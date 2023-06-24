Макрон призвал Европу к большей самостоятельности

Макрон: Европа должна стать более самостоятельной

Европа и Евросоюз должны стремиться к большей самостоятельности, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Макрон в интервью американской телекомпании CNN отметил, что Европе следует стать «намного более самостоятельной». По его словам, это принесло бы пользу миропорядку, передает ТАСС.

Для США также было бы полезно, если бы Европа обладала большей автономностью и способностью самостоятельно решать региональные проблемы, считает Макрон.

Французский лидер при этом выразил сомнения, что это может произойти через несколько лет или десятилетий.

Европейцы, считает Макрон, должен быть независимы в плане технологий, обороны энергетики. Эти сферы он назвал основными положениями современной жизни. Никто не знает, что может приключиться с остальным миром, отметил он, добавив, что если Европа будет зависима от одной страны, то можно оказаться в «непростой ситуации».

Ранее Макрон заявлял, что ЕС должен быть «способен выбирать своих партнеров и решать за себя, а не следовать правилам», он имеет право прибегать к протекционистским механизмам.

Как отмечал германский политолог Александр Рар, Макрон расколол Европу на два лагеря.