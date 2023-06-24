В МИД Белоруссии заверили, что Минск остается союзником России

Белоруссия была и остается союзником России, полностью разделяющим цели и задачи спецоперации, сообщают в Совете безопасности республики, распространенном пресс-службой МИД страны.

По информации ведомства, Белоруссия была и остается союзником России, полностью разделяющим цели и задачи спецоперации, которая является тяжелой, вынужденной и оправданной миссией по защите русских людей в Донбассе, передает ТАСС.

«Фактически идет борьба за будущее славянского мира», – подчеркивается в сообщении.

Также в Совбезе Белоруссии отметили, что считают любую провокацию и внутренний конфликт в России подарком Западу.

«Даже если заинтересованные силы и не стоят у истоков подобных сценариев, не упустят шанс их развить и возглавить. Это может привести к катастрофе. Не было ничего страшнее в истории России, чем смута – разрушительная и бессмысленная по своей сути», – указано в сообщении.

Кроме того, МИД республики заявил, что Минск на фоне событий в России призывает к голосу разума.

«В это трудное время все, кто сегодня вовлечен в недопустимое противостояние внутри единого в своих целях воинского братства, нужны там, где решаются будущее славянского мира, судьба миллионов наших людей», – сообщается в обращении.

Помимо прочего, в белорусском Совбезе заявили, что «подобное тому, что происходит, не стоит тех последствий, тех потерь, к которым могут привести эмоциональные решения и противоправные действия».

«На карту поставлены интересы народа, жизнь простых граждан, целостность России. Белорусский народ всегда был и будет с Россией», – заявили в Совбезе Белоруссии.

Ранее Владимир Путин проинформировал президента Белоруссии Александра Лукашенко о происходящем в стране.

