Макрон призвал Европу к большей самостоятельности

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Эксперимент над турецкой экономикой окончен

В Турции начали бороться с высокой инфляцией Abdurrahman Antakyalli/Keystone Press Agency/Global Look Press
Турецкий регулятор впервые за два года поднял ставку. Это означает, что Эрдоган закончил двухлетний экономический эксперимент, который вызывал недоумение у экономистов. Впрочем, так называемая эрдоганомика принесла Турции не только десятизначную инфляцию и девальвацию лиры, но и свои положительные плоды. Что ждет столь значимого торгового партнера России в Европе? Подробности...
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Ради премьера Индии Байден почти предал родину

Моди начал свой визит в США с урока йоги перед зданием ООН в Нью-Йорке Jeenah Moon/AP/ТАСС
Премьер-министра Индии Нарендру Моди принимают в США как короля. Президент Джо Байден даже руку к сердцу приложил тогда, когда для двух лидеров включили индийский гимн, а не тогда, когда американский. Чего хотят добиться американцы от Нарендры Моди – политика, которого они еще недавно проклинали и наказывали санкциями?  Подробности...
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Контрактники усилили армию и экономику России

По мнению экспертов, контрактники стали лучшей частью российского общества Николай Хижняк/РИА Новости
Вооруженные силы ежесуточно увеличиваются на полк за счет желающих служить по контракту. О масштабном притоке добровольцев в ряды ВС РФ заявил министр обороны Сергей Шойгу. Таким образом, как считают эксперты, России удалось избежать масштабной мобилизации, которая навредила бы экономике страны. Какие еще преимущества для страны дает активная кампания по набору добровольцев? Подробности...
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Африка и Россия преподали Макрону урок

Президент Рамафоса не будет рад видеть президента Макрона LUDOVIC MARIN/EPA/ТАСС
«Для Франции это выглядит как унижение». Такими словами политологи оценили реакцию ЮАР на категорическое заявление России: Москва не желает видеть Макрона на ближайшем саммите БРИКС в Южной Африке. Претория дала понять, что пойдет навстречу желанию Москвы, а президент Франции, который напрашивался на этот визит, получил политическую пощечину. Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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…Но есть и другая Америка

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Смогут ли консервативные американцы стряхнуть с себя эту паразитическую либеральную культуру? Мы не знаем; прогнозы делать невозможно. Но происходящее – еще один пример того, как что-то несомненно плохое может паразитировать на чем-то несомненно хорошем. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Уехав за границы, поэты замолчали

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Именно в судьбоносные для страны дни раскрывается поэтический дар. У нас под гром пушек музы очень даже заговорили. Но что у «Другой России», а равно «Настоящей России» (самоназвание) с восторгом пиитическим? Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Сотрудничество регионов – локомотив экономики Союзного государства

Борис Грызлов
Борис Грызлов, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Беларусь
Незаконные санкции и ограничения со стороны Запада, с которыми Союзное государство России и Белоруссии столкнулось в 2022 году, не остановили наше развитие, а лишь заставили внимательнее присмотреться к тем ресурсам и возможностям, которыми мы располагаем. Подробности...
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Батискаф «Титан» потонул из-за расизма

Перед носом Макрона захлопнули дверь

Толпа желающих у дверей БРИКС

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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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В Москве запустили круглогодичные речные электротрамвайчики

В Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин участвовали в церемонии запуска
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Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Премия 1 миллион рублей за уничтоженный танк «Леопард» – это:
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Вы следите за нынешними колебаниями курса рубля?
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Нужно ли возрождать такие советские автомобильные бренды, как «Волга» и «Ока»?
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  • Нет, нужно запускать новые

  • Затрудняюсь ответить
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    Макрон призвал Европу к большей самостоятельности

    Макрон: Европа должна стать более самостоятельной

    24 июня 2023, 07:22

    Текст: Ольга Никитина

    Европа и Евросоюз должны стремиться к большей самостоятельности, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Макрон в интервью американской телекомпании CNN отметил, что Европе следует стать «намного более самостоятельной». По его словам, это принесло бы пользу миропорядку, передает ТАСС.

    Для США также было бы полезно, если бы Европа обладала большей автономностью и способностью самостоятельно решать региональные проблемы, считает Макрон.

    Французский лидер при этом выразил сомнения, что это может произойти через несколько лет или десятилетий.

    Европейцы, считает Макрон, должен быть независимы в плане технологий, обороны энергетики. Эти сферы он назвал основными положениями современной жизни. Никто не знает, что может приключиться с остальным миром, отметил он, добавив, что если Европа будет зависима от одной страны, то можно оказаться в «непростой ситуации».

    Ранее Макрон заявлял, что ЕС должен быть «способен выбирать своих партнеров и решать за себя, а не следовать правилам», он имеет право прибегать к протекционистским механизмам.

    Как отмечал германский политолог Александр Рар, Макрон расколол Европу на два лагеря.

    МИД назвал Макрона неуместным гостем на саммите БРИКС
    МИД назвал неуместным присутствие президента Франции Макрона на саммите БРИКС
    		   
    22 июня 2023, 11:41
    Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
    Текст: Алина Власенко

    Москва считает, что участие президента Франции Эммануэля Макрона в саммите БРИКС в ЮАР будет неуместно, эта позиция передана принимающей стороне, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    В частности, дипломат назвал неверным, если не саммите будет присутствовать лидер страны, которая проводит враждебную и неприемлемую для России политику.

    «Мы не скрываем данный подход, сказали о нем коллегам из ЮАР, рассчитываем, что наша точка зрения будет принята во внимание», – подчеркнул замминистра, передает «Интерфакс».

    В то же время Рябков отметил, что круг приглашенных определяет принимающая сторона. «Но не менее существенно, что приглашению должны предшествовать консультации в кругу всех участников БРИКС», – сказал замминистра.

    Ранее издание L'Opinion со ссылкой на источники сообщило, что Макрон узнавал у президента ЮАР Сирила Рамафосы, есть ли возможность принять участие в саммите БРИКС.

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    Коментарии (27)
    ЕС запретил поставки нефти из России по «Дружбе» в Германию и Польшу
    ЕС запретил поставки нефти из России по нефтепроводу «Дружба» в Германию и Польшу
    		   
    23 июня 2023, 11:35
    Фото: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    В рамках принятого Евросоюзом 11-го пакета антироссийских санкций полностью запрещена поставка нефти из России по северной ветке нефтепровода «Дружба» в Германию и Польшу, говорится в заявлении Европейского совета.

    Уточняется, что происходящая из Казахстана или другой третьей страны нефть сможет продолжать следовать транзитом через Россию и импортироваться в ЕС по нефтепроводу «Дружба», передает ТАСС.

    Также отмечается, что Евросоюз запретил заходить в свои порты российским танкерам с перегруженной с других судов нефтью из России.

    Так, деятельность танкеров, которые осуществляли морскую перегрузку в формате «судно – судно» и которые подозреваются в обходе запрета на импорт нефти, остановлена. ЕС закрывает свои порты для судов, которые «проводят манипуляции либо отключают навигационные системы слежения».

    В принятом ЕС документе указано, что запрещается экспорт в Россию электронных компонентов, полупроводниковых материалов, оборудования для производства и тестирования электронных интегральных схем и печатных плат, прекурсоров энергетических материалов и прекурсоров химического оружия, а также оптических компонентов, навигационных приборов, металлов, используемых в оборонном секторе и морского оборудования.

    Кроме того, Евросоюз ввел запрет на поставку в Россию новых и подержанных машин с объемом двигателя более 1,9 литра, а также электромобилей и гибридов.

    Также ЕС запретил въезд прицепов и полуприцепов из России, включая перевозку грузовиками с регистрацией третьих стран.

    Кроме того, Евросоюз ввел санкции против российских телеканалов и онлайн-изданий «Царьград», RT Balkan, Oriental Review, New Eastern Outlook и «Катехон».

    Ранее МИД Эстонии заявил, что вступил в силу 11-й пакет санкций ЕС против России.

    Коментарии (58)
    В ЕС придумали схему финансирования Украины с помощью замороженных активов РФ
    		   
    21 июня 2023, 17:11
    Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Евросоюз сосредоточится на временном использовании замороженных российских активов, вместо того чтобы полностью изымать эти средства, пишет Bloomberg со ссылкой на документ рабочей группы ЕС.

    Также ЕС хочет обязать компании, получающие крупную прибыль от активов в России, переводить какую-то часть Евросоюзу, позже эти средства будут направляться на «непредвиденный взнос на поддержку Украины», передает Lenta.Ru.

    Кроме того, в ЕС обсуждается направление Украине сверхприбыли от реинвестирования заблокированных активов Банка России в размере примерно 200 миллиардов евро.

    Ранее сообщалось, что европейские власти осознали, что Евросоюз не может на законных основаниях конфисковать все замороженные российские активы, и намерены сосредоточиться на временном использовании этих средств.

    Коментарии (19)
    Послы стран ЕС согласовали новый пакет санкций против России
    		   
    21 июня 2023, 16:46
    Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
    Текст: Елизавета Шишкова

    Постоянные представители стран – членов Евросоюза договорились о принятии 11-го пакета антироссийских санкций, сообщило шведское председательство в Совете ЕС.

    В пакет включены меры, направленные на противодействие обходу санкций и отдельным листингам, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Греция и Венгрия заблокировали проект 11-го пакета санкций против России с требованием исключить ряд компаний из списка поддерживающих усилия РФ по преодолению санкций.

    Коментарии (24)
    В центре Парижа прогремел мощный взрыв
    		   
    21 июня 2023, 19:04
    Фото: кадр из видео
    Текст: Алексей Дегтярев

    В пятом округе французской столицы произошел взрыв, сотрудники правоохранительных органов приступили к эвакуации участка около госпиталя Валь-де-Грас.

    После взрыва в небе поднялся черный дым, фасады нескольких соседних домов рухнули, часть зданий загорелась, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение телеканала BFMTV.

    Телеканал уточнил, что здание, где произошло ЧП, полностью обрушилось, вероятно, это был взрыв газа, сообщает ТАСС.

    На месте происшествия уже работают пожарные, стражи порядка проводят эвакуацию. Как минимум один человек пострадал.


    Коментарии (17)
    Британия и Франция высказались за ускоренное вступление Украины в НАТО
    Главы МИД Британии и Франции Клеверли и Колонна поддержали вступление Украины в НАТО в обход плана действий по членству
    		   
    22 июня 2023, 06:00
    Фото: Danil Shamkin/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    План действий по членству в НАТО может не быть частью дорожной карты по вступлению Украины в альянс, заявили главы МИД Великобритании и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна.

    Как сообщил Клеверли, генсек НАТО Йенс Столтенберг дал понять, что «многие требования» плана уже выполняются Украиной. Клеверли заявил, что мнение Лондона оказалось бы «очень, очень благосклонным», если бы НАТО «отошло от ПДЧ». Он заявил, что для Финляндии и Швеции ПДЧ «не требовался», а Киев показал «приверженность реформам». Колонна также не исключила, что для Украины механизм ПДЧ «не потребуется», передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

    Напомним, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сказала, что присоединение к НАТО каждой страны является уникальным процессом, это применимо и к стремлению Киева вступить в Североатлантический альянс.

    Как сообщает французская пресса, Париж решил пересмотреть свою позицию по отношению к перспективе вступления Украины в НАТО. Раньше Франция не поддерживала данную инициативу.


    Коментарии (40)
    Bloomberg: Евросоюз не сможет законно изъять все замороженные российские активы

    21 июня 2023, 13:42

    Текст: Алина Власенко

    Европейские власти осознали, что Евросоюз не может на законных основаниях конфисковать все замороженные российские активы, и намерены сосредоточиться на временном использовании этих средств, сообщает Bloomberg со ссылкой на документ в своем распоряжении.

    В настоящее время в ЕС заморожены более 200 млрд евро активов российского Центробанка. За время заморозки на них накопилось еще 750 млн евро, пишет Bloomberg.

    Власти ЕС изучают возможность направить эти средства на помощь Украине, но пока не видят «надежного правового варианта, позволяющего конфисковать эти активы лишь на том основании, что они подпадают под санкции ЕС». Агентство сообщает, что европейский власти планируют обсудить этот вопрос при встрече в Брюсселе на следующей неделе. 

    Тем временем советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявила, что Украина погасит часть своего госдолга за счет арестованных российских активов, а также тем, что «отберут у России».

    Коментарии (11)
    Под санкции ЕС попали компании из Армении и Узбекистана
    Под санкции ЕС за обход антироссийских ограничений попали компании из Армении и Узбекистана
    		   
    23 июня 2023, 15:35
    Фото: Global Look Press
    Текст: Алина Власенко

    В новый 11-й пакет санкций Европейского союза, действие которого началось в пятницу, были включены две компании из Узбекистана и одна из Армении.

    В частности, ограничения введены против армянской компании Tako, работающей в сфере радиоэлектроники, и двух логистических компаний из Узбекистана – Alfa Beta Creative и GFK Logistics Asia.

    Европейские чиновники обвиняют их в обходе антироссийских ограничений, сообщает радиостанция Sputnik.

    Ранее сообщалось, что власти Европейского союза в рамках 11-го пакета санкций в отношении России включили в черный список ЕС российских военных корреспондентов Семена Пегова, Евгения Поддубного, Александра Сладкова и Михаила Звинчука.

    Напомним, 23 июня вступил в силу 11-й пакет санкций ЕС против России, при этом в Еврокомиссии признались, что вводить новые санкции становится все сложнее.

    Коментарии (2)
    В ЕК признали, что ЕС «сложно продвигаться» с новыми санкциями против России
    		   
    23 июня 2023, 13:07
    Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press
    Текст: Елизавета Шишкова

    Евросоюзу, принявшему 11 пакетов антироссийских санкций, становится все сложнее продвигаться с новыми мерами против России, сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью El Mundo.

    Она заявила, что 11-й пакет санкций «очень жесткий». «Трудно идти дальше. Верно то, что были попытки обойти санкции или избежать их, используя лазейки, и это то, чего мы должны избегать любой ценой», – заявила глава ЕК, передает РИА «Новости».

    Кроме того, фон дер Ляйен отметила, что юридически будет очень сложно финансировать восстановление Украины за счет замороженных активов России. Однако над этим активно работают европейские юристы.

    «Предложение будет готово до летних каникул в Брюсселе», –сказала глава ЕК.

    Напомним, 11 пакет санкций ЕС вступил в силу.

    Коментарии (7)
    Вступил в силу 11-й пакет санкций ЕС против России
    МИД Эстонии: Вступил в силу 11-й пакет санкций ЕС против России

    23 июня 2023, 10:58

    Текст: Александра Юдина

    Вступил в силу 11-й пакет санкций ЕС против России, сообщает министерство иностранных дел Эстонии.

    Отмечается, что 21 июня Европейским союзом был принят новый пакет санкций, чтобы сделать ограничительные меры против России строже и сильнее, передает ТАСС.

    В частности, в санкционный список добавлено 87 компаний, относящихся к оборонной промышленности. При этом новые рестрикции коснулись не только российских организаций – под санкции попали зарубежные компании, которые якобы помогают России обходить санкции и закупать иранские беспилотники.

    Более того, замглавы МИД Польши Петр Вавжик заявил, что польские власти уже начали работать над 12-м пакетом санкций в отношении России для оказания «большего постоянного давления на Россию».

    Касательно 12-го пакета, представитель ведомства выделил четыре важных момента, а именно: запрет импорта алмазов, включение в санкции атомной отрасли, введение дополнительных положений по разного рода комплектующим и норм, препятствующих обходу компаниями санкций. Кроме того, в Польше прорабатывают возможность введения санкций в отношении Белоруссии, чтобы «эти страны были охвачены одинаковыми санкциями».

    Ранее в Минэкономики ФРГ заявили, что очередной пакет санкций против России прекратит действие исключений для Германии и Польши в вопросе поставок нефти по трубопроводу «Дружба».

    Коментарии (7)
    ЕК: Украина выполнила лишь два из семи условий для вступления в Евросоюз
    В ЕК заявили о выполнении Украиной двух из семи условий для вступления в Евросоюз
    		   
    22 июня 2023, 18:54
    Фото: Monika Skolimowska/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим целиком исполнил меньше половины условий для начала переговоров о вступлении в Евросоюз, заявил еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгелий.

    К текущему моменту Украина исполнила только два из семи условий для начала переговоров о вступлении в ЕС, это реформа судебной системы и законодательство о свободе СМИ, заявил Варгелий, передает ТАСС.

    Украинское руководство добилось «определенного прогресса» и по другим пунктам, но это соответствует тройке по пятибалльной системе, указал он.

    Оценки Еврокомиссии будут изложены в отчете по расширению ЕС в октябре.

    Ранее Reuters сообщало, что киевский режим исполнил два из семи условий, необходимых для начала переговоров о вступлении в состав Евросоюза.

    Коментарии (5)
    Макрон заявил о готовности вести переговоры с Путиным
    Макрон заявил о готовности начать диалог с Путиным при соответствующем желании Москвы

    23 июня 2023, 10:45

    Текст: Алина Власенко

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, чтобы готов вести диалог с российским лидером Владимиром Путиным, если он изъявит такое желание.

    «Конечно, я отвечу, … если он мне позвонит, чтобы что-то предложить»,  – сказал Макрон в интервью телеканалу France 24, напомнив, что Франция всегда была страной-посредником.

    При этом французский президент заявил, что у него нет причин звонить в Москву самому, передает ТАСС.

    Между тем ранее Макрон узнавал у президента ЮАР Сирила Рамафосы, есть ли возможность принять участие в саммите БРИКС. Однако в российском МИД заявили, что Москва считает неуместным участие Макрона в саммите.

    Коментарии (13)
    Артиллерийскую установку НАТО уничтожили при бегстве от «Ланцета»
    Французскую самоходку CAESAR уничтожили при бегстве от беспилотника «Ланцет»
    		   
    24 июня 2023, 04:23
    Фото: видео РИА «Новости»
    Текст: Ольга Никитина

    В Сети появилось видео того, как французская самоходная артиллерийская установка CAESAR, пытаясь спастись от российского БПЛА «Ланцет» бегством, перевернулась на трассе в зоне проведения российской спецоперации на Украине.

    Установку заметило подразделение разведки ВДВ. Было принято решение о ее уничтожении с помощью ударного БПЛА «Ланцет». Водитель установки смог уйти от беспилотника, однако машину занесло из-за высокой скорости, она несколько раз перевернулась, передает РИА «Новости».

    Цель была поражена вторым беспилотником.

    Ранее во Франции заявили, что САУ CAESAR для конфликта на Украине не подходят, поскольку быстро будут выведены из строя, а ремонту они не подлежат.

    Коментарии (0)
    Названо количество пострадавших от взрыва в Париже
    От взрыва в Париже пострадали 16 человек

    21 июня 2023, 19:38

    Текст: Алексей Дегтярев

    При взрыве во французской столице пострадали 16 человек, семеро из них находятся в критическом состоянии, сообщает телеканал BFMTV.

    Взрыв произошел в здании на площади Альфонса Лаверана, рядом с дизайнерской школой «Американская академия Парижа», семь человек находятся в критическом состоянии, девять – в тяжелом, передает РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.

    Согласно данным прокуратуры, причина взрыва пока не установлена. Очевидцы сообщают о сильном запахе газа.

    На место прибыла мэр Парижа Анн Идальго.

    Ранее сообщалось, что от взрыва в Париже разрушилось здание.

    Коментарии (0)
    ЕК занялась подготовкой юридического решения по конфискованным российским активам
    Еврокомиссия представит юридические предложение по замороженным российским активам

    22 июня 2023, 08:36

    Текст: Алина Власенко

    Эксперты Еврокомиссии до начала летних отпусков подготовят юридическое предложение о передаче конфискованных российских активов на восстановление Украины, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    Политик признала, что передать конфискованные в странах ЕС средства России и российских олигархов с юридической точки зрения очень сложно. Но она уверена, что таким образом Россия понесет ответственность за ситуацию на Украине, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что европейские власти осознали, что Евросоюз не может на законных основаниях конфисковать все замороженные российские активы, и потому ЕС намерен сосредоточиться на временном использовании этих средств.

    Коментарии (0)
     
     
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