В Госдуме заявили о последней возможности бойцам ЧВК «Вагнер» избежать наказания

Глава комитета Госдумы Крашенинников: У бойцов ЧВК «Вагнер» пока еще есть шанс сложить оружие и избежать наказания

Бойцы ЧВК «Вагнер» проявили себя геройски в СВО, они еще могут сложить оружие и избежать наказания, чтобы не растерять уважение к своим заслугам, но сделать это надо скорее, заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По его словам, сложить оружие «вагнеровцам» необходимо достаточно быстро. Он отметил, что среди них есть много проявивших себя в СВО людей, к которым есть уважение, которое может растратиться в случае поддержки мятежа, передает ТАСС.

Крашенинников назвал действия ЧВК «Вагнер» антиконституционными и антиобщественными. Он считает, что в таких условиях власти должны оперативно отреагировать, а государству и обществу необходимо сплотиться.

Депутат добавил, что «правовая система готова» отреагировать на случившееся, виновные лица будут наказаны.

Ранее ветераны спецназа призвали бойцов ЧВК «Вагнер» не идти против своей страны.