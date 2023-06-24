Минздрав отправил бригады скорой на трассу М-4 «Дон» в места скопления автомобилей

В связи со сложившейся обстановкой на трассе М-4 «Дон» в местах скопления автомобилей организовано дежурство бригад скорой медицинской помощи, сообщили в Министерстве здравоохранения.

Как уточнили в министерстве, в Ростовской, Белгородской, Липецкой, Воронежской, Московской областях организовано усиление дежурных смен территориальных центров медицины катастроф и скорой медицинской помощи, ведется мониторинг ситуации, передает ТАСС.

Министерство подчеркнуло, что все виды помощи оказываются в полном объеме.

Кроме того, власти развернули пункты временного размещения в домах культуры в городе Миллерово Ростовской области для пассажиров рейсовых автобусов, которые были перенаправлены с федеральной автодороги М-4 «Дон».

В то же время, ростовские власти заявили, что осталось ликвидировать два автомобильных затора на трассе М-4 «Дон». Сейчас есть затруднения на 862-й км, где образовалась пробка длиною 3,6 км, и на 945-й км трассы, где образовался затор в 1 км.

По словам, председателя заксобрания региона Александра Ищенко, волонтеры доставили застрявшим на донской трассе водителям и пассажирам питьевую воду, а также продукты питания и предметы личной гигиены.

Ранее полиция попросила водителей воздержаться от поездок по трассе М-4 «Дон» в Ростовской области из-за затруднения в движении.