообщения о якобы нанесении ВС РФ удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер».

    ФСБ России возбудила уголовное дело после безосновательных заявлений, опубликованных от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, призвав бойцов ЧВК не выполнять его преступные и предательские приказы.

    В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.

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